LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OIT SALUE LE LEADERSHIP DE STEVEN SIM DANS LA PROMOTION DE ASEAN'S SKILLS AGENDA AU GSF 2025

KUALA LUMPUR, Malaisie, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La Malaisie a franchi aujourd'hui une étape décisive dans l'histoire du capital humain mondial en accueillant le Global Skills Forum (GSF) 2025 au Shangri-La Kuala Lumpur.

Organisé dans le cadre de la présidence malaisienne de l'ASEAN et de l'Année des ASEAN Year of Skills (AYOS) 2025, le forum a réuni des gouvernements, des industries et des communautés du monde entier pour faire progresser la transformation des compétences, en soulignant le rôle du secteur privé en tant que catalyseur de l'innovation, de l'inclusion et de l'impact.

Centre: The Honourable Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia and Minister of Rural and Regional Development, launched the Global Skills Forum (GSF) 2025.

Dirigé par le ministère des ressources humaines de Malaisie (KESUMA) par l'intermédiaire de la Human Resource Development Corporation (HRD Corp), avec le soutien du secrétariat de l'ASEAN, de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de l'Organisation internationale des employeurs (OIE), le GSF 2025 s'est imposé comme une plate-forme mondiale de premier plan pour le dialogue, la collaboration et l'action sur l'avenir des compétences.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, vice-premier ministre de Malaisie, qui a souligné le potentiel unique de l'ASEAN et le rôle des compétences dans la construction de son avenir.

« Avec les compétences adéquates, ce dividende de la jeunesse peut être transformé en une source d'innovation et de prospérité, non seulement pour l'Asie du Sud-Est, mais aussi pour l'économie mondiale », a déclaré M. Zahid.

Gilbert F. Houngbo, directeur général de l'OIT, a salué dans son discours le leadership du ministre Steven Sim dans l'avancement de l'AYOS 2025, le considérant comme une voix centrale pour le travail et les compétences dans la région.

« Je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance au ministère des ressources humaines, sous la direction du ministre Steven Sim, que je considère comme l'un des ministres du travail les plus dynamiques et les plus visionnaires de la région. Le rôle de premier plan qu'il a joué dans la promotion de ASEAN Year of Skills reflète véritablement l'engagement de la Malaisie à préparer la main-d'œuvre de notre région pour l'avenir », a déclaré M. Gilbert.

« Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par le gouvernement malaisien en tant que président de l'ASEAN pour ASEAN Year of Skills 2025. L'OIT est prête à soutenir la Malaisie et l'ASEAN dans leurs efforts pour réaliser leur vision d'une région dont la main-d'œuvre est prête à relever les défis de l'avenir », a-t-il ajouté.

Steven Sim Chee Keong, ministre des ressources humaines de Malaisie, a souligné dans son discours que les travailleurs devaient rester au cœur du progrès économique.

« Les travailleurs sont des créateurs de valeur dans notre économie. Les acquis des travailleurs au cours des 100 dernières années doivent non seulement être préservés, mais nous devons continuer à progresser, en particulier au vu des nouvelles dynamiques », a déclaré Steven Sim.

Il a également souligné l'importance du GSF dans le cadre d'un mouvement régional plus large.

« Le Forum mondial sur les compétences n'est pas un événement isolé, c'est un pilier essentiel de ASEAN Year of Skills 2025 de l'ASEAN, qui rassemble les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et les communautés d'apprentissage de toute la région », a-t-il ajouté.

Le thème est « Le rôle transformateur du secteur privé dans le développement des compétences » : Stimuler l'innovation et l'impact », le GSF 2025 a examiné les principaux défis en matière de développement de la main-d'œuvre et a partagé les bonnes pratiques pour les relever. Le forum, auquel ont participé près de 600 délégués, a examiné comment les gouvernements, les employeurs et les institutions de formation peuvent co-créer des stratégies agiles et centrées sur l'humain qui répondent aux changements technologiques rapides, à l'évolution des marchés du travail et aux perturbations mondiales. Il a renforcé les compétences en tant que monnaie d'opportunité, de compétitivité et de durabilité pour les entreprises et la société.

L'événement a été marqué par l'engagement de la Malaisie en faveur du développement des compétences de la future main-d'œuvre des nations de l'ASEAN et de la communauté mondiale, afin de renforcer la collaboration, de développer des compétences adaptées à l'avenir et d'autonomiser les communautés en vue d'une Malaisie résiliente, durable et compétitive au sein de l'ASEAN.

L'AYOS 2025 touche à sa fin avec le dîner de gala « Les couleurs du succès : A Celebration of Achievements » ce soir, célébrant les réalisations de ses sept plates-formes phares.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2802617/Opening_Ceremony_of_Global_Skills_Forum__GFS__2025.jpg