Xi'an da inicio al festival de linternas Chang' an de 2026 con espectáculos de luz épicos para la primavera
12 ene, 2026, 16:45 GMT
XI'AN, China, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, la ceremonia de iluminación de apertura del Festival de Linternas de Chang' an de 2026, con el tema "Miles de linternas brillando en Chang'an y dando la bienvenida a la primavera con caballos", se celebró en la histórica ciudad de Xi' an, China.
El Festival, que solía abrirse para el Festival de Primavera y se ha presentado este año, combina el patrimonio cultural milenario de la ciudad con una iluminación moderna y espectacular para desplegar un espléndido escaparate de linternas de 96 días que abarca los tres festivales de Año Nuevo, Festival de Primavera y Festival de Linternas, recreando el espectáculo de la dinastía Tang de "una noche resplandeciente con noches florecientes, una ciudad encendida con árboles de fuego y flores de plata".
El Festival de Faroles de Chang'an de este año cuenta con dos lugares principales: el Jardín Da Tang Furong (Paraíso Tang) y la Muralla de la Ciudad de Xi' an, presentados a través de narrativas entrelazadas de tierra y agua.
Centrado en tres temas principales: "Tesoros nacionales revitalizados", "Encanto poético de Chang'an" y "Caballo del zodiaco al galope", el festival en el recinto de la muralla de la ciudad de Xi' an teje reliquias culturales, poesía y tradición del zodiaco en un tapiz deslumbrante. Más de 50 tesoros nacionales de los principales museos han sido reinventados digitalmente y artesanalmente, saliendo de las salas de exposiciones y subiendo a la antigua muralla. Durante el Festival de Primavera, el mercado "Cien callejones, mil poemas" se llevará a cabo en la Puerta de Yongning, mostrando plenamente el encanto cultural de Xi'an como la "Capital de la poesía Tang", donde los versos trascienden el tiempo y el espacio.
El festival en el jardín Da Tang Furong continúa hasta el 6 de abril. Cuenta con 39 de los grupos de linternas con temas de poesía Tang que transforman más de 300 poemas clásicos en pergaminos inmersivos de luz y sombra. Más de 30 artesanías del patrimonio cultural inmaterial, como el bordado de Suzhou, el tejido de bambú y el maquillaje facial tradicional de ópera, se integran ingeniosamente en los diseños de linternas. Durante el día, los visitantes de todo el mundo pueden disfrutar de juegos chinos tradicionales como pitch-pot (touhu) y bolos de quince pines, además de actuaciones en vivo de óperas clásicas. Por la noche, los viajeros pueden disfrutar de espectaculares exhibiciones de ollas de fuego a base de agua, espectáculos de luces láser, actuaciones de fuentes y espectáculos interactivos.
En los últimos dos años, el Festival de Faroles de Chang'an ha cruzado montañas y mares para formar parte de eventos culturales conjuntos con los cinco países de Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán). También ha viajado al extranjero para compartir el romance único de estilo chino en Estados Unidos, Singapur y Malasia.
