GBS supera al sector de la educación superior en los siete temas de la Encuesta Nacional de Estudiantes 2026

LONDRES, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Escuela de Banca Global (GBS, por sus siglas en inglés) ha superado una vez más al sector de la educación superior del Reino Unido en los siete temas principales de la Encuesta Nacional de Estudiantes (NSS, por sus siglas en inglés) de 2026, destacando su compromiso continuo de ofrecer una experiencia estudiantil excepcional.

GBS Student Satisfaction Ratings 2026

Publicado hoy por la Oficina para Estudiantes (OfS), los últimos resultados de NSS reflejan el enfoque continuo de GBS en la enseñanza de alta calidad, el apoyo académico y el éxito estudiantil, con niveles consistentemente altos de satisfacción estudiantil y un sólido desempeño interanual.

Los resultados de 2026 para GBS se basan en 6,488 respuestas estudiantiles publicadas, un aumento de 1,087 respuestas en comparación con 2025, lo que proporciona una imagen aún más sólida y representativa de la experiencia estudiantil en GBS.

Los resultados llegan en un momento particularmente significativo para GBS, ya que celebra sus ceremonias de graduación de 2026 este mes en Leeds, Birmingham, Manchester y Londres. Seis mil graduados están marcando la finalización exitosa de sus estudios, incluso en sectores vitales para la economía del Reino Unido, como la gestión de la construcción, la tecnología digital y la salud y la asistencia social.

GBS superó el promedio del sector en los siete temas de NSS, con las puntuaciones de satisfacción más altas en Enseñanza en mi curso y Apoyo académico, ambos registrando una satisfacción estudiantil del 92,9 %.

James Kennedy, director ejecutivo de GBS, dijo: "Estamos increíblemente orgullosos de estos resultados y de lo que representan. Reflejan la dedicación de nuestros estudiantes, el compromiso de nuestros colegas de servicios académicos y profesionales, y nuestro enfoque compartido en proporcionar una experiencia estudiantil sobresaliente.

"Al celebrar nuestras ceremonias de graduación en Leeds, Birmingham, Manchester y Londres este mes, es particularmente gratificante ver que nuestros estudiantes reconocen la calidad de su experiencia en GBS. Si bien estos resultados son algo para celebrar, también nos inspiran a seguir escuchando a nuestros estudiantes y mejorando continuamente todos los aspectos de la educación y el apoyo que brindamos ".

GBS ofrece programas de educación superior flexibles y centrados en la carrera, diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes de hoy en día, muchos de los cuales equilibran sus estudios con el empleo, las responsabilidades familiares y la gestión de sus propios negocios. A través de cursos relevantes para la industria impartidos en sus campus en Londres, Birmingham, Leeds y Manchester, GBS continúa ampliando la participación en la educación superior al tiempo que equipa a los estudiantes con el conocimiento, las habilidades y la confianza para tener éxito en sus carreras elegidas.

Los resultados del NSS de 2026 subrayan el compromiso de GBS de ofrecer una experiencia estudiantil sobresaliente y de mejorar continuamente la enseñanza, el aprendizaje y el apoyo estudiantil.

Notas para los editores

La Encuesta Nacional de Estudiantes (NSS) es una encuesta anual que recopila comentarios de estudiantes elegibles en todos los proveedores de educación superior del Reino Unido sobre la calidad de su experiencia académica.

Los resultados de GBS de 2026 se basan en 6,488 respuestas estudiantiles publicadas , con una tasa de respuesta de publicación del 81.2 % .

, con una tasa de respuesta de publicación del . Global Banking School (GBS) es un proveedor de educación superior con campus en Londres, Birmingham, Leeds y Manchester, que ofrece programas centrados en la carrera profesional en asociación con universidades respetadas del Reino Unido.

Infografía - https://mma.prnewswire.com/media/3005236/GBS_2026.jpg

FUENTE Global Banking School (GBS)