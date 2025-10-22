EL DIRECTOR GENERAL DE LA OIT ELOGIA EL LIDERAZGO DE STEVEN SIM EN EL AVANCE DE LA AGENDA DE HABILIDADES DE LA ASEAN EN GSF 2025

KUALA LUMPUR, Malasia, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Malasia marcó hoy un hito decisivo en la historia mundial del capital humano con la celebración del Global Skills Forum (GSF) 2025 en Shangri-La Kuala Lumpur.

Celebrado junto con la Presidencia de la ASEAN de Malasia y el Año de las Habilidades de la ASEAN (AYOS) 2025, el Foro convocó a gobiernos, industrias y comunidades de todo el mundo para avanzar en la transformación de las habilidades, destacando el papel del sector privado como catalizador de la innovación, la inclusión y el impacto.

Encabezada por el Ministerio de Recursos Humanos de Malasia (KESUMA) a través de la Corporación de Desarrollo de Recursos Humanos (HRD Corp), con el apoyo de la Secretaría de la ASEAN, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional de Empleados (OIE), la GSF 2025 se erigió como una plataforma mundial de primer nivel para el diálogo, la colaboración y la acción sobre el futuro de las habilidades.

La ceremonia de apertura fue oficiada por Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, viceprimer ministro de Malasia, quien enfatizó el potencial único de la ASEAN y el papel de las habilidades en la configuración de su futuro.

"Con las habilidades adecuadas, este dividendo juvenil puede transformarse en una fuente de innovación y prosperidad, no solo para el sudeste asiático, sino también para la economía mundial", dijo Zahid.

Gilbert F. Houngbo, Director General de la OIT, en su discurso elogió el liderazgo del Ministro Steven Sim en el avance de AYOS 2025, señalándolo como una voz central para el trabajo y las habilidades en la región.

"Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Ministerio de Recursos Humanos bajo el liderazgo del ministro Steven Sim, a quien considero uno de los ministros de trabajo más dinámicos y visionarios de la región. Su liderazgo en la defensa del Año de las Habilidades 2025 de la ASEAN refleja verdaderamente el compromiso de Malasia de empoderar a la fuerza laboral de nuestra región para el futuro ", dijo Gilbert.

"Debo reconocer el excelente trabajo que el Gobierno de Malasia ha llevado a cabo como Presidente de la ASEAN para el Año de las Habilidades de la ASEAN 2025. La OIT está dispuesta a apoyar a Malasia y a la ASEAN en su esfuerzo por hacer realidad su visión de una región cuya fuerza laboral esté preparada para enfrentar los desafíos del futuro ", agregó.

Steven Sim Chee Keong, Ministro de Recursos Humanos de Malasia, en su discurso, enfatizó que los trabajadores deben permanecer en el centro del progreso económico.

"Los trabajadores son creadores de valor en nuestra economía. Las ganancias para los trabajadores en los últimos 100 años no solo deben salvaguardarse, sino que debemos seguir progresando, especialmente en vista de las nuevas dinámicas ", dijo Steven Sim.

También destacó la importancia del GSF como parte de un movimiento regional más amplio.

"El Foro Global de Habilidades no es un evento independiente, es un pilar clave del Año de las Habilidades 2025 de la ASEAN, que reúne a gobiernos, empleadores, trabajadores y comunidades de aprendizaje de toda la región", agregó.

Con el tema "El papel transformador del sector privado en el desarrollo de habilidades: impulsar la innovación y el impacto", el GSF 2025 examinó los desafíos clave en el desarrollo de la fuerza laboral y compartió buenas prácticas para abordarlos. El foro, al que asistieron cerca de 600 delegados, exploró cómo los gobiernos, los empleadores y las instituciones de capacitación pueden co-crear estrategias ágiles y centradas en el ser humano que respondan al rápido cambio tecnológico, la evolución de los mercados laborales y las interrupciones globales. Reforzó las habilidades como moneda de oportunidad, competitividad y sostenibilidad tanto para las empresas como para la sociedad.

Un momento decisivo del evento fue el compromiso de Malasia con el desarrollo de habilidades para la futura fuerza laboral de las naciones de la ASEAN y la comunidad global para fortalecer la colaboración, fomentar las habilidades preparadas para el futuro y empoderar a las comunidades hacia una Malasia resistente, sostenible y competitiva dentro de la ASEAN.

AYOS 2025 avanza hacia su conclusión con la Cena de Gala "Colores del Éxito: Una Celebración de Logros" esta noche, celebrando los logros de sus siete plataformas insignia.

