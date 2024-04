"The Hainan FTP and Me": Kisah Transformasi Hainan

Tema-tema yang diusung "The Hainan FTP and Me" adalah inovasi sains dan teknologi, sikap membuka diri kepada dunia luar, revitalisasi pedesaan, serta pembangunan hijau dan rendah karbon. Kisah menarik dari berbagai orang di Hainan National Breeding and Multiplication Research Base, Pelabuhan Yangpu, Boao Near-Zero Carbon Demonstration Zone, dan Desa Maona mengilustrasikan cara-cara warga Hainan untuk menjadi pionir. Mereka selalu berinovasi, serta bekerja keras demi mempercepat pembangunan pelabuhan perdagangan bebas dengan ciri khas Tiongkok dan pengaruh global sekaligus membangun Hainan baru yang permai.

Enam tahun lalu—di sebuah acara peringatan hari jadi Provinsi Hainan dan Hainan Special Economic Zone Ke-30 yang berlangsung pada 13 April 2018—Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan keputusan untuk membangun seluruh wilayah Hainan sebagai zona uji coba perdagangan bebas. Setelah Komite Sentral CPC sepakat mendukung Hainan dalam pembangunan zona uji coba perdagangan bebas di seluruh pulau, penjajakan dan promosi pembangunan pelabuhan perdagangan bebas dengan ciri khas Tiongkok pun terus dilakukan. Di sisi lain, perumusan kebijakan dan sistem kelembagaan perdagangan bebas turut dilakukan secara bertahap.

Dalam beberapa tahun terakhir, Hainan selalu mempertahankan kebijakan pintu terbuka tingkat tinggi. Hal ini sesuai dengan strategi nasional dan bertujuan mewujudkan pembangunan bermutu tinggi di provinsi tersebut. Kerangka kelembagaan pelabuhan perdagangan bebas pun dibentuk dengan ciri khas "liberalisasi dan fasilitas perdagangan dan investasi, serta alur data yang aman dan tertib". Pembangunan Hainan FTP lalu berjalan dan mulai menghadirkan pengaruh, serta mendorong dan mempercepat pembangunan bermutu tinggi di Hainan. Tahun lalu, sebagian besar angka pertumbuhan indikator ekonomi dan sosial di Hainan termasuk yang tertinggi di Tiongkok. Hainan juga menjalankan kebijakan pintu terbuka dalam dua arah sehingga dunia dapat menangkap peluang pembangunan di Hainan dan Tiongkok.

