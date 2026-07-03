El grupo saudí Mabani Aljazeera invierte en el desarrollo de las Torres Jabali de Tatu City

TATU CITY, Kenia, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Mabani Aljazeera Holding Group, una empresa privada líder en construcción e inversión de Arabia Saudita, invertirá en Jabali Towers, el principal desarrollo de uso mixto ubicado en el corazón de TATU City Special Economic Zone (SEZ) en Kenia. La inversión de capital de Mabani, a través de su subsidiaria, Swan Properties, marca un hito importante para África Oriental, representando un importante voto de confianza por parte de un importante inversor saudí y destacando el récord de atracción de inversión extranjera directa de la ZEE de Tatu City a Kenia.

John Mwendwa, OGW, CEO, InvestKenya; Abdullah AlMalki, Chairman, Mabani Aljazeera Holdings Group; Stephen Jennings, Founder and CEO of Rendeavour, the owner and developer of Tatu City; and Hon. Lee Kinyanjui, CS for Investments, Trade, and Industry, during the signing of an agreement under which the Saudi Arabian construction and investment company, Mabani, will acquire a 50% minus one share stake of Tatu City’s Jabali Towers mixed-use development in Kenya.

Jabali Towers, cuyas torres de 25 y 36 pisos se elevan sobre la ciudad de Tatu, incluye servicios exclusivos para los residentes y 35 restaurantes y tiendas abiertas al público. La primera torre se ha vendido en más del 80 %. A principios de esta semana, la ciudad de Tatu designó a China Road and Bridge Corporation como el principal contratista para el desarrollo de 88,000/m2.

"Mabani Aljazeera Holding Group y Swan Properties están encantados de invertir en el histórico desarrollo de Jabali Towers en Tatu City", dijo Abdullah AlMalki, presidente de Mabani Group. "Una combinación de nuestras habilidades, materiales de construcción y capital hará de Jabali Towers el desarrollo inmobiliario preeminente en África".

Swan Properties recibirá el 50 % menos una acción por su inversión en la empresa de desarrollo Jabali Towers, con Rendeavour, propietario y promotor de Tatu City, como accionista mayoritario.

La empresa conjunta fue elogiada por el Saudi Export Import Bank, que tiene como objetivo promover el desarrollo y la diversificación de las exportaciones saudíes y aumentar su capacidad para competir en los mercados mundiales.

Stephen Jennings, fundador y director ejecutivo de Rendeavour, dijo: "La inversión de Mabani Aljazeera Holding Group y Swan Properties en Tatu City y Kenia se basa en los 20 años de trayectoria de Rendeavour en el cumplimiento de sus promesas en África. Cada año, la ciudad de Tatu atrae a más de la mitad de toda la inversión extranjera directa en Kenia. Nos estamos involucrando con numerosos inversores saudíes listos para invertir en Kenia y estamos encantados de que Swan Properties sea el pionero ".

Jabali Towers ofrece apartamentos tipo estudio, de uno, dos y tres dormitorios a partir de 10,2 millones de KES (78 200 USD), lo que brinda a los propietarios e inversores la oportunidad de ser propietarios de una residencia en la principal zona económica especial de uso mixto de Kenia. Jabali Towers cuenta con el respaldo de más de 15 años de inversión en infraestructura en la ciudad de Tatu, que incluye agua potable las 24 horas, un 99,7 % de tiempo de actividad de energía, conectividad a Internet de fibra de alta velocidad y más de 70 kilómetros de carreteras internacionales, lo que proporciona la infraestructura que se espera de una ciudad global moderna.

El atractivo a largo plazo de Jabali Towers se ve reforzado por el ecosistema único de vida, trabajo y juego de Tatu City. Wellington College International Kenya, cuya apertura está prevista para 2028, mejorará aún más el atractivo de la ciudad entre las familias kenianas, los expatriados y los profesionales que buscan una educación de primer nivel en un entorno seguro y planificado.

Los residentes también disfrutan de más de 100 kilómetros de senderos para caminar y andar en bicicleta, parques, lagos y amplios espacios verdes, mientras que el Santuario de Vida Silvestre de Tatu, el único santuario urbano de vida silvestre del mundo, se inaugura a finales de 2026 y ofrece la visión de la ciudad de Tatu de integrar la naturaleza con la vida urbana moderna.

Desarrollado por Rendeavour, el nuevo constructor de ciudades de África, Tatu City es el destino urbano de más rápido crecimiento del continente. Hogar de más de 7,000 residentes con una población que crece en más del 40 % anual, la ciudad recibe a más de 35,000 personas todos los días que viven, trabajan, aprenden y se recrean dentro de su ecosistema integrado. Con un desarrollo valorado en más de 3.500 millones de dólares, la ciudad de Tatu alberga más de 110 empresas, escuelas que educan a más de 6.000 estudiantes y 3.500 viviendas de ingresos mixtos que están ocupadas o en desarrollo.

CONTACTO: Prudence Karimi, [email protected]

FUENTE Tatu City / Rendeavour