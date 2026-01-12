Xi'an da inicio al festival de linternas Chang' an de 2026 con espectáculos de luz épicos para la primavera

XI'AN, China, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, la ceremonia de iluminación de apertura del Festival de Linternas de Chang' an de 2026, con el tema "Miles de linternas brillando en Chang'an y dando la bienvenida a la primavera con caballos", se celebró en la histórica ciudad de Xi' an, China.

Xi'an comienza el festival de linternas Chang' an 2026 con espectáculos de luz épicos para la primavera. (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

El Festival, que solía abrirse para el Festival de Primavera y se ha presentado este año, combina el patrimonio cultural milenario de la ciudad con una iluminación moderna y espectacular para desplegar un espléndido escaparate de linternas de 96 días que abarca los tres festivales de Año Nuevo, Festival de Primavera y Festival de Linternas, recreando el espectáculo de la dinastía Tang de "una noche resplandeciente con noches florecientes, una ciudad encendida con árboles de fuego y flores de plata".

El Festival de Faroles de Chang'an de este año cuenta con dos lugares principales: el Jardín Da Tang Furong (Paraíso Tang) y la Muralla de la Ciudad de Xi' an, presentados a través de narrativas entrelazadas de tierra y agua.

Centrado en tres temas principales: "Tesoros nacionales revitalizados", "Encanto poético de Chang'an" y "Caballo del zodiaco al galope", el festival en el recinto de la muralla de la ciudad de Xi' an teje reliquias culturales, poesía y tradición del zodiaco en un tapiz deslumbrante. Más de 50 tesoros nacionales de los principales museos han sido reinventados digitalmente y artesanalmente, saliendo de las salas de exposiciones y subiendo a la antigua muralla. Durante el Festival de Primavera, el mercado "Cien callejones, mil poemas" se llevará a cabo en la Puerta de Yongning, mostrando plenamente el encanto cultural de Xi'an como la "Capital de la poesía Tang", donde los versos trascienden el tiempo y el espacio.

El festival en el jardín Da Tang Furong continúa hasta el 6 de abril. Cuenta con 39 de los grupos de linternas con temas de poesía Tang que transforman más de 300 poemas clásicos en pergaminos inmersivos de luz y sombra. Más de 30 artesanías del patrimonio cultural inmaterial, como el bordado de Suzhou, el tejido de bambú y el maquillaje facial tradicional de ópera, se integran ingeniosamente en los diseños de linternas. Durante el día, los visitantes de todo el mundo pueden disfrutar de juegos chinos tradicionales como pitch-pot (touhu) y bolos de quince pines, además de actuaciones en vivo de óperas clásicas. Por la noche, los viajeros pueden disfrutar de espectaculares exhibiciones de ollas de fuego a base de agua, espectáculos de luces láser, actuaciones de fuentes y espectáculos interactivos.

En los últimos dos años, el Festival de Faroles de Chang'an ha cruzado montañas y mares para formar parte de eventos culturales conjuntos con los cinco países de Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán). También ha viajado al extranjero para compartir el romance único de estilo chino en Estados Unidos, Singapur y Malasia.

