Le groupe saoudien Mabani Aljazeera investit dans le projet immobilier « Jabali Towers » de Tatu City

TATU CITY, Kenya, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Mabani Aljazeera Holding Group, une société privée saoudienne de premier plan spécialisée dans la construction et l'investissement, va investir dans Jabali Towers, le prestigieux complexe à usage mixte situé au cœur de la zone économique spéciale (ZES) d' Tatu City au Kenya. L'investissement en capital réalisé par Mabani – par l'intermédiaire de sa filiale Swan Properties – marque une étape importante pour l'Afrique de l'Est. Il témoigne d'une grande confiance de la part d'un investisseur saoudien de premier plan et met en évidence la capacité record de la zone économique spéciale (ZES) de Tatu City à attirer des investissements directs étrangers au Kenya.

John Mwendwa, OGW, CEO, InvestKenya; Abdullah AlMalki, Chairman, Mabani Aljazeera Holdings Group; Stephen Jennings, Founder and CEO of Rendeavour, the owner and developer of Tatu City; and Hon. Lee Kinyanjui, CS for Investments, Trade, and Industry, during the signing of an agreement under which the Saudi Arabian construction and investment company, Mabani, will acquire a 50% minus one share stake of Tatu City’s Jabali Towers mixed-use development in Kenya.

Le complexe Jabali Towers, dont les tours de 25 et 36 étages dominent Tatu City, propose des équipements exclusifs à ses résidents ainsi que 35 restaurants et boutiques ouverts au public. La première tour est vendue à plus de 80 %. En début de semaine, Tatu City a désigné la China Road and Bridge Corporation comme maître d'œuvre du projet immobilier de 88 000 m².

« Le groupe Mabani Aljazeera Holding et Swan Properties sont ravis d'investir dans le projet immobilier emblématique Jabali Towers, situé à Tatu City », a déclaré Abdullah AlMalki, président du groupe Mabani. « Grâce à la combinaison de nos compétences, de nos matériaux de construction et de nos capitaux, Jabali Towers deviendra le projet immobilier phare en Afrique. »

Swan Properties détiendra 50 % moins une action de la société de promotion immobilière Jabali Towers, dont Rendeavour, propriétaire et promoteur de Tatu City, sera l'actionnaire majoritaire.

Cette coentreprise a été saluée par la Banque saoudienne d'import-export, dont l'objectif est de promouvoir le développement et la diversification des exportations saoudiennes et de renforcer leur compétitivité sur les marchés mondiaux.

Stephen Jennings, fondateur et PDG de Rendeavour, a déclaré : « L'investissement de Mabani Aljazeera Holding Group et de Swan Properties dans Tatu City et au Kenya s'appuie sur les 20 ans d'expérience de Rendeavour, qui a toujours tenu ses promesses en Afrique. » Chaque année, Tatu City attire plus de la moitié de l'ensemble des investissements directs étrangers au Kenya. « Nous sommes en contact avec de nombreux investisseurs saoudiens désireux d'investir au Kenya et nous sommes ravis que Swan Properties soit le pionnier dans ce domaine. »

Jabali Towers propose des studios et des appartements d'une, deux ou trois chambres à partir de 10,2 millions de KES (78 200 USD), offrant ainsi aux particuliers et aux investisseurs la possibilité d'acquérir un logement dans la principale zone économique spéciale (ZES) à vocation mixte du Kenya. Jabali Towers s'appuie sur plus de 15 ans d'investissements dans les infrastructures de Tatu City, notamment un approvisionnement en eau potable 24 heures sur 24, une disponibilité électrique de 99,7 %, une connexion Internet haut débit par fibre optique et plus de 70 kilomètres de routes répondant aux normes internationales, offrant ainsi les infrastructures attendues d'une ville mondiale moderne.

L'attrait à long terme des Jabali Towers est renforcé par l'écosystème unique « vivre, travailler, se divertir » de Tatu City. Le Wellington College International Kenya, dont l'ouverture est prévue en 2028, renforcera encore l'attrait de la ville auprès des familles kenyanes, des expatriés et des professionnels à la recherche d'un enseignement de niveau international au sein d'un environnement sécurisé et aménagé selon un plan d'urbanisme global.

Les habitants profitent également de plus de 100 kilomètres de sentiers pédestres et cyclables, de parcs, de lacs et de vastes espaces verts. Par ailleurs, la réserve naturelle de Tatu, unique au monde en tant que réserve urbaine, ouvrira ses portes fin 2026, concrétisant ainsi la vision de Tatu City qui consiste à intégrer la nature à la vie urbaine moderne.

Développée par Rendeavour, le nouveau promoteur immobilier africain, Tatu City est la destination urbaine qui connaît la plus forte croissance du continent. Avec plus de 7 000 habitants et une population qui augmente de plus de 40 % par an, la ville accueille chaque jour plus de 35 000 personnes qui y vivent, y travaillent, y étudient et y pratiquent leurs loisirs au sein de son écosystème intégré. Avec un projet immobilier évalué à plus de 3,5 milliards de dollars américains, Tatu City accueille plus de 110 entreprises, des établissements scolaires accueillant plus de 6 000 élèves, ainsi que 3 500 logements destinés à des ménages aux revenus mixtes, déjà occupés ou en cours de construction.

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