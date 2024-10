Le Crypto Content Creator Campus (CCCC) dévoile une liste de conférenciers vedettes pour son événement inaugural

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 12 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Crypto Content Creator Campus (CCCC), le premier rassemblement annuel de la communauté crypto, est ravi de dévoiler son impressionnante liste de conférenciers confirmés pour l'événement inaugural qui se déroulera du 8 au 10 novembre à Dubaï.

Cette équipe de choc rassemble des personnalités des médias sociaux, du marketing, de la finance et de l'espace de la chaîne de blocs, offrant aux participants un accès inégalé à des avis d'experts et à des connexions inestimables avec le secteur.

Crypto Content Creator Campus (CCCC) Unveils Star-Studded Speaker Lineup for Inaugural Event

Conférenciers influenceurs de choc :

Randi Zuckerberg, fondatrice et PDG de Zuckerberg Media et HUG : pionnière de l'utilisation de la technologie à des fins sociales, Randi Zuckerberg partagera son expertise sur l'élaboration d'une présence en ligne réussie et sur la création de liens significatifs au sein de la communauté crypto.

Zach King, YouTubeur mondial de premier plan : réputé pour ses illusions surprenantes et son contenu captivant, Zach King proposera aux créateurs des stratégies uniques pour capter l'attention, cultiver l'engagement et se démarquer dans le paysage numérique en constante évolution.

Humphrey Yang, influenceur financier sur TikTok : maître dans l'art de décomposer les concepts financiers complexes en un contenu digeste et attrayant, Humphrey Yang permettra aux créateurs de parcourir le monde de l'éducation financière crypto avec clarté et efficacité.

Perspectives des leaders du secteur :

Kudzi Chikumbu, ancien responsable mondial du marketing des créateurs chez TikTok : Kudzi Chikumbu apporte une mine de connaissances sur la principale plateforme de médias sociaux et en tant que créateur à succès. Il offrira aux créateurs de précieuses informations sur les stratégies de contenu qui trouvent un écho sur TikTok et tirent parti de sa vaste portée mondiale.

Jon Youshaei, spécialiste YouTube et Instagram : fort de 8 ans d'expérience chez YouTube et Instagram, Jon offre une perspective unique sur ce qu'il faut réellement pour développer votre audience et vos revenus grâce aux médias sociaux. Il explorera les bonnes pratiques des créateurs à partir de son expérience sur les plus grandes plateformes sociales du monde et de ses entretiens avec certaines des plus grandes stars d'aujourd'hui dans son émission, qui est devenue une source incontournable de formation pour les créateurs.

Venke Sharma, responsable mondial de la stratégie produit chez Sprinklr : Venke Sharma, éminent stratège produit, fera la lumière sur les tendances émergentes en matière d'outils et de technologies de création de contenu, permettant ainsi aux créateurs d'acquérir les connaissances nécessaires pour rester à la pointe du progrès.

Stephanie Hind, responsable des partenariats avec les principaux créateurs chez Patreon et ancienne responsable du style de vie et de l'éducation chez TikTok : Stephanie Hind apporte une expérience de première main dans l'élaboration de tendances en matière de contenu sur une plateforme de grande envergure. Elle proposera aux créateurs des stratégies concrètes pour élaborer des contenus qui trouvent un écho auprès de publics spécifiques au sein de la communauté crypto.

Citations des orateurs :

Randi Zuckerberg : « Je suis ravie de participer au CCCC et de partager mes idées sur la construction d'une voix forte en ligne et de favoriser des connexions percutantes dans le monde dynamique des crypto-monnaies. »

Zach King : « Je suis impatient d'encourager les créateurs à innover, à pousser plus loin leur créativité et à captiver le public avec leur contenu unique. »

Humphrey Yang : « Il est essentiel de démystifier les concepts financiers complexes pour une nouvelle génération. Je suis impatient de partager mon expérience et de donner aux créateurs les moyens d'informer le public sur l'espace crypto d'une manière claire et attrayante. »

Les inscriptions au Crypto Content Creator Campus sont désormais ouvertes. Rendez-vous sur le site officiel pour réserver votre place à cet événement novateur.

À propos du Crypto Content Creator Campus (CCCC)

Nous sommes une équipe d'experts du secteur et de visionnaires résolus à façonner l'avenir de la création de contenu dans la sphère Web3 et crypto. Animés par une passion commune pour la création d'une communauté de grande valeur, nous avons créé un campus qui promet une expérience unique.

Pour en savoir plus sur le CCCC, rendez-vous sur https://www.cccc.buzz/

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter : [email protected]

Instagram | X

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2528672/Crypto_Content_Creator_Campus__CCCC__Unveils_Star_Studded_Speaker_Lineup_Inaugural.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2528673/Main_Lockup_NEON_ZEST_Logo.jpg