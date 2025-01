O Menarini Group e a Insilico Medicine firmam um segundo contrato de licença global exclusivo para um ativo pré-clínico descoberto por IA direcionado a altas necessidades não atendidas em oncologia

Este é o segundo ativo que o Menarini Group licenciou da Insilico Medicine, que foi descoberto por meio de sua plataforma de IA generativa, semelhante ao inibidor de KAT6 em estágio pré-clínico (MEN2312) licenciado há um ano e que avançou rapidamente para a fase clínica.

Nos termos do acordo, o Grupo Menarini terá direitos globais para desenvolver e comercializar o ativo. O acordo inclui um pagamento inicial de US $ 20 milhões, e o valor combinado, incluindo todos os marcos de desenvolvimento, regulatórios e comerciais, é de mais de US $ 550 milhões, seguido de royalties diferenciados.

FLORENÇA, Itália e CAMBRIDGE, Mass., 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O Grupo Menarini ("Menarini"), uma empresa internacional líder no setor farmacêutico e de diagnósticos, e a Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), uma subsidiária pertencente ao Grupo Menarini focada em trazer tratamentos oncológicos transformacionais para pacientes com câncer, e a Insilico Medicine ("Insilico"), uma empresa de biotecnologia voltada para inteligência artificial (IA) geradora de estágio clínico, anunciaram hoje que as empresas firmaram um contrato de licenciamento exclusivo que concede à Stemline os direitos globais de desenvolver e comercializar uma pequena molécula pré-clínica visando altas necessidades não atendidas em oncologia.

O ativo é um inibidor de molécula pequena altamente seletivo e potencialmente o melhor da categoria, direcionado a uma ampla gama de cânceres de tumores sólidos, desenvolvido com a ajuda da Chemistry42, o mecanismo de química generativa da Insilico e a equipe de descoberta de medicamentos da Insilico. O ativo concluiu com sucesso o desenvolvimento pré-clínico e demonstrou ampla atividade antitumoral em cânceres selecionados.

"Estamos entusiasmados em entrar em nossa segunda colaboração com a Insilico Medicine, líder no campo da IA generativa, para uma molécula pequena altamente seletiva e potencialmente a melhor da categoria, visando uma ampla gama de cânceres", disse Elcin Barker Ergun, CEO do Menarini Group. "Este ativo nos ajudará a entrar em novas áreas com grandes necessidades não atendidas, expandindo as áreas de tumores onde podemos ajudar pacientes com câncer com terapias inovadoras."

"Nossa experiência anterior com a Menarini Stemline provou que a empresa é eficiente, ágil, estratégica e comprometida em fornecer rapidamente as melhores soluções terapêuticas inovadoras para pacientes com câncer, maximizando a probabilidade de sucesso do programa", disse Alex Zhavoronkov, PhD, fundador e CEO da Insilico Medicine. "A gestão estratégica visionária da Menarini Stemline está reformulando rapidamente o campo da oncologia, e estamos muito felizes em participar de sua busca para prolongar a vida dos pacientes em todo o mundo."

Nos termos do acordo, a Stemline fornecerá um pagamento inicial de US $ 20 milhões à Insilico. O valor combinado do acordo, incluindo todos os marcos de desenvolvimento, regulatórios e comerciais, é de mais de US $ 550 milhões, seguido por royalties diferenciados.

Antes dessa colaboração, o Grupo Menarini e a Insilico firmaram um contrato de licenciamento exclusivo em janeiro de 2024 para o MEN2312, uma pequena molécula inovadora para tratamento do câncer de mama e outras indicações oncológicas.

Sobre o MEN2312

O MEN2312 foi projetado pela equipe de P&D da Insilico com a ajuda de sua plataforma Pharma Generative AI de ponta a ponta para inibir o KAT6 e bloquear o receptor endócrino (ER) no nível transcricional, dando-lhe o potencial de superar a resistência às terapias endócrinas devido à mutação ou ativação constitutiva independente do ligante do ER. Em estudos pré-clínicos, a molécula demonstrou inibição potente contra KAT6 em múltiplos modelos CDX e PDX com boa eficácia e segurança.

Sobre o Menarini Group

O Menarini Group é uma empresa farmacêutica e de diagnóstico líder internacional, com um faturamento de mais de US $ 4,7 bilhões e mais de 17.000 funcionários. A Menarini está focada em áreas terapêuticas com altas necessidades não atendidas com produtos para cardiologia, oncologia, pneumologia, gastroenterologia, doenças infecciosas, diabetologia, inflamação e analgesia. Com 18 unidades de produção e 9 centros de Pesquisa e Desenvolvimento, os produtos do Menarini estão disponíveis em 140 países em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse menarini.com.

Sobre a Stemline Therapeutics Inc.

A Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), subsidiária integral da Menarini Group, é uma empresa biofarmacêutica comercial voltada para o desenvolvimento e a comercialização de novas terapias oncológicas. A Stemline comercializa o ORSERDU ® (elacestranto) nos EUA e na UE, uma terapia endócrina oral indicada para o tratamento de mulheres na pós-menopausa ou homens adultos com câncer de mama avançado ou metastático com mutação ESR1, receptor de estrogênio (ER)-positivo, receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2)-negativo com progressão da doença após pelo menos uma linha de terapia endócrina. A Stemline também comercializa o ELZONRIS ® (tagraxofusp-erzs), um novo tratamento direcionado ao CD123 para pacientes com neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (BPDCN), um câncer hematológico agressivo, nos Estados Unidos e na Europa, que é o único tratamento aprovado para BPDCN nos EUA e na UE até o momento. A Stemline também comercializa o NEXPOVIO® (selinexor) na Europa, um inibidor de XPO1 para mieloma múltiplo. A Stemline também tem um extenso pipeline clínico de pequenas moléculas e produtos biológicos em vários estágios de desenvolvimento para uma série de cânceres sólidos e hematológicos.

Sobre a Insilico Medicine

A Insilico Medicine, uma empresa global de biotecnologia de estágio clínico alimentada por IA generativa, está conectando análises de biologia, química e ensaios clínicos usando sistemas de IA de última geração. A empresa desenvolveu plataformas de IA que utilizam modelos generativos profundos, aprendizado por reforço, transformadores e outras técnicas modernas de aprendizado de máquina para a descoberta de novos alvos e a geração de novas estruturas moleculares com as propriedades desejadas. A Insilico Medicine está desenvolvendo soluções inovadoras para descobrir e desenvolver medicamentos inovadores para câncer, fibrose, doenças do sistema nervoso central, doenças infecciosas, doenças autoimunes e doenças relacionadas ao envelhecimento. www.insilico.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2296569/Menarini_Industrie_Farmaceutiche_Riunite_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite