O DIRETOR-GERAL DA OIT ELOGIA A LIDERANÇA DE STEVEN SIM NO AVANÇO DA AGENDA DE HABILIDADES DA ASEAN NO GSF 2025

KUALA LUMPUR, Malásia, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Malásia estabeleceu hoje um marco decisivo na história do capital humano global com a realização do Global Skills Forum (GSF) 2025 no Shangri-La Kuala Lumpur.

Realizado em conjunto com a Presidência da ASEAN da Malásia e o Ano das Habilidades da ASEAN (AYOS) 2025, o Fórum convocou governos, indústrias e comunidades em todo o mundo para promover a transformação de habilidades, destacando o papel do setor privado como um catalisador para inovação, inclusão e impacto.

Centro: O honorável Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, vice-primeiro-ministro da Malásia e ministro do desenvolvimento rural e regional, lançou o Fórum Global de Competências (GSF) 2025. (PRNewsfoto/Human Resource Development Corporation (HRD Corp))

Liderado pelo Ministério de Recursos Humanos da Malásia (KESUMA) por meio da Corporação de Desenvolvimento de Recursos Humanos (HRD Corp), com o apoio do Secretariat da ASEAN, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização Internacional de Empregadores (IOE), o GSF 2025 se destacou como uma plataforma global de primeira linha para o diálogo, a colaboração e a ação sobre o futuro das habilidades.

A cerimônia de abertura foi oficiada por Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, vice-primeiro-ministro da Malásia, que enfatizou o potencial único da ASEAN e o papel das habilidades na formação de seu futuro.

"Com as habilidades certas, esse dividendo para jovens pode ser transformado em uma fonte de inovação e prosperidade, não apenas para o Sudeste Asiático, mas para a economia global", disse Zahid.

Gilbert F. Houngbo, Diretor-Geral da OIT, em seu discurso elogiou a liderança do Ministro Steven Sim no avanço do AYOS 2025, observando-o como uma voz central para o trabalho e as habilidades na região.

"Desejo expressar o meu sincero apreço ao Ministério dos Recursos Humanos, sob a liderança do Ministro Steven Sim, que considero um dos ministros do trabalho mais dinâmicos e visionários da região. Sua liderança na defesa do Ano das Competências 2025 da ASEAN reflete verdadeiramente o compromisso da Malásia em capacitar a força de trabalho de nossa região para o futuro ", disse Gilbert.

"Devo reconhecer o excelente trabalho que o Governo da Malásia realizou como Presidente da ASEAN para o Ano da ASEAN de Competências 2025. A OIT está pronta para apoiar a Malásia e a ASEAN enquanto você se esforça para concretizar sua visão de uma região cuja força de trabalho esteja pronta para enfrentar os desafios do futuro ", acrescentou.

Steven Sim Chee Keong, Ministro de Recursos Humanos da Malásia, em seu discurso, enfatizou que os trabalhadores devem permanecer no centro do progresso econômico.

"Os trabalhadores são criadores de valor em nossa economia. Os ganhos para os trabalhadores nos últimos 100 anos não devem apenas ser salvaguardados, devemos continuar progredindo, especialmente diante de novas dinâmicas ", disse Steven Sim.

Ele também destacou a importância do GSF como parte de um movimento regional mais amplo.

"O Fórum Global de Competências não é um evento independente, é um pilar fundamental do Ano das Competências 2025 da ASEAN, reunindo governos, empregadores, trabalhadores e comunidades de aprendizagem em toda a região", acrescentou.

Com o tema "O papel transformador do setor privado no desenvolvimento de habilidades: impulsionando a inovação e o impacto", o GSF 2025 examinou os principais desafios no desenvolvimento da força de trabalho e compartilhou boas práticas para enfrentá-los. O fórum, com a participação de cerca de 600 delegados, explorou como governos, empregadores e instituições de treinamento podem co-criar estratégias ágeis e centradas no ser humano que respondam às rápidas mudanças tecnológicas, à evolução dos mercados de trabalho e às disrupções globais. Reforçou as habilidades como moeda de oportunidade, competitividade e sustentabilidade tanto para os negócios quanto para a sociedade.

Um momento decisivo do evento foi o compromisso da Malásia com o desenvolvimento de habilidades para a futura força de trabalho das nações da ASEAN e da comunidade global para fortalecer a colaboração, cultivar habilidades prontas para o futuro e capacitar as comunidades para uma Malásia resiliente, sustentável e competitiva dentro da ASEAN.

O AYOS 2025 caminha para a sua conclusão com o Jantar de Gala "Cores do Sucesso: Uma Celebração de Conquistas" esta noite, celebrando as conquistas das suas sete plataformas emblemáticas.

