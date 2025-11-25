O Volpi Rosse Menarini: O 'Fantastic Ten' está pronto para a temporada 2025 - 2026

O time italiano de basquete em cadeira de rodas, patrocinado pela Menarini, foi apresentado à imprensa e ao público na Itália. Os desafios que enfrentarão na Série A italiana e na Eurocopa 3 já estão no horizonte

FLORENÇA, Itália, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Dez talentos internacionais, diferentes em idade e experiência, mas unidos pelo desejo de fazer a diferença, tanto na Itália quanto na Europa. Após a partida de abertura da temporada 2025/2026, a nova lista do time de basquetebol em cadeira de rodas Volpi Rosse Menarini foi oficialmente apresentada hoje, pronta para começar a competir no campeonato FIPIC Serie A e na Eurocup 3.

Este ano, tanto em casa quanto fora, os treinadores liderarão uma equipe de jogadores com origens muito diferentes. Da Espanha para a Finlândia, da Suécia para a França, via Itália e Brasil, a equipe Volpi Rosse Menarini pode contar com uma equipe verdadeiramente internacional de jogadores. Uma equipe que agora enfrenta as partidas do campeonato italiano, um campo de testes necessário para a Eurocopa 3, agendada de 12 a 15 de março de 2026 em Amsterdã.

Fundada em 2005, a equipe Volpi Rosse Menarini se tornou um símbolo de como o crescimento pessoal pode ser alcançado por meio do esporte: a paixão, o talento e a determinação desses atletas fizeram de cada partida um exemplo tangível de inclusão. Ao seu lado está o Menarini Pharmaceutical Group , que apoia a equipe como patrocinador principal desde 2011 e compartilha os valores fundamentais de solidariedade e ética esportiva.

" É como se fôssemos duas embarcações comunicantes, a Volpi Rosse Menarini e o nosso Grupo compartilham, todos os dias, os mesmos valores em que acreditamos ", comentaram Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, acionistas e membros do Conselho da Menarini. "O que sempre distinguiu a equipe é sua tenacidade, necessária para continuar melhorando e olhar para o futuro com confiança e comprometimento. Vá em frente, Volpi Rosse Menarini!".

Mas a história da Volpi Rosse Menarini não termina aqui, pois eles também dedicam tempo à promoção de projetos de inclusão e conscientização entre os alunos das escolas de Florença, Itália.

O apoio do Menarini Group vai além da Itália, pois também apoia um time espanhol de basquete em cadeira de rodas, o Menarini Joventut , de Badalona (Barcelona), promovendo, dia após dia, um maior senso de conscientização com o objetivo de criar uma comunidade mais atenta e inclusiva.

A equipe Volpi Rosse Menarini foi criada em 2005 como uma associação para a promoção de iniciativas sociais e mais tarde se tornou um ASD em 2011, o mesmo ano em que o Grupo Menarini começou a patrocinar a equipe. Do ponto de vista esportivo, a equipe alcançou resultados significativos no basquete em cadeira de rodas. Depois de terminar em terceiro lugar no Campeonato Italiano Sub-22 e se tornar Campeão Italiano da UISP na temporada 2017/18, a equipe continuou a florescer, terminando em segundo lugar no Campeonato Italiano Sub-22 e vencendo o Torneio Internacional de Kavala na Grécia na temporada seguinte. Após o hiato induzido pela pandemia, na temporada 2020/21, eles triunfaram no Campeonato Italiano Sub-22 e no Campeonato da Série B, ganhando a promoção para a primeira divisão. Nas temporadas seguintes, eles consolidaram sua presença na Série A, terminando em oitavo na temporada 2021/22, enquanto em 2022/23 terminaram em sexto na liga e triunfaram no Torneio Eurocup 3 na França. Em 2023/24, terminaram em quinto na Série A e em segundo na Eurocopa 3 na Espanha, enquanto na última temporada (2024/25) terminaram em quinto na Série A, confirmando seu status consistentemente competitivo.

O Menarini Pharmaceutical Group, com sede em Florença, está presente em 140 países em todo o mundo até o momento, com € 4.603 milhões em faturamento consolidado e mais de 17.000 funcionários. Com 9 centros de Pesquisa e Desenvolvimento, os produtos da Menarini estão presentes nas áreas de tratamento mais importantes, incluindo as de cardiologia, oncologia, gastroenterologia, pneumologia, doenças infecciosas, diabetes e produtos anti-inflamatórios/analgésicos. A produção farmacêutica é realizada nas 18 fábricas do Grupo, localizadas na Itália e no exterior, que produzem mais de 609 milhões de pacotes de produtos por ano e os distribuem nos cinco continentes. A produção farmacêutica da Menarini, de acordo com os mais altos padrões de qualidade, fornece uma contribuição contínua para a saúde dos pacientes em todo o mundo. www.menarini.com

