LE FORUM MONDIAL DE LA LOGISTIQUE 2024 ANNONCE LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE SON PROCHAIN ÉVÉNEMENT À RIYAD ALORS QUE LE COMPTE À REBOURS FINAL EST ENCLENCHÉ

RIYADH, Arabie Saoudite, 11 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum mondial de la logistique (GLF), organisé par le ministère des transports et des services logistiques, a annoncé les partenaires de son prochain événement alors que le compte à rebours final est enclenché avant l'ouverture du Forum, qui se tiendra à Riyad du 12 au 14 octobre 2024.

Placé sous le haut patronage du Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, l'événement inaugural vise à favoriser une collaboration internationale sans précédent et à redessiner la carte de la logistique mondiale. Au fond, le GLF servira de plateforme dédiée pour réunir les partenaires de l'écosystème logistique afin d'améliorer l'efficacité, la résilience, la durabilité et la rentabilité dans un monde globalisé.

Les partenaires mondiaux du GLF partagent l'objectif de l'événement de réunir toutes les parties du secteur de la logistique, contribuant ainsi à offrir un événement unique aux 10 000 participants. Cet événement s'appuie sur son propre écosystème et compte parmi ses partenaires des entités du secteur de l'aviation telles que le groupe Saudia, les autorités portuaires saoudiennes Mawani, ainsi que des services de chaîne d'approvisionnement et de livraison tels qu'Agility et Aramex. L'événement est également soutenu par des partenaires du savoir, notamment Bain and Company, Accenture, PWC et d'autres, qui partagent leur expertise et leurs connaissances du marché pour faire de ce forum une plateforme dirigée par des experts.

Son Excellence le Dr Rumaih ben Mohammed Al - Rumaih, vice-ministre des transports et des services logistiques, a déclaré que le Forum mondial de la logistique marquait une étape clé dans le parcours du secteur mondial de la logistique. « De la nourriture que nous mangeons aux cadeaux que nous offrons, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux, notre monde moderne dépend du réseau logistique mondial. Lors du Forum mondial de la logistique, nous définirons l'orientation future de ce secteur essentiel. »

« Nous sommes fiers de réunir les nombreux leaders mondiaux et régionaux de la logistique qui s'associent à nous pour la première édition du GLF, conscients de l'importance de ce moment pour partager la future carte de la logistique mondiale. »

« Les routes commerciales mondiales, la durabilité et la création de l'infrastructure nécessaire à notre monde connecté placent le secteur de la logistique face à plusieurs défis majeurs. Au GLF, nous discuterons de la manière dont, ensemble, le secteur mondial de la logistique peut relever ces défis grâce aux possibilités offertes par les nouvelles technologies et l'innovation de pointe, afin de créer un monde plus durable et plus connecté, redessinant à son tour la carte mondiale de la logistique. »

« Nous sommes impatients d'accueillir les leaders de la logistique du monde entier cette semaine à Riyad, alors que nous nous efforçons de mieux connecter notre monde, et nous remercions les partenaires qui nous ont permis de rendre le GLF possible. »

Son Excellence l'Ingénieur Ibrahim Al-Omar, directeur général du groupe Saudia, a déclaré : « Le fait d'être un partenaire présentateur du Forum mondial de la logistique 2024 à Riyad témoigne de notre engagement à l'égard de la Vision saoudienne 2030. Ce forum est un moment crucial pour le groupe Saudia, car il lui permet d'entrer en contact avec les leaders mondiaux et de contribuer à l'ambition du Royaume de devenir un centre logistique de premier plan. Notre participation souligne notre volonté d'encourager l'innovation et la collaboration dans le secteur de la logistique. »

Sur la croissance du secteur logistique dans le Royaume, Stephen Thomas, directeur des opérations du KAFD DMC, a déclaré : « Nous sommes honorés d'être un partenaire fondateur du Forum mondial de la logistique (GLF), où nous nous tenons aux côtés d'autres leaders pour façonner l'avenir du secteur. En tant que ville intelligente et acteur clé de la Vision 2030, le KAFD est profondément engagé et investi dans la construction d'un solide écosystème de transport et de mobilité. Avec plusieurs projets ambitieux en cours, dont la première et la plus grande station de métro du Royaume, nous nous efforçons d'établir de nouvelles références pour un système de transport qui promeut la durabilité et la qualité de vie tout en repoussant les limites du possible. »

Othman Aljeda, PDG du groupe Aramex, a déclaré que l'entreprise était « ravie de s'engager dans cette collaboration avec le Forum mondial de la logistique. Plus tôt cette année, Aramex a ouvert un nouveau hub régional à Riyad, et notre partenariat au GLF garantira que nous apportons notre expertise et soutenons la Vision 2030 de l'Arabie saoudite en encourageant une plus grande collaboration, l'excellence opérationnelle et une croissance durable dans le secteur logistique de la région. »

Plus de 120 intervenants, parmi lesquels des dirigeants mondiaux, des ministres, des chefs d'entreprise et des experts du secteur de la logistique, participeront à l'événement. Des dizaines de sessions visant à susciter la réflexion, comprenant des discours d'ouverture, des discussions informelles, des dialogues d'experts et des tables rondes, aborderont des sujets essentiels pour le secteur de la logistique, notamment la durabilité, la résilience du commerce mondial et la manière dont les technologies émergentes peuvent contribuer à transformer la logistique mondiale.

En plus de l'ordre du jour passionnant, le GLF servira de rampe de lancement pour des protocoles d'accord entre de nombreux leaders de la logistique mondiale, formalisant un secteur de la logistique plus connecté, et assurant à son tour un réseau de connectivité mondiale plus résilient et efficace.

Le GLF 2024 collaborera avec des partenaires sur des protocoles d'accord, des idées clés et des discussions de groupe mettant en évidence les changements transformateurs nécessaires pour préparer la génération d'aujourd'hui à résoudre les défis mondiaux de demain dans l'ensemble du secteur de la logistique.

L'événement intervient à un moment crucial où le secteur de la logistique est sur le point de se transformer, sous l'impulsion des récents succès stratégiques de l'Arabie saoudite dans ce secteur, tels que les progrès croissants en matière d'infrastructure, le lancement de nouveaux centres logistiques et l'influence grandissante du pays sur les routes commerciales mondiales.

Partenaires du Forum mondial de la logistique 2024 Programme national de développement industriel et logistique Mawani GACA Groupe Saudia Agility NTSC STC Société de la zone logistique intégrée spéciale (SILZ) Redsea Gateway KAFD DMC MAERSK Autorité générale des routes Poste saoudienne (SPL) Saudi Cargo SAR Al Majdouie Matarat Holding Saudi Port Global Co. Al Otaishan AlMarai SAL Autorité de la Chaussée du Roi Fahd GEOSA Abdullatif Jameel Logistics LogiPoint Aramco Proceed Healthcare Logistics Accenture Sawa TGA Arthur D. Little Huawei Commission royale pour Jubail et Yanbu BCG DSV MSC PwC DB Schenker Folk Maritime Bain & Company Aramex

Université de Jeddah