GBS supera al sector de la educación superior en la Encuesta Nacional de Estudiantes de 2026

- GBS supera al sector de la educación superior en los siete temas analizados en la Encuesta Nacional de Estudiantes de 2026

LONDRES, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Global Banking School (GBS) ha superado una vez más al sector de la educación superior del Reino Unido en los siete temas principales de la Encuesta Nacional de Estudiantes (NSS) de 2026, lo que pone de manifiesto su continuo compromiso de ofrecer una experiencia estudiantil excepcional.

GBS Student Satisfaction Ratings 2026

Publicados hoy por la Oficina para Estudiantes (OfS), los últimos resultados de NSS reflejan el enfoque continuo de GBS en la enseñanza de alta calidad, el apoyo académico y el éxito de los estudiantes, con niveles consistentemente altos de satisfacción de los estudiantes y un sólido rendimiento año tras año.

Los resultados de 2026 para GBS se basan en 6.488 respuestas de estudiantes publicadas, un aumento de 1.087 respuestas en comparación con 2025, lo que proporciona una imagen aún más sólida y representativa de la experiencia de los estudiantes en GBS.

Los resultados llegan en un momento particularmente significativo para GBS, ya que este mes celebra sus ceremonias de graduación de 2026 en Leeds, Birmingham, Manchester y Londres. Seis mil graduados están completando con éxito sus estudios, incluso en sectores vitales para la economía del Reino Unido, como la gestión de la construcción, la tecnología digital y la atención sanitaria y social.

GBS superó el promedio del sector en los siete temas de NSS, obteniendo las puntuaciones de satisfacción más altas en Enseñanza en mi Curso y Apoyo Académico, con un 92,9 % de satisfacción estudiantil en ambos casos.

James Kennedy, consejero delegado de GBS, declaró: "Estamos sumamente orgullosos de estos resultados y de lo que representan. Reflejan la dedicación de nuestros estudiantes, el compromiso de nuestros colegas de servicios académicos y profesionales, y nuestro enfoque común en proporcionar una experiencia estudiantil excepcional".

"Al celebrar nuestras ceremonias de graduación en Leeds, Birmingham, Manchester y Londres este mes, resulta especialmente gratificante ver cómo nuestros estudiantes reconocen la calidad de su experiencia en GBS. Si bien estos resultados son motivo de celebración, también nos inspiran a seguir escuchando a nuestros estudiantes y a mejorar continuamente cada aspecto de la educación y el apoyo que les brindamos".

GBS ofrece programas de educación superior flexibles y orientados a la carrera profesional, diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes de hoy, muchos de los cuales compaginan sus estudios con el trabajo, las responsabilidades familiares y la gestión de sus propios negocios. A través de cursos relevantes para la industria, impartidos en sus campus de Londres, Birmingham, Leeds y Manchester, GBS continúa ampliando el acceso a la educación superior, al tiempo que proporciona a los estudiantes el conocimiento, las habilidades y la confianza necesarios para triunfar en sus carreras profesionales.

Los resultados de NSS de 2026 subrayan el compromiso de GBS con ofrecer una experiencia estudiantil excepcional y de mejorar continuamente la enseñanza, el aprendizaje y el apoyo al estudiante.

Notas a los redactores

La Encuesta Nacional de Estudiantes (NSS) es una encuesta anual que recopila las opiniones de estudiantes elegibles de instituciones de educación superior del Reino Unido sobre la calidad de su experiencia académica.

Los resultados de GBS de 2026 se basan en 6.488 respuestas publicadas de estudiantes , con una tasa de respuesta del 81,2 %.

, con una tasa de respuesta del Global Banking School (GBS) es una institución de educación superior con campus en Londres, Birmingham, Leeds y Manchester, que ofrece programas orientados a la carrera profesional en colaboración con prestigiosas universidades del Reino Unido.

Infografía - https://mma.prnewswire.com/media/3005236/GBS_2026.jpg