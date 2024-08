O guindaste de torre recorde R20000-720 da Zoomlion é utilizado na construção da maior ponte suspensa do mundo, a ponte Shiziyang

GUANGZHOU, China, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion," 01157.HK), fabricante líder de equipamentos avançados, redefiniu mais uma vez as possibilidades de engenharia com o maior guindaste de torre do mundo, o Zoomlion R20000-720, que desempenha um papel crucial na construção da ponte Shiziyang. A ponte, com um vão principal recorde de 2.180 metros, será a maior ponte suspensa de dois níveis do mundo.

Localizada em Guangzhou, China, a ponte Shiziyang apresenta um projeto de suspensão de treliça de aço de dupla camada, o que representa uma conquista expressiva na tecnologia e complexidade da construção de pontes.

O guindaste de torre R20000-720, com uma capacidade de içamento nominal de 20.000 toneladas-metro e uma capacidade máxima de içamento de 720 toneladas, foi projetado para atender aos exigentes desafios apresentados pela construção da ponte. Seu impressionante alcance de 400 metros permite içar materiais pesados a alturas significativas, o equivalente a içar 500 carros até o 130º andar. A costura de solda do guindaste alcança mais de 490 quilômetros, com componentes que pesam até 92,8 toneladas.

O R20000-720 apresentou um desempenho excepcional em condições extremas, como ventos fortes, alta umidade e cargas pesadas. Ele conseguiu superar com sucesso os riscos do trabalho em altura, os rigorosos padrões de construção e os complexos desafios de construção multidimensional.

Esse guindaste de última geração engloba 158 resultados de pesquisas inovadoras e 305 patentes de invenção. A revolucionária tecnologia de contrapeso móvel do guindaste permite um movimento preciso em resposta às mudanças nos momentos de carga, melhorando em mais de 60% o desempenho de içamento.

O guindaste também apresenta uma estrutura leve de alta capacidade de carga e um projeto modular para serviços pesados, reduzindo o peso da estrutura superior em mais de 20% em comparação com os projetos convencionais. Esse avanço elimina as dificuldades de transporte, montagem e desmontagem de guindastes ultragrandes. Além disso, o Sistema de Controle Inteligente ETI para Guindastes de Torre da Zoomlion permite tempos de resposta de milissegundos, viabilizando operações rápidas e precisas.

O R20000-720 estabeleceu um novo recorde mundial durante sua produção na Fábrica Inteligente de Guindastes de Torre Zoomlion em abril de 2023, superando os recordes anteriores da empresa em tecnologia de guindastes de torre.

Antes de sua implantação na ponte Shiziyang, o R20000-720 foi fundamental na construção da ponte ferroviária e rodoviária Ma'anshan sobre o rio Yangtze, a primeira ponte estaiada de três torres do mundo com vãos principais duplos que ultrapassam um quilômetro e a mais longa ponte estaiada de treliça de aço do mundo.

A contribuição da Zoomlion para a ponte Shiziyang vai além do R20000-720. A empresa também opera com guindastes sobre esteiras de 400 e 260 toneladas, caminhões de bombeamento e a perfuratriz rotativa ZR550G, assegurando o sucesso do projeto e a garantia de qualidade.

