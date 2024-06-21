傳奇前鋒 Samuel Eto'o 躋身第 28 屆 Fair Play Menarini International 獲獎者行列

意大利佛羅倫薩2024年6月21日 /美通社/ -- Fair Play Menarini Foundation 董事會成員 Antonello Biscini、Valeria Speroni Cardi 和 Ennio Troiano 欣然歡迎另一位冠軍加入 2024 年獲獎者名單。

評審團將世界足球傳奇隊伍前鋒 Samuel Eto'o 加入今年的得獎名單中。

2007 年獲評為世紀最佳非洲足球運動員的Samuel Eto'o，在非洲喀麥隆足球史上留下了個人足跡，在 2000 年奧運會上獲得金牌，2000 年和 2002 年兩次獲得非洲杯冠軍。 他仍然是他國家有史以來首屈一指的射手，射入令人印象深刻的 56 球。

他鞏固了自己作為現代足球最佳前鋒之一在歐洲的地位。在 Pep Guardiola 的巴塞隆拿 (FC Barcelona) 效力時，他贏得了三西班牙甲級足球聯賽冠軍和兩個歐洲聯賽冠軍盃。與 Josè Mourinho 的國米 (Inter) 一起，他在 2010 年發揮了關鍵作用，贏得了意大利聯賽、意大利杯和歐洲冠軍聯賽的冠軍。他是唯一一位在兩支不同球隊（2009 年巴塞羅那和 2010 年國際米蘭）連續贏得三冠王（頂級聯賽冠軍、國家杯冠軍和歐洲冠軍聯賽冠軍）的球員。

2021 年，他被任命為喀麥隆足球聯合會主席。在他的職業生涯中，他因與 Fundacion Privada Samuel Eto'o 共同致力於社會事業而聞名，基金會的成立旨在為喀麥隆年輕人提供支援。Samuel Eto'o 一直站在打擊足球界種族歧視的前線，體現了 Fair Play Menarini International Award 重視道德、忠誠和尊重的價值觀。

7 月 4 日（星期四）的第 28 屆頒獎典禮期間，Eto'o 和其他明星將登上菲耶索萊羅馬劇院的舞台 。

更多資訊請聯絡：www.fairplaymenarini.com

以下是第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 得主名單：

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 「青年運動員」組別

GIOELE GALLICHIO

NICOLÒ VACCHELLI

UNDER 14 GIRL'S BASKET BALL TEAM ASD GOLFOBASKET CLUB



Fiamme Gialle Study and Sport 特別獎得獎者

AGNESE MORI

第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 榮譽嘉賓、Fair Play 大使：

GIANCARLO ANTOGNONI

ELISA DI FRANCISCA

FEDERICA PELLEGRINI

GIORGIO PORRÀ

GIUSY VERSACE

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite