Zoomlion Turmdrehkran R20000-720 unterstützt den Bau der größten Hängebrücke der Welt, der Shiziyang-Brücke

GUANGZHOU, China, 15. August 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 01157.HK), ein führender Hersteller fortschrittlicher Ausrüstungen, hat mit dem weltweit größten Turmdrehkran, dem Zoomlion R20000-720, der eine entscheidende Rolle beim Bau der Shiziyang-Brücke spielte, wieder einmal die technischen Möglichkeiten neu definiert. Die Shiziyang-Brücke, die im chinesischen in Guangzhou gebaut wird, erhält eine Hauptspannweite von 2.180 Metern und wird nach ihrer Fertigstellung die größte zweistöckige Hängebrücke der Welt sein.

Die Brücke besteht aus einem zweilagigen Stahlfachwerk und stellt eine bedeutende Errungenschaft in puncto Brückentechnologie und Komplexität dar.

Der Turmdrehkran R20000-720 mit einer Nenntragfähigkeit von 20.000 Tonnenmetern und einer maximalen Tragfähigkeit von 720 Tonnen ist für die enormen Herausforderungen beim Bau der Brücke ausgelegt. Mit seiner beeindruckenden Reichweite von 400 Metern kann er schwere Materialien in beträchtliche Höhen heben, was dem Anheben von 500 Autos in den 130. Stock entspricht. Die Schweißnähte des Krans haben eine Gesamtlänge von 490 Kilometern, die Bauteile wiegen bis zu 92,8 Tonnen.

Der R20000-720 hat sich unter extremen Bedingungen, wie starkem Wind, hoher Luftfeuchtigkeit und schweren Lasten, als außergewöhnlich leistungsfähig erwiesen. Er hat die Risiken von Höhenarbeiten, strenge Baunormen und komplexe, mehrdimensionale Bauaufgaben erfolgreich bewältigt.

In diesem hochmodernen Kran sind 158 innovative Forschungsergebnisse und 305 Erfindungspatente vereint. Die revolutionäre Technologie des beweglichen Gegengewichts des Krans ermöglicht eine präzise Bewegung als Reaktion auf sich ändernde Lastmomente und steigert die Hubleistung um über 60 %.

Der Kran zeichnet sich außerdem durch eine leichte Hochlaststruktur und eine hochbelastbare modulare Konstruktion aus, die das Gewicht der oberen Struktur im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen um mehr als 20 % reduziert. Dieser Fortschritt löst die Herausforderungen beim Transport, der Montage und der Demontage von ultragroßen Kränen. Darüber hinaus ermöglicht das intelligente ETI-Steuerungssystem für Turmdrehkrane von Zoomlion Reaktionszeiten im Millisekundenbereich, was einen schnellen und präzisen Betrieb ermöglicht.

Der R20000-720 stellte bei seiner Produktion in der Zoomlion Tower Crane Intelligent Factory im April 2023 einen neuen Weltrekord auf und übertraf damit die bisherigen Rekorde des Unternehmens in der Turmdrehkrantechnologie.

Vor seinem Einsatz bei der Shiziyang-Brücke war der R20000-720 maßgeblich am Bau der Ma'anshan Yangtze River Rail-Road Bridge beteiligt, der weltweit ersten Schrägseilbrücke mit drei Türmen und zwei Hauptspannweiten von mehr als einem Kilometer sowie der längsten Stahlfachwerk-Schrägseilbrücke der Welt.

Der Beitrag von Zoomlion zur Shiziyang-Brücke geht über den R20000-720 hinaus. Das Unternehmen setzt außerdem 400-Tonnen- und 260-Tonnen-Raupenkräne, Pumpwagen und die Drehbohranlage ZR550G ein, um den Erfolg und die Qualität des Projekts zu sichern.