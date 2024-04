Film „The Hainan FTP and Me": Pohľad do premien provincie Hainan

HAIKOU, Čína, 15. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Správa z Hainan International Media Center:

13. apríla uviedlo mediálne stredisko Hainan International Media Center pôvodný film „The Hainan FTP and Me" (Prístav voľného obchodu Hainan a ja). Prostredníctvom príbehov ľudí živým spôsobom ukazuje vonkajšiemu svetu prácu na výstavbe prístavu voľného obchodu s čínskymi charakteristikami a zmeny, ktoré priniesla výstavba FTP do Hainanu.

"The Hainan FTP and Me": Looking at Hainan's Transformations

Hlavnými témami filmu „The Hainan FTP and Me" sú vedecké a technologické inovácie, otváranie sa vonkajšiemu svetu, revitalizácia vidieka ako aj ekologický a nízkouhlíkový rozvoj. Živé príbehy skutočných ľudí z Národnej výskumnej základne pre chov a rozmnožovanie zvierat Hainan, prístavu Yangpu, demonštračnej zóny Boao s takmer nulovými emisiami uhlíka a dediny Maona ilustrujú, ako sa obyvatelia Hainanu snažia byť priekopníkmi, neustále inovujú, tvrdo pracujú na rýchlej výstavbe prístavu voľného obchodu s čínskymi charakteristikami a globálnym vplyvom a budujú krásny nový Hainan.

Pred šiestimi rokmi – na zhromaždení pri príležitosti 30. výročia založenia provincie Hainan a Špeciálnej ekonomickej zóny Hainan 13. apríla 2018 – oznámil čínsky prezident Xi Jinping rozhodnutie vybudovať z celého Hainanu príkladnú zónu voľného obchodu. Keďže Ústredný výbor Čínskej komunistickej strany súhlasil s podporou Hainanu pri výstavbe tejto príkladnej zóny voľného obchodu na celom ostrove, začal sa postupný prieskum a neustála podpora zriadenia prístavu voľného obchodu s čínskymi charakteristikami spolu s postupným vyhlasovaním zásad a inštitucionálnych systémov voľného obchodu.

V posledných rokoch provincia Hainan dôsledne prehlbovala otváranie sa na vysokej úrovni, aby slúžila celkovej národnej stratégii a viedla vysokokvalitný rozvoj provincie. Inštitucionálny rámec prístavu voľného obchodu charakterizovaný „liberalizáciou a podporou obchodu a investícií, voľným a jednoduchým cezhraničným tokom kapitálu a ľudí a bezpečným a usporiadaným tokom údajov" v podstate nadobudol konkrétnu podobu. Výstavba Hainan FTP konečne získala formu a získala vplyv, čím sa stala posilňovačom a urýchľovačom vysoko kvalitného rozvoja provincie Hainan. Minulý rok bol rast mnohých hospodárskych a sociálnych ukazovateľov Hainanu jedným z najvyšších v krajine. Hainan okrem toho preukázal obojsmernosť pri otváraní sa, čo umožnilo svetu podieľať sa na rozvojových príležitostiach Hainanu aj Číny.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=V-QhglNlK7Q