Crypto Content Creator Campus (CCCC) onthult gerenommeerde sprekers voor eerste evenement

DUBAI, UAE, 11 oktober 2024 /PRNewswire/ -- The Crypto Content Creator Campus (CCCC), de belangrijkste jaarlijkse bijeenkomst voor de cryptogemeenschap, is verheugd om de indrukwekkende line-up van bevestigde sprekers te onthullen voor het eerste evenement dat plaatsvindt van 8 tot 10 november in Dubai.

Dit krachtige programma brengt vooraanstaande personen uit de sociale media, marketing, financiën en blockchain bij elkaar en biedt deelnemers ongeëvenaarde toegang tot deskundige inzichten en onschatbare connecties met de industrie.

Invloedrijke sprekers:

Randi Zuckerberg, oprichter en CEO, Zuckerberg Media en HUG: Randi Zuckerberg is een pionier in het inzetten van technologie voor sociale impact en zal haar expertise delen over het opbouwen van een succesvolle online aanwezigheid en het bevorderen van betekenisvolle connecties in de cryptogemeenschap.

Zach King, wereldwijde top YouTuber: Zach King staat bekend om zijn breinbrekende illusies en boeiende content en biedt makers unieke strategieën om de aandacht te trekken, betrokkenheid te creëren en op te vallen in het snelle digitale landschap.

Humphrey Yang, financieel influencer van TikTok: Humphrey Yang is een meester in het opsplitsen van complexe financiële concepten in verteerbare en aantrekkelijke inhoud en zal makers in staat stellen om helder en effectief door de wereld van cryptofinancieringsonderwijs te navigeren.

Inzichten van marktleiders:

Kudzi Chikumbu, ex-wereldwijd hoofd van Creator Marketing bij TikTok: Kudzi Chikumbu brengt een schat aan kennis van het toonaangevende socialemediaplatform mee en is zelf ook een succesvol maker. Hij zal makers waardevolle inzichten bieden in contentstrategieën die aanslaan op TikTok en gebruikmaken van het enorme wereldwijde bereik.

Jon Youshaei, YouTube & Instagram Insider: Met 8 jaar ervaring bij YouTube en Instagram biedt Jon een uniek perspectief op wat er daadwerkelijk nodig is om je publiek en inkomen te laten groeien via sociale media. Hij zal ingaan op best practices voor ontwerpers op basis van zijn ervaring met het werken bij 's werelds beste sociale platforms en het interviewen van enkele van de grootste sterren van dit moment in zijn show, die is uitgegroeid tot een go-to bron voor educatie voor ontwerpers.

Venke Sharma, wereldwijd hoofd Productstrategie bij Sprinklr: Toonaangevend productstrateeg Venke Sharma zal zijn licht laten schijnen over opkomende trends in contentcreatietools en -technologieën, zodat makers de kennis in handen krijgen om voorop te blijven lopen.

Stephanie Hind, hoofd Top Creator Partnerships bij Patreon en ex-hoofd Lifestyle en Onderwijs bij TikTok: Stephanie Hind heeft ervaring uit de eerste hand met het vormgeven van contenttrends op een grootschalig platform. Ze voorziet makers van bruikbare strategieën voor het maken van inhoud die doordringt bij specifieke doelgroepen binnen de cryptogemeenschap.

Citaten van sprekers:

Randi Zuckerberg: "Ik ben verheugd me aan te sluiten bij CCCC en mijn inzichten te delen over het opbouwen van een sterke online stem en het bevorderen van impactvolle connecties binnen de dynamische cryptowereld."

Zach King: "Ik kijk ernaar uit om makers aan te moedigen om nieuwe wegen in te slaan, hun creativiteit uit te breiden en het publiek te fascineren met hun unieke content."

Humphrey Yang: "Het demystificeren van complexe financiële concepten voor een nieuwe generatie is cruciaal. Ik ben enthousiast om mijn ervaring te delen en makers in staat te stellen om het publiek op een begrijpelijke en interessante manier te informeren over de cryptoruimte."

Registratie voor de Crypto Content Creator Campus is nu open. Ga naar de officiële website om je plek op dit baanbrekende evenement veilig te stellen.

Over Crypto Content Creator Campus (CCCC)

Wij zijn een team van industrie-experts en visionairs die zich inzetten om de toekomst van contentcreatie binnen de Web3 en cryptosfeer vorm te geven. Gedreven door een gedeelde passie voor het creëren van een hoogwaardige gemeenschap, hebben we een campus samengesteld die een ongeëvenaarde ervaring belooft.

Ga voor meer informatie over CCCC naar: https://www.cccc.buzz/

Neem voor vragen contact op met: [email protected]

