ILO-GENERALDIREKTOR LOBT STEVEN SIMS FÜHRUNGSROLLE BEIM VORANTREIBEN DER ASEAN SKILLS AGENDA AUF DER GSF 2025

KUALA LUMPUR, Malaysia, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Malaysia hat heute mit der Ausrichtung des Global Skills Forum (GSF) 2025 im Shangri-La Kuala Lumpur einen entscheidenden Meilenstein in der Geschichte des globalen Humankapitals gesetzt.

Das Forum, das in Verbindung mit dem ASEAN-Vorsitz Malaysias und dem ASEAN Year of Skills (AYOS) 2025 stattfand, versammelte Regierungen, Industrien und Gemeinschaften weltweit, um den Kompetenzwandel voranzutreiben und die Rolle des Privatsektors als Katalysator für Innovation, Integration und Wirkung zu betonen.

Centre: The Honourable Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia and Minister of Rural and Regional Development, launched the Global Skills Forum (GSF) 2025.

Unter der Leitung des malaysischen Ministeriums für Humanressourcen (KESUMA) und mit Unterstützung des ASEAN-Sekretariats, der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und der Internationalen Arbeitgeberorganisation (IOE) war das GSF 2025 eine erstklassige globale Plattform für Dialog, Zusammenarbeit und Maßnahmen zur Zukunft der Kompetenzen.

Die Eröffnungszeremonie wurde von Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, dem stellvertretenden Premierminister von Malaysia, zelebriert, der das einzigartige Potenzial der ASEAN und die Rolle der Kompetenzen bei der Gestaltung ihrer Zukunft hervorhob.

„Mit den richtigen Fähigkeiten kann diese Jugenddividende in eine Quelle der Innovation und des Wohlstands umgewandelt werden, nicht nur für Südostasien, sondern für die Weltwirtschaft", sagte Zahid.

Gilbert F. Houngbo, Generaldirektor der IAO, lobte in seiner Rede die Führungsrolle von Minister Steven Sim bei der Förderung von AYOS 2025 und bezeichnete ihn als eine zentrale Stimme für Arbeit und Qualifikation in der Region.

„Ich möchte dem Ministerium für Humanressourcen unter der Leitung von Minister Steven Sim, den ich für einen der dynamischsten und visionärsten Arbeitsminister der Region halte, meine aufrichtige Anerkennung aussprechen. Seine führende Rolle bei der Förderung des ASEAN Year of Skills 2025 spiegelt das Engagement Malaysias wider, die Arbeitskräfte in unserer Region für die Zukunft zu stärken", sagte Gilbert.

„Ich muss die hervorragende Arbeit anerkennen, die die Regierung von Malaysia als ASEAN-Vorsitz für das ASEANYear of Skills 2025 geleistet hat. Die IAO ist bereit, Malaysia und ASEAN bei der Verwirklichung ihrer Vision einer Region zu unterstützen, deren Arbeitskräfte für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind", fügte er hinzu.

Steven Sim Chee Keong, Minister für Humanressourcen in Malaysia, , betonte in seiner Rede, dass die Arbeitnehmer weiterhin im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Fortschritts stehen müssen.

„Die Arbeitnehmer sind die Wertschöpfung in unserer Wirtschaft. Die Errungenschaften, die die Arbeitnehmer in den letzten 100 Jahren erreicht haben, müssen nicht nur bewahrt werden, sondern wir müssen weiter vorankommen, insbesondere angesichts der neuen Dynamik", sagte Steven Sim.

Er hob auch die Bedeutung des GSF als Teil einer breiteren regionalen Bewegung hervor.

„Das Global Skills Forum ist keine eigenständige Veranstaltung, sondern ein wichtiger Pfeiler des ASEAN Year of Skills 2025, der Regierungen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Lerngemeinschaften in der gesamten Region zusammenbringt", fügte er hinzu.

Thema: „Die transformative Rolle des Privatsektors bei der Entwicklung von Fertigkeiten: Driving Innovation and Impact" (Innovation und Wirkung vorantreiben) untersuchte das GSF 2025 die wichtigsten Herausforderungen bei der Entwicklung von Arbeitskräften und tauschte bewährte Verfahren aus, um diese zu bewältigen. Auf dem Forum, an dem fast 600 Delegierte teilnahmen, wurde erörtert, wie Regierungen, Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen gemeinsam flexible, auf den Menschen ausgerichtete Strategien entwickeln können, die auf den raschen technologischen Wandel, die sich verändernden Arbeitsmärkte und die globalen Umwälzungen reagieren. Sie hat die Qualifikationen als Währung der Chancen, der Wettbewerbsfähigkeit und der Nachhaltigkeit sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft gestärkt.

Ein entscheidender Moment der Veranstaltung war das Bekenntnis Malaysias zur Kompetenzentwicklung für die zukünftigen Arbeitskräfte der ASEAN-Staaten und der globalen Gemeinschaft, um die Zusammenarbeit zu stärken, zukunftsfähige Kompetenzen zu fördern und die Gemeinden zu befähigen, ein widerstandsfähiges, nachhaltiges und wettbewerbsfähiges Malaysia innerhalb der ASEAN zu schaffen.

AYOS 2025 nähert sich mit dem Gala-Dinner „Colours of Success" seinem Abschluss: A Celebration of Achievements" (Eine Feier der Errungenschaften), mit der die Errungenschaften der sieben Vorzeigeplattformen gefeiert werden.

