Xi'an inaugura el Festival de las Linternas de Chang'an 2026

XI'AN, China, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, la ceremonia de apertura del Festival de las Linternas de Chang'an 2026, con el tema "Miles de faroles brillando en Chang'an y dando la bienvenida a la primavera con caballos", se celebró con gran solemnidad en la histórica ciudad de Xi'an, China.

El Festival, que solía inaugurarse con la Fiesta de la Primavera y se ha adelantado este año, combina el patrimonio cultural milenario de la ciudad con una iluminación espectacular y moderna para desplegar un espléndido espectáculo de faroles durante 96 días que abarca las tres festividades de Año Nuevo, la Fiesta de la Primavera y la Fiesta de los Faroles, recreando el espectáculo de la dinastía Tang de 'una noche radiante con noches florecientes, una ciudad iluminada con árboles de fuego y flores plateadas'.

El Festival de las Linternas de Chang'an de este año cuenta con dos sedes principales: el Jardín Da Tang Furong (Paraíso Tang) y la Muralla de la Ciudad de Xi'an, presentados a través de narrativas entrelazadas de tierra y agua.

Centrado en tres temas principales —"Tesoros Nacionales Revitalizados", "El Encanto Poético de Chang'an" y "Caballo Zodiacal Galopante"—, el festival, celebrado en la Muralla de la Ciudad de Xi'an, entrelaza reliquias culturales, poesía y tradición zodiacal en un tapiz deslumbrante. Más de 50 tesoros nacionales de importantes museos han sido reinventados digital y artesanalmente, trascendiendo las salas de exhibición y plasmados en la antigua muralla. Durante el Festival de Primavera, se celebrará el mercado "Cien Callejones, Mil Poemas" en la Puerta de Yongning, que exhibirá plenamente el encanto cultural de Xi'an como la "Capital de la Poesía Tang", donde los versos trascienden el tiempo y el espacio.

El festival en el Jardín Da Tang Furong continúa hasta el 6 de abril. Presenta 39 grupos de linternas con temática de poesía Tang que transforman más de 300 poemas clásicos en envolventes pergaminos de luz y sombra que permiten recorrerlos a pie. Más de 30 artesanías del patrimonio cultural inmaterial, como el bordado de Suzhou, el tejido de bambú y el maquillaje facial tradicional de ópera, se integran ingeniosamente en los diseños de las linternas. Durante el día, los visitantes internacionales pueden disfrutar de juegos tradicionales chinos como el pitch-pot (touhu) y los bolos, además de presentaciones en vivo de óperas clásicas. Por la noche, los viajeros pueden disfrutar de espectaculares exhibiciones de ollas de fuego con agua, espectáculos de luz láser, espectáculos de fuentes y espectáculos interactivos.

En los últimos dos años, el Festival de las Linternas de Chang'an ha cruzado montañas y mares para formar parte de eventos culturales conjuntos con los cinco países de Asia Central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán). También ha viajado al extranjero para compartir el singular romance al estilo chino en Estados Unidos, Singapur y Malasia.

