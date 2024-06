O LENDÁRIO ATACANTE SAMUEL ETO'O ENTRE OS VENCEDORES DA 28ª EDIÇÃO DO PRÊMIO INTERNACIONAL FAIR PLAY MENARINI

FLORENÇA, Itália, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Os membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini, Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi e Ennio Troiano, têm o prazer de receber outro campeão na lista de vencedores do prêmio 2024.

O Júri de Premiação adicionou uma lenda global do futebol, o atacante Samuel Eto'o, à lista de vencedores deste ano.

Eleito o melhor jogador de futebol africano do século em 2007, Eto'o marcou a sua marca na história do futebol dos Camarões, conquistando uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2000 e duas Taças Africanas em 2000 e 2002. Ele ainda é o maior artilheiro de todos os tempos do seu país, com impressionantes 56 gols.

Ele consolidou seu lugar na Europa como um dos melhores atacantes do futebol moderno. Ao jogar pelo Barcelona de Pep Guardiola, ele ganhou três títulos da La Liga e duas Copas da Liga dos Campeões. Com a equipa Inter de Josè Mourinho, desempenhou um papel decisivo em 2010, vencendo a Liga Italiana, a Coppa Italia e a Liga dos Campeões. Ele éo único jogador a ter vencido dois Trebles consecutivos(título da liga de primeira linha, copa nacional primária e Liga dos Campeões) com duas equipes diferentes (Barcelona em 2009 e Inter em 2010).

Em 2021, foi nomeado Presidente da Federação de Futebol dos Camarões. Ao longo de sua carreira, ele tem sido conhecido por seu compromisso social com a Fundación Privada Samuel Eto'o, fundada para ajudar jovens camaroneses. Samuel Eto'o sempre esteve na linha de frente na luta contra o racismo no futebol, simbolizando os valores de ética, lealdade e respeito do Prêmio Internacional Fair Play Menarini.

Eto'o e as outras estrelas da 28ª edição subirão ao palco do Teatro Romano em Fiesole na quinta-feira, 4de julho, durante a cerimônia de premiação.

Para mais informações: www.fairplaymenarini.com

Aqui está a lista dos vencedores do 28º Prêmio Internacional Fair Play Menarini:

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

Os vencedores do 28º Prêmio Internacional Fair Play Menarini, categoria "Jovens Atletas"

GIOELE GALLICCHIO

NICOLÒ VACCHELLI

UNDER 14 GIRL'S BASKET BALL TEAM ASD GOLFOBASKET CLUB



O vencedor do prêmio especial "Fiamme Gialle Study and Sport"

AGNESE MORI

Convidados de honra do 28º Prêmio Internacional Fair Play Menarini, os embaixadores do Fair Play:

GIANCARLO ANTOGNONI

ELISA DI FRANCISCA

FEDERICA PELLEGRINI

GIORGIO PORRÀ

GIUSY VERSACE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443704/28th_edition_fair_play_menarini_international_award_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite