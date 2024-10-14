首屆Crypto Content Creator Campus活動揭曉星光熠熠的演講嘉賓陣容

具有強大影響力的演講嘉賓：

Randi Zuckerberg，Zuckerberg Media和HUG創始人兼首席執行官：作為利用技術產生社會影響力的開創者，Randi Zuckerberg將分享她在加密貨幣行業中建立成功的在線影響力，以及促進有意義的聯繫方面的專業知識。

Zach King，全球頂尖YouTube創作者：Zach King以其令人驚歎的幻術和引人入勝的內容而聞名，他將為創作者提供獨特的策略，以在快節奏的數字環境中吸引注意力、培養參與度並脫穎而出。

Humphrey Yang，TikTok理財專家：Humphrey Yang擅長將複雜的金融概念分解為易於理解且具有吸引力的內容，他將幫助創作者以清晰、高效的方式探索加密貨幣金融教育領域。

行業領袖洞察：

Kudzi Chikumbu，前TikTok全球創作者營銷總監：Kudzi Chikumbu擁有來自領先社交媒體平台的豐富知識，並且他本人也是一位成功的創作者。他將為創作者提供在TikTok上引起共鳴的內容策略方面的寶貴見解，並充分利用該平台巨大的全球影響力。

Jon Youshaei，YouTube和Instagram內部人士：Jon Youshaei在YouTube和Instagram擁有8年的工作經驗，他能夠從獨特的視角闡述如何通過社交媒體來擴大受眾和增加收入。他將根據自己在全球頂尖社交平台的工作經驗，深入探討創作者最佳實踐。此外，他還在自己的節目中採訪了一些當今最耀眼的明星，該節目已成為首選的創作者教育資源。

Venke Sharma，Sprinklr全球產品戰略主管： 領先的產品戰略專家Venke Sharma將揭示內容創作工具和技術的新興趨勢，為創作者提供保持領先所需的知識。

Stephanie Hind，Patreon頂級創作者合作關係負責人、前TikTok生活方式與教育負責人：Stephanie Hind擁有在大型平台上塑造內容趨勢的第一手經驗。她將為創作者提供切實可行的策略，幫助他們製作能夠與加密貨幣行業內特定受眾產生共鳴的內容。

演講者引言：

Randi Zuckerberg：「我很高興能參加CCCC活動，分享我的見解，讓大家瞭解如何在充滿活力的加密貨幣世界中建立強大的網絡影響力，以及促進有影響力的聯繫。」

Zach King：「我期待著激勵創作者開拓創新，發揮自己的創造力，並通過獨特的內容吸引觀眾。」

Humphrey Yang：「為新一代觀眾解讀複雜的金融概念至關重要。我很高興能與大家分享我的經驗，幫助創作者以清晰、有吸引力的方式，向觀眾介紹加密貨幣領域的知識。」

Crypto Content Creator Campus活動現已開放註冊。請訪問官方網站，確保您能參加這項開創性活動。

關於Crypto Content Creator Campus (CCCC)

我們是一支由行業專家和前瞻性人才組成的團隊，致力於引領Web3和加密貨幣領域內容創作的未來。懷著創建高價值社區的共同熱情，我們精心打造了這項活動，為您帶來獨特非凡的體驗。

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