O Festival das Lanternas de Chang'an começa em 2026 com espetáculos de luz épicos para a primavera
Notícias fornecidas porXi'an Municipal Government
12 jan, 2026, 16:48 GMT
XI'AN, China, 12 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Recentemente, a cerimônia de abertura do Festival das Lanternas de Chang' an 2026, com o tema "Milhares de lanternas brilhando em Chang'an e acolhendo a primavera com cavalos", foi realizada na cidade histórica de Xi' an, na China.
O Festival, que costumava abrir para o Festival da Primavera e foi antecipado este ano, combina a herança cultural milenar da cidade com a iluminação espetacular moderna para desdobrar uma esplêndida vitrine de lanternas de 96 dias que abrange os três festivais de Ano Novo, Festival da Primavera e Festival das Lanternas, recriando o espetáculo da Dinastia Tang de "uma noite incandescente com noites florescentes, uma cidade iluminada com árvores de fogo e flores prateadas".
O Festival das Lanternas de Chang'an deste ano apresenta dois locais principais: o Jardim Da Tang Furong (Paraíso Tang) e a Muralha da Cidade de Xi' an, apresentados através de narrativas entrelaçadas de terra e água.
Centrado em três temas principais — "Tesouros Nacionais Revitalizados", "Encanto Poético de Chang'an" e "Cavalo do Zodíaco Galopante" — o festival no local da Muralha da Cidade de Xi' an tece relíquias culturais, poesia e tradição do zodíaco em uma tapeçaria deslumbrante. Mais de 50 tesouros nacionais dos principais museus foram reimaginados digital e artesanalmente, saindo das salas de exposição e entrando na antiga muralha. Durante o Festival da Primavera, o mercado "Cem becos, mil poemas" será realizado no Portão Yongning, mostrando totalmente o charme cultural de Xi'an como a "Capital da Poesia Tang", onde os versos transcendem o tempo e o espaço.
O festival no Jardim Da Tang Furong continua até 6 de abril. Possui 39 grupos de lanternas com temas de poesia Tang que transformam mais de 300 poemas clássicos em pergaminhos imersivos de luz e sombra. Mais de 30 artesanatos de patrimônio cultural imaterial, como bordados de Suzhou, tecelagem de bambu e maquiagem facial de ópera tradicional, estão engenhosamente integrados aos designs das lanternas. Durante o dia, os visitantes globais podem desfrutar de jogos tradicionais chineses, como pitch-pot (touhu) e boliche de quinze pinos, além de apresentações ao vivo de óperas clássicas. À noite, os viajantes podem experimentar espetaculares exibições de panelas de fogo à base de água, shows de luzes laser, apresentações de fontes e shows interativos.
Nos últimos dois anos, o Festival das Lanternas de Chang'an atravessou montanhas e mares para se tornar parte de eventos culturais conjuntos com os cinco países da Ásia Central (Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão). Também viajou para o exterior para compartilhar o romance único de estilo chinês nos Estados Unidos, Singapura e Malásia.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2859323/image.jpg
FONTE Xi'an Municipal Government
Partilhar este artigo