O FÓRUM GLOBAL DE LOGÍSTICA DE 2024 ANUNCIA OS PRINCIPAIS PARCEIROS PARA O PRÓXIMO EVENTO EM RIAD EM CONTAGEM REGRESSIVA NOS ÚLTIMOS DIAS

RIAD, Arábia Saudita, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O Fórum Global de Logística (GLF), organizado pelo Ministério dos Transportes e Serviços Logísticos, anunciou seus parceiros para o próximo evento com a contagem regressiva dos últimos dias até a realização do evento em Riad, de 12 a 14 de outubro de 2024.

Sob o estimado patrocínio do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, o evento inaugural procura promover uma colaboração internacional sem precedentes e remodelar o mapa da logística global. Em sua essência, o GLF servirá como uma plataforma dedicada para unir parceiros do ecossistema logístico a fim de melhorar a eficiência, resiliência, sustentabilidade e lucratividade em um mundo globalizado.

Os parceiros globais do GLF compartilham o objetivo do evento de unir todos os cantos do setor de logística, ajudando a oferecer um evento único para 10.000 participantes. Um evento apoiado por seu próprio ecossistema, os parceiros incluem entidades de aviação como o Grupo Saudia, os supervisores portuários da Arábia Saudita, Mawani, para fornecer serviços de cadeia de suprimentos e entrega, como Agility e Aramex. O evento é ainda apoiado por parceiros de conhecimento, incluindo Bain and Company, Accenture, PWC e outros, que estão compartilhando conhecimentos e percepções importantes do mercado para oferecer o fórum como uma plataforma liderada por especialistas.

Sua Excelência o Dr. Rumaih bin Muhammad Al - Rumaih, vice-ministro dos Transportes e Serviços Logísticos, disse que o Fórum Global de Logística representa um marco fundamental na jornada do setor de logística global. "Dos alimentos que comemos, aos presentes que damos e a tudo o mais, nosso mundo moderno depende da rede logística global. No Fórum Global de Logística, definiremos a direção futura para este setor mais crítico.

"Estamos orgulhosos de compartilhar os muitos líderes logísticos globais e regionais que estão se associando a nós para a inauguração do GLF, reconhecendo a importância deste momento para divulgar o futuro mapa da logística global."

"As rotas comerciais globais, a sustentabilidade e a criação da infraestrutura necessária para o nosso mundo conectado apresentam ao setor de logística vários desafios importantes. No GLF, discutiremos como o setor de logística global pode enfrentar esses desafios com as oportunidades apresentadas pelas novas tecnologias e pela inovação de ponta, para criar um mundo mais sustentável e conectado, remodelando, por sua vez, o mapa global da logística.

"Estamos ansiosos para receber líderes de logística de todo o mundo em Riad esta semana, enquanto trabalhamos para conectar melhor nosso mundo e agradecemos aos parceiros que nos permitiram tornar o GLF possível."

S.E. Engr. Ibrahim Al-Omar, diretor geral do Grupo Saudia, disse: "Ser um Parceiro Apresentador do Fórum Global de Logística de 2024 em Riad é uma prova do nosso compromisso com a Visão Saudita 2030. Este fórum é um momento crucial para o Grupo Saudia se envolver com líderes globais e contribuir para a ambição do Reino de se tornar um dos principais centros logísticos. Nossa participação ressalta nossa dedicação em promover a inovação e a colaboração no setor de logística."

Sobre o crescimento do setor de logística no Reino, Stephen Thomas, diretor de operações da KAFD DMC disse: "Estamos honrados em ser um parceiro fundador do Fórum Global de Logística (GLF), onde estamos ao lado de outros líderes na formação do futuro do setor. Como uma cidade inteligente e um dos principais facilitadores da Visão 2030, a KAFD está profundamente comprometida e investida na construção de um ecossistema robusto de transporte e mobilidade. Com vários projetos ambiciosos em andamento, incluindo a primeira e maior estação de metrô do Reino, estamos nos esforçando para estabelecer novos padrões para um sistema de transporte que promova a sustentabilidade e a qualidade de vida, ao mesmo tempo em que ultrapassa os limites do que é possível."

Othman Aljeda, CEO do Grupo, Aramex, disse que a empresa "ficou entusiasmada em embarcar nessa jornada colaborativa com o Fórum Global de Logística. No início deste ano, a Aramex abriu um novo centro regional em Riad e a nossa parceria no GLF garantirá que estamos contribuindo com a nossa experiência e apoiando a Visão 2030 da Arábia Saudita, promovendo uma maior colaboração, excelência operacional e crescimento sustentável no setor de logística da região."

Mais de 120 palestrantes, incluindo líderes mundiais, ministros, líderes empresariais e especialistas do setor de logística, contribuirão para o evento. Dezenas de sessões instigantes, incluindo palestras, bate-papos, diálogos com especialistas e painéis de discussão, devem abordar tópicos críticos para o setor de logística, incluindo sustentabilidade, resiliência do comércio global e como as tecnologias emergentes podem ajudar a transformar a logística global.

Além da agenda atraente, o GLF servirá como uma plataforma de lançamento para MoUs entre muitos líderes do setor em logística global, formalizando um setor de logística mais conectado e, por sua vez, garantindo uma rede mais resiliente e eficiente de conectividade global.

O GLF 2024 colaborará com parceiros em MoUs, insights importantes e painéis de discussão destacando as mudanças transformadoras necessárias para preparar a geração de hoje para resolver os desafios globais de amanhã em todo o setor de logística.

O evento surge num momento crucial em que o setor de logística está pronto para a transformação, impulsionado pelas recentes vitórias estratégicas da Arábia Saudita no setor, como os crescentes avanços em infraestrutura, o lançamento de novos centros logísticos e a crescente influência do país nas rotas comerciais globais.

