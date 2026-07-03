O Mabani Aljazeera Group da Arábia Saudita investe no desenvolvimento das Jabali Towers de Tatu City

TATU CITY, Quênia, 3 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Mabani Aljazeera Holding Group, uma das principais empresas privadas de construção e investimento da Arábia Saudita, investirá nas Jabali Towers, o principal empreendimento de uso misto localizado no coração da Zona Econômica Especial (ZEE) de Tatu City, no Quênia. O investimento de capital da Mabani – por meio de sua subsidiária, Swan Properties – representa um marco importante para a África Oriental, representando um voto de confiança significativo de um grande investidor saudita e destacando a atração recorde da Tatu City SEZ de investimentos estrangeiros diretos para o Quênia.

John Mwendwa, OGW, CEO, InvestKenya; Abdullah AlMalki, Chairman, Mabani Aljazeera Holdings Group; Stephen Jennings, Founder and CEO of Rendeavour, the owner and developer of Tatu City; and Hon. Lee Kinyanjui, CS for Investments, Trade, and Industry, during the signing of an agreement under which the Saudi Arabian construction and investment company, Mabani, will acquire a 50% minus one share stake of Tatu City’s Jabali Towers mixed-use development in Kenya.

As Torres Jabali, cujas torres de 25 e 36 andares se elevam sobre Tatu City, incluem comodidades exclusivas para os moradores e 35 restaurantes e lojas abertas ao público. A primeira torre está mais de 80% vendida. No início desta semana, a Tatu City nomeou a China Road and Bridge Corporation como a principal contratada para o desenvolvimento de 88.000/m2.

"O Mabani Aljazeera Holding Group e a Swan Properties têm o prazer de investir no marco do desenvolvimento das Jabali Towers em Tatu City", disse Abdullah AlMalki, presidente do Mabani Group. "Uma combinação de nossas habilidades, materiais de construção e capital fará das Torres Jabali o principal empreendimento imobiliário na África."

A Swan Properties receberá 50% menos uma ação por seu investimento na empresa de desenvolvimento Jabali Towers, com a Rendeavour, proprietária e incorporadora da Tatu City, como acionista majoritária.

A joint venture foi elogiada pelo Saudi Export Import Bank, que visa promover o desenvolvimento e a diversificação das exportações sauditas e aumentar sua capacidade de competir nos mercados globais.

Stephen Jennings, fundador e CEO da Rendeavour, disse: "O investimento do Mabani Aljazeera Holding Group e da Swan Properties na Tatu City e no Quênia é sustentado pelo histórico de 20 anos da Rendeavour em cumprir suas promessas na África. Todos os anos, Tatu City atrai mais da metade de todo o investimento estrangeiro direto no Quênia. Estamos nos envolvendo com vários investidores sauditas prontos para investir no Quênia e estamos muito satisfeitos que a Swan Properties seja a pioneira."

A Jabali Towers oferece estúdios, apartamentos de um, dois e três quartos a partir de Kes 10,2 milhões (US $ 78.200), proporcionando aos proprietários e investidores a oportunidade de possuir uma residência na principal SEZ de uso misto do Quênia. As Torres Jabali são apoiadas por mais de 15 anos de investimento em infraestrutura em Tatu City, incluindo água potável 24 horas, 99,7% de tempo de atividade de energia, conectividade de internet de fibra de alta velocidade e mais de 70 quilômetros de estradas de padrão internacional, fornecendo a infraestrutura esperada de uma cidade global moderna.

O apelo de longo prazo das Jabali Towers é reforçado pelo ecossistema exclusivo de trabalho ao vivo da Tatu City. O Wellington College International Kenya, programado para abrir em 2028, aumentará ainda mais o apelo da cidade entre as famílias quenianas, expatriados e profissionais que buscam educação de classe mundial dentro de um ambiente seguro e planejado.

Os moradores também desfrutam de mais de 100 quilômetros de trilhas para caminhada e ciclismo, parques, lagos e amplos espaços verdes, enquanto o Tatu Wildlife Sanctuary, o único santuário urbano de vida selvagem do mundo, abre no final de 2026, oferecendo a visão da Tatu City de integrar a natureza à vida urbana moderna.

Desenvolvida pela Rendeavour, a nova construtora de cidades da África, Tatu City é o destino urbano que mais cresce no continente. Lar de mais de 7.000 residentes com uma população que cresce mais de 40% ao ano, a cidade recebe mais de 35.000 pessoas todos os dias que vivem, trabalham, aprendem e recriam dentro de seu ecossistema integrado. Com o desenvolvimento avaliado em mais de US $ 3,5 bilhões, Tatu City hospeda mais de 110 empresas, escolas que educam mais de 6.000 estudantes e 3.500 casas de renda mista que estão ocupadas ou em desenvolvimento.

CONTATO: Prudence Karimi, [email protected]

FONTE Tatu City / Rendeavour