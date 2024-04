HAIKOU, China, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Um relatório do Hainan International Media Center:

Em 13 de abril, o Hainan International Media Center lançou um recurso original: "O FTP de Hainan e eu". Ele usa as histórias das pessoas como uma forma vívida de mostrar ao mundo exterior o trabalho de construção de um porto de livre comércio com características chinesas e as mudanças trazidas a Hainan pelo desenvolvimento do FTP.

“O FTP de Hainan e eu”: analisando as transformações de Hainan

Os principais temas do filme "O FTP de Hainan e eu" ("The Hainan FTP and Me") são a inovação científica e tecnológica, a abertura para o mundo exterior, a revitalização rural e o desenvolvimento verde e de baixo carbono. Histórias vívidas de pessoas reais na Base Nacional de Pesquisa de Reprodução e Multiplicação de Hainan, no Porto de Yangpu, na Zona de Demonstração de Carbono Quase Zero de Boao e na Vila de Maona são usadas para ilustrar a maneira como o povo de Hainan está se esforçando para ser pioneiro, está constantemente inovando, está trabalhando arduamente na rápida construção de um porto de livre comércio com características chinesas e influência global, e está construindo uma nova e bela Hainan.

Há seis anos, em uma reunião que comemorou o 30º aniversário da fundação da província de Hainan e da Zona Econômica Especial de Hainan, em 13 de abril de 2018, o presidente chinês Xi Jinping anunciou a decisão de transformar toda a província de Hainan em uma zona-piloto de livre comércio. Com o Comitê Central do PCC concordando em apoiar Hainan na construção dessa zona de livre comércio piloto em toda a ilha, a exploração gradual e a promoção constante do estabelecimento de um porto de livre comércio com características chinesas começaram juntamente com a promulgação passo a passo de políticas e sistemas institucionais para o livre comércio.

Nos últimos anos, Hainan tem consistentemente mantido a abertura de alto nível para servir à estratégia nacional global e liderar o desenvolvimento de alta qualidade da província. Um quadro institucional de porto de livre comércio, caracterizado pela "liberalização e facilitação do comércio e investimento, livre e conveniente fluxo transfronteiriço de capital e pessoas, e o fluxo seguro e ordenado de dados", basicamente tomou forma. A construção da Área de Livre Comércio de Hainan finalmente tomou forma e começou a exercer influência, tornando-se um impulsionador e acelerador do desenvolvimento de alta qualidade de Hainan. No ano passado, o crescimento de muitos dos indicadores econômicos e sociais de Hainan esteve entre os mais altos do país. Hainan também demonstrou bidirecionalidade na abertura, permitindo que o mundo compartilhe das oportunidades de desenvolvimento de Hainan e da China.

