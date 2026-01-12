Xi'an donne le coup d'envoi du festival des lanternes de Chang'an 2026 avec des spectacles de lumière épiques au printemps

XI'AN, Chine, 12 janv. 2026 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture du festival des lanternes de Chang'an 2026, dont le thème est « Des milliers de lanternes brillent sur Chang'an et accueillent le printemps avec des chevaux », s'est tenue récemment dans la ville historique de Xi'an, en Chine.

Le festival, qui s'ouvrait auparavant à l'occasion de la fête du printemps et qui a été avancé cette année, allie l'héritage culturel millénaire de la ville à des éclairages spectaculaires modernes pour offrir un splendide spectacle de lanternes pendant 96 jours, couvrant les trois fêtes du Nouvel An, de la fête du printemps et de la fête des lanternes, recréant le spectacle de la dynastie Tang d' « une nuit illuminée par des nuits fleuries, d'une ville embrasée par des arbres de feu et des fleurs d'argent. »

Cette année, le festival des lanternes de Chang'an se déroule sur deux sites principaux : Le jardin Da Tang Furong (Paradis Tang) et la muraille de la ville de Xi'an, présentés à travers des récits entrelacés de terre et d'eau.

Axé sur trois thèmes principaux - « Trésors nationaux revitalisés », « Charme poétique de Chang'an » et « Cheval zodiacal galopant » - le festival organisé sur le site de la muraille de Xi'an tisse des reliques culturelles, de la poésie et des traditions zodiacales en une tapisserie éblouissante. Plus de 50 trésors nationaux provenant de grands musées ont été réimaginés numériquement et artisanalement, sortant des salles d'exposition pour rejoindre les murs anciens. Pendant la fête du printemps, le marché « Cent allées, mille poèmes » se tiendra à la porte Yongning, mettant pleinement en valeur le charme culturel de Xi'an en tant que « capitale de la poésie Tang », où les vers transcendent le temps et l'espace.

Le festival dans le jardin Da Tang Furong se poursuit jusqu'au 6 avril. Il présente 39 groupes de lanternes sur le thème de la poésie Tang qui transforment plus de 300 poèmes classiques en rouleaux d'ombre et de lumière immersifs et praticables. Plus de 30 métiers du patrimoine culturel immatériel, tels que la broderie de Suzhou, le tissage de bambou et le maquillage traditionnel de l'opéra, sont ingénieusement intégrés dans la conception des lanternes. Le jour, les visiteurs du monde entier peuvent s'adonner à des jeux traditionnels chinois tels que le pitch-pot (touhu) et le bowling à quinze quilles, ainsi qu'à des représentations en direct d'opéras classiques. La nuit, les voyageurs peuvent assister à des spectacles spectaculaires de pots de feu à base d'eau, à des spectacles de lumière laser, à des spectacles de fontaines et à des spectacles interactifs.

Au cours des deux dernières années, le festival des lanternes de Chang'an a traversé les montagnes et les mers pour s'inscrire dans le cadre d'événements culturels conjoints avec les cinq pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan). Elle s'est également rendue à l'étranger pour faire connaître la romance unique à la chinoise aux États-Unis, à Singapour et en Malaisie.

