Mabani Aljazeera Group de Arabia Saudí invierte en el proyecto Jabali Towers de Tatu City

TATU CITY, Kenia, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Mabani Aljazeera Holding Group, una destacada empresa privada saudí de construcción e inversión, invertirá en Jabali Towers, el principal proyecto de uso mixto ubicado en el corazón de la Zona Económica Especial (ZEE) de Tatu City en Kenia. Esta inversión de capital por parte de Mabani, a través de su filial Swan Properties, representa un hito importante para África Oriental, una muestra significativa de confianza por parte de un importante inversor saudí y pone de manifiesto el récord de la ZEE de Tatu City en la atracción de inversión extranjera directa a Kenia.

John Mwendwa, OGW, CEO, InvestKenya; Abdullah AlMalki, Chairman, Mabani Aljazeera Holdings Group; Stephen Jennings, Founder and CEO of Rendeavour, the owner and developer of Tatu City; and Hon. Lee Kinyanjui, CS for Investments, Trade, and Industry, during the signing of an agreement under which the Saudi Arabian construction and investment company, Mabani, will acquire a 50% minus one share stake of Tatu City’s Jabali Towers mixed-use development in Kenya.

Jabali Towers, cuyos rascacielos de 25 y 36 plantas se alzan sobre Tatu City, ofrece servicios exclusivos para residentes y 35 restaurantes y tiendas abiertos al público. La primera torre ya está vendida en más del 80%. A principios de esta semana, Tatu City designó a China Road and Bridge Corporation como contratista principal para el desarrollo de 88.000 m².

"Mabani Aljazeera Holding Group y Swan Properties se complacen en invertir en el emblemático proyecto Jabali Towers en Tatu City", declaró Abdullah AlMalki, presidente de Mabani Group. "La combinación de nuestra experiencia, materiales de construcción y capital convertirá a Jabali Towers en el proyecto inmobiliario más destacado de África".

Swan Properties recibirá el 50% menos una acción por su inversión en la promotora de Jabali Towers, siendo Rendeavour, propietario y promotor de Tatu City, el accionista mayoritario.

La iniciativa conjunta fue elogiada por el Banco Saudí de Exportación e Importación, cuyo objetivo es promover el desarrollo y la diversificación de las exportaciones saudíes y aumentar su capacidad para competir en los mercados mundiales.

Stephen Jennings, fundador y consejero delegado de Rendeavour, declaró: "La inversión de Mabani Aljazeera Holding Group y Swan Properties en Tatu City y Kenia se sustenta en la trayectoria de 20 años de Rendeavour cumpliendo sus promesas en África. Cada año, Tatu City atrae más de la mitad de toda la inversión extranjera directa en Kenia. Estamos en contacto con numerosos inversores saudíes dispuestos a invertir en Kenia y nos complace que Swan Properties sea la empresa pionera".

Jabali Towers ofrece apartamentos tipo estudio y de una, dos y tres habitaciones desde 10,2 millones de KES (78.200 dólares estadounidenses), brindando a propietarios e inversores la oportunidad de adquirir una residencia en la principal zona económica especial de uso mixto de Kenia. Jabali Towers cuenta con el respaldo de más de 15 años de inversión en infraestructura en Tatu City, que incluye agua potable las 24 horas, un 99,7 % de disponibilidad eléctrica, conexión a internet de fibra óptica de alta velocidad y más de 70 kilómetros de carreteras de estándar internacional, proporcionando la infraestructura propia de una ciudad global moderna.

El atractivo a largo plazo de Jabali Towers se ve reforzado por el singular ecosistema de Tatu City, que integra vivienda, trabajo y ocio. El Wellington College International Kenya, cuya apertura está prevista para 2028, potenciará aún más el atractivo de la ciudad para familias kenianas, expatriados y profesionales que buscan una educación de primer nivel en un entorno seguro y planificado.

Los residentes también disfrutan de más de 100 kilómetros de senderos para caminar y andar en bicicleta, parques, lagos y amplias zonas verdes. Además, el Santuario de Vida Silvestre de Tatu, el único santuario urbano de vida silvestre del mundo, abrirá sus puertas a finales de 2026, materializando la visión de Tatu City de integrar la naturaleza con la vida urbana moderna.

Desarrollada por Rendeavour, la nueva constructora de ciudades de África, Tatu City es el destino urbano de mayor crecimiento del continente. Con más de 7.000 residentes y una población que crece a un ritmo superior al 40% anual, la ciudad recibe diariamente a más de 35.000 personas que viven, trabajan, estudian y disfrutan del ocio dentro de su ecosistema integrado. Con un desarrollo valorado en más de 3.500 millones de dólares, Tatu City alberga más de 110 empresas, escuelas que educan a más de 6.000 estudiantes y 3.500 viviendas de ingresos mixtos que están ocupadas o en construcción.

CONTACTO: Prudence Karimi, [email protected]