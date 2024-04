« The Hainan FTP and Me » : Regard sur les transformations de Hainan

HAIKOU, Chine, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport du Hainan International Media Center (HIMC) :

Le 13 avril, le Hainan International Media Center a lancé une émission originale : « The Hainan FTP and Me ». Il utilise les récits des habitants comme un moyen vivant pour montrer au monde extérieur le travail de construction d'un port de libre-échange aux caractéristiques chinoises ainsi que les changements apportés à Hainan par le développement du FTP.

"The Hainan FTP and Me": Looking at Hainan's Transformations

Les principaux thèmes abordés dans le « The Hainan FTP and Me » sont l'innovation scientifique et technologique, l'ouverture sur le monde extérieur, la revitalisation rurale et le développement vert et à faible émission de carbone. Des histoires saisissantes de personnes bien réelles dans la base nationale de recherche sur l'élevage et la multiplication de Hainan, le port de Yangpu, la zone de démonstration de carbone proche de Boao et le village de Maona sont utilisées pour illustrer la manière dont les habitants de Hainan s'efforcent d'être des pionniers, innovent constamment, travaillent dur à la construction rapide d'un port de libre-échange aux caractéristiques chinoises et à l'influence mondiale, et bâtissent un nouveau Hainan magnifique.

Il y a 6 ans - lors d'un rassemblement célébrant le 30e anniversaire de la fondation de la province de Hainan et de la zone économique spéciale de Hainan le 13 avril 2018 - le président chinois Xi Jinping a annoncé la décision de faire de l'ensemble de la province de Hainan une zone pilote de libre-échange. Le comité central du PCC ayant accepté de soutenir Hainan dans la construction de cette zone pilote de libre-échange à l'échelle de l'île, l'exploration progressive et la promotion constante de l'établissement d'un port de libre-échange aux caractéristiques chinoises ont commencé parallèlement à la promulgation progressive de politiques et de systèmes institutionnels pour le libre-échange.

Au cours des dernières années, Hainan a constamment maintenu une ouverture de haut niveau pour servir la stratégie nationale globale et mener le développement de haute qualité de la province. Un cadre institutionnel portuaire de libre-échange caractérisé par « la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement, la circulation libre et aisée des flux transfrontaliers de capitaux et de personnes, ainsi que la circulation sûre et ordonnée des données » a essentiellement pris forme. La construction du FTP de Hainan a enfin pris forme et a commencé à exercer son influence, devenant un facteur d'amélioration et d'accélération du développement de haute qualité de Hainan. L'année dernière, la croissance de nombreux indicateurs économiques et sociaux de Hainan a été l'une des plus élevées du pays. Hainan a également fait preuve d'une ouverture bidirectionnelle, permettant au monde de partager les opportunités de développement de Hainan et de la Chine.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=V-QhglNlK7Q