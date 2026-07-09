GBS schneidet in allen sieben Themenbereichen des „National Student Survey 2026" besser ab als der Hochschulsektor insgesamt

LONDON, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Global Banking School (GBS) hat den britischen Hochschulsektor in allen sieben Kernbereichen des 2026 National Student Survey (NSS) erneut übertroffen und damit ihr anhaltendes Engagement für eine herausragende Studienerfahrung unterstrichen.

Die heute vom Office for Students (OfS) veröffentlichten aktuellen NSS-Ergebnisse spiegeln den anhaltenden Fokus von GBS auf hochwertige Lehre, akademische Betreuung und den Erfolg der Studierenden wider – mit durchweg hoher Zufriedenheit unter den Studierenden und einer starken Leistung im Vergleich zum Vorjahr.

GBS Student Satisfaction Ratings 2026

Die Ergebnisse von 2026 für die GBS basieren auf 6.488 veröffentlichten Antworten von Studierenden – das sind 1.087 Antworten mehr als 2025 – und liefern so ein noch aussagekräftigeres und repräsentativeres Bild der Studierendenerfahrung an der GBS.

Die Ergebnisse kommen zu einem besonders bedeutenden Zeitpunkt für die GBS, da sie diesen Monat ihre Abschlussfeiern 2026 in Leeds, Birmingham, Manchester und London feiert. Sechstausend Absolventen feiern den erfolgreichen Abschluss ihres Studiums, unter anderem in Bereichen, die für die britische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind, wie Baumanagement, digitale Technologie sowie Gesundheits- und Sozialwesen.

GBS schnitt in allen sieben NSS-Themenbereichen besser ab als der Branchendurchschnitt; die höchsten Zufriedenheitswerte wurden in den Bereichen Lehre in meinem Studiengang und akademische Betreuung erzielt, wo jeweils eine Zufriedenheit von 92,9 % unter den Studierenden verzeichnet wurde.

James Kennedy, CEO der GBS, sagte: „Wir sind unglaublich stolz auf diese Ergebnisse und auf das, wofür sie stehen. Sie spiegeln das Engagement unserer Studierenden, den Einsatz unserer Kollegen aus dem akademischen und administrativen Bereich sowie unser gemeinsames Bestreben wider, den Studierenden eine herausragende Studienerfahrung zu bieten."

„Da wir diesen Monat unsere Abschlussfeiern in Leeds, Birmingham, Manchester und London begehen, ist es besonders erfreulich zu sehen, dass unsere Studierenden die Qualität ihrer Erfahrungen an der GBS wertschätzen. Diese Ergebnisse sind zwar ein Grund zur Freude, aber sie spornen uns auch dazu an, unseren Schülern weiterhin aufmerksam zuzuhören und jeden Aspekt unserer Bildungsangebote und unserer Unterstützung kontinuierlich zu verbessern."

Die GBS bietet flexible, berufsorientierte Hochschulstudiengänge an, die auf die Bedürfnisse der heutigen Lernenden zugeschnitten sind – von denen viele ihr Studium mit Beruf, familiären Verpflichtungen und der Führung ihres eigenen Unternehmens unter einen Hut bringen müssen. Durch branchenrelevante Studiengänge, die an den Standorten in London, Birmingham, Leeds und Manchester angeboten werden, erweitert GBS weiterhin den Zugang zur Hochschulbildung und vermittelt den Studierenden gleichzeitig das Wissen, die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen, um in ihren gewählten Berufen erfolgreich zu sein.

Die NSS-Ergebnisse von 2026 unterstreichen das Engagement von GBS, eine hervorragende Studienerfahrung zu bieten und Lehre, Lernen sowie die Betreuung der Studierenden kontinuierlich zu verbessern.

Hinweise für Redakteure

Der „National Student Survey" (NSS) ist eine jährliche Umfrage, bei der Rückmeldungen von teilnahmeberechtigten Studierenden aller britischen Hochschuleinrichtungen zur Qualität ihrer akademischen Erfahrung gesammelt werden.

Die GBS-Ergebnisse für 2026 basieren auf 6.488 veröffentlichten Antworten von Studierenden , wobei die Rücklaufquote der veröffentlichten Antworten 81,2 % betrug.

, wobei die Rücklaufquote der veröffentlichten Antworten betrug. Die Global Banking School (GBS) ist eine Hochschule mit Standorten in London, Birmingham, Leeds und Manchester, die in Zusammenarbeit mit renommierten britischen Universitäten berufsorientierte Studiengänge anbietet.

Infografik – https://mma.prnewswire.com/media/3005236/GBS_2026.jpg