O GBS supera o setor de ensino superior em todos os sete temas na Pesquisa Nacional de Estudantes de 2026

LONDRES, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Global Banking School (GBS) mais uma vez superou o setor de ensino superior do Reino Unido em todos os sete temas principais da Pesquisa Nacional de Estudantes (NSS, na sigla em inglês) de 2026, destacando seu compromisso contínuo de oferecer uma experiência excepcional aos alunos.

Publicados hoje pelo Office for Students (OfS), os últimos resultados do NSS refletem o foco contínuo da GBS no ensino de alta qualidade, apoio acadêmico e sucesso do aluno, com níveis consistentemente altos de satisfação do aluno e forte desempenho ano a ano.

GBS Student Satisfaction Ratings 2026

Os resultados de 2026 para o GBS são baseados em 6.488 respostas publicadas dos alunos – um aumento de 1.087 respostas em comparação com 2025, fornecendo uma imagem ainda mais forte e representativa da experiência dos alunos no GBS.

Os resultados chegam em um momento particularmente significativo para a GBS, que celebra suas cerimônias de formatura em 2026 este mês em Leeds, Birmingham, Manchester e Londres. Seis mil graduados estão marcando a conclusão bem-sucedida de seus estudos, inclusive em setores vitais para a economia do Reino Unido, como gerenciamento de construção, tecnologia digital e saúde e assistência social.

O GBS superou a média do setor em todos os sete temas do NSS, com as maiores pontuações de satisfação alcançadas no Ensino no meu Curso e no Apoio Acadêmico, ambos registrando 92,9% de satisfação dos alunos.

James Kennedy, CEO da GBS, disse: "Estamos incrivelmente orgulhosos desses resultados e do que eles representam. Eles refletem a dedicação de nossos alunos, o compromisso de nossos colegas de serviços acadêmicos e profissionais e nosso foco compartilhado em proporcionar uma excelente experiência ao aluno.

"Ao celebrarmos nossas cerimônias de formatura em Leeds, Birmingham, Manchester e Londres este mês, é particularmente gratificante ver nossos alunos reconhecerem a qualidade de sua experiência na GBS. Embora esses resultados sejam algo a ser comemorado, eles também nos inspiram a continuar ouvindo nossos alunos e aprimorando continuamente todos os aspectos da educação e do suporte que fornecemos."

O GBS oferece programas de ensino superior flexíveis e focados na carreira, projetados para atender às necessidades dos alunos de hoje, muitos dos quais equilibram seus estudos com empregos, responsabilidades familiares e administração de seus próprios negócios. Por meio de cursos relevantes para o setor, ministrados em seus campi em Londres, Birmingham, Leeds e Manchester, a GBS continua a ampliar a participação no ensino superior, ao mesmo tempo em que equipa os alunos com o conhecimento, as habilidades e a confiança para ter sucesso em suas carreiras escolhidas.

Os resultados do NSS de 2026 sublinham o compromisso da GBS em oferecer uma excelente experiência aos alunos e em melhorar continuamente o ensino, a aprendizagem e o apoio aos alunos.

Notas aos editores

A Pesquisa Nacional de Estudantes (NSS) é uma pesquisa anual que reúne feedback de estudantes elegíveis em provedores de ensino superior do Reino Unido sobre a qualidade de sua experiência acadêmica.

Os resultados do GBS de 2026 são baseados em 6.488 respostas de alunos publicadas , com uma taxa de resposta de publicação de 81,2% .

, com uma taxa de resposta de publicação de . A Global Banking School (GBS) é uma instituição de ensino superior com campi em Londres, Birmingham, Leeds e Manchester, oferecendo programas focados na carreira em parceria com respeitadas universidades do Reino Unido.

Infográfico - https://mma.prnewswire.com/media/3005236/GBS_2026.jpg

FONTE Global Banking School (GBS)