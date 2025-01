Menarini Group und Insilico Medicine schließen eine zweite exklusive globale Lizenzvereinbarung ab für einen KI-entwickelten präklinischen Wirkstoff, der auf einen hohen ungedeckten Bedarf in der Onkologie abzielt

Dies ist der zweite Wirkstoff, den die Menarini-Gruppe von Insilico Medicine lizenziert hat und der durch deren generative KI-Plattform entwickelt wurde, ähnlich wie der KAT6-Inhibitor (MEN2312), der vor einem Jahr für die präklinische Phase lizenziert wurde und rasch in die klinische Phase überging.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Menarini Group die weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung des Wirkstoffes. Die Vereinbarung beinhaltet eine Vorauszahlung von 20 Millionen US-Dollar, und der Gesamtwert einschließlich aller Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerziellen Meilensteine, beträgt über 550 Millionen US-Dollar, gefolgt von gestaffelten Lizenzgebühren.

FLORENZ, Italien und CAMBRIDGE, Massachusetts., 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten transformative onkologische Behandlungen anzubieten, sowie Insilico Medicine („Insilico"), ein auf generativer künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Biotechnologieunternehmen für die klinische Phase, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen einen exklusiven Lizenzvertrag abgeschlossen haben, der Stemline die weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung eines präklinischen niedermolekularen Wirkstoffs gewährt, der auf einen hohen ungedeckten Bedarf in der Onkologie abzielt.

Bei dem Wirkstoff handelt es sich um einen hochselektiven und potenziell klassenbesten niedermolekularen Inhibitor, der auf ein breites Spektrum von soliden Tumorerkrankungen abzielt und mit Hilfe von Chemistry42, Insilicos generativer chemischer KI-Engine, und Insilicos Arzneimittelforschungsteam entwickelt wurde. Der Wirkstoff hat die präklinische Entwicklung erfolgreich abgeschlossen und eine breite Anti-Tumor-Aktivität bei ausgewählten Krebsarten gezeigt.

„Wir freuen uns sehr über unsere zweite Zusammenarbeit mit Insilico Medicine, einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der generativen KI, für einen hochselektiven und potenziell klassenbesten niedermolekularen Wirkstoff, der auf ein breites Spektrum von Krebsarten abzielt", sagte Elcin Barker Ergun, CEO der Menarini Group. „Dieser Wirkstoff wird uns helfen, in neue Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf vorzudringen und die Tumorbereiche zu erweitern, in denen wir Krebspatienten mit bahnbrechenden Therapien helfen können."

„Unsere bisherigen Erfahrungen mit Menarini Stemline haben gezeigt, dass das Unternehmen effizient, agil und strategisch arbeitet und sich dafür einsetzt, die besten neuartigen therapeutischen Lösungen für Krebspatienten rasch bereitzustellen und so die Erfolgswahrscheinlichkeit des Programms zu maximieren", so Alex Zhavoronkov, PhD, Gründer und CEO von Insilico Medicine. „Das strategisch visionäre Management von Menarini Stemline ist dabei, den Bereich der Onkologie rapide umzugestalten, und wir freuen uns sehr, am Bestreben des Unternehmens, das Leben von Patienten auf der ganzen Welt zu verlängern, teilzuhaben."

Im Rahmen der Vereinbarung wird Stemline eine Vorauszahlung von 20 Millionen US-Dollar an Insilico leisten. Der Gesamtwert der Vereinbarung, einschließlich aller Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerziellen Meilensteine, beläuft sich auf über 550 Millionen US-Dollar, gefolgt von gestaffelten Lizenzgebühren.

Vor dieser Zusammenarbeit schlossen die Menarini Group und Insilico im Januar 2024 eine exklusive Lizenzvereinbarung für MEN2312 ab, einen innovativen niedermolekularen Wirkstoff zur Behandlung von Brustkrebs und anderen onkologischen Indikationen.

Über MEN2312

MEN2312 wurde von Insilicos Forschungs- und Entwicklungsteam mit Hilfe seiner durchgängigen Pharma Generative AI-Plattform entwickelt, um KAT6 zu hemmen und den endokrinen Rezeptor (ER) auf der Transkriptionsebene zu blockieren, was ihm das Potenzial verleiht, Resistenzen gegen endokrine Therapien zu überwinden, die auf Mutation oder ligandenunabhängige konstitutive Östrogenrezeptor-(ER)-Aktivierung zurückzuführen sind. In präklinischen Studien hat das Molekül eine starke Hemmung von KAT6 in mehreren CDX- und PDX-Modellen mit guter Wirksamkeit und Sicherheit gezeigt.

Informationen zu Menarini Group

Die Menarini Group ist ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen mit einem Umsatz von über 4,7 Milliarden Dollar und über 17.000 Mitarbeitern. Menarini konzentriert sich auf Therapiegebiete mit hohem ungedecktem Bedarf an Produkten für Kardiologie, Onkologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen und Analgesie. Mit 18 Produktionsstandorten und 9 Forschungs- und Entwicklungszentren sind die Produkte von Menarini in 140 Ländern weltweit erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte menarini.com.

Informationen zu Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger onkologischer Therapeutika konzentriert. Stemline vermarktet in den USA und in der EU ORSERDU® (Elacestrant), eine orale endokrine Therapie, die für die Behandlung postmenopausaler Frauen oder erwachsener Männer mit Östrogenrezeptor (ER)-positivem, humanem epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (HER2)-negativem, ESR1-mutiertem fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit Fortschreiten der Erkrankung nach mindestens einer endokrinen Therapie angezeigt ist. Stemline vermarktet außerdem ELZONRIS® (Tagraxofusp-erzs), eine neuartige, gegen CD123 gerichtete Behandlung für Patienten mit blastischen plasmazytoiden dendritischen Zellneoplasmen (Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm, BPDCN), einer aggressiven hämatologischen Krebserkrankung in den Vereinigten Staaten und Europa, die bisher die einzige zugelassene Behandlung für BPDCN in den USA und der EU ist. Stemline vertreibt in Europa auch NEXPOVIO® (Selinexor), einen XPO1-Inhibitor für das Multiple Myelom. Stemline verfügt außerdem über eine umfangreiche klinische Pipeline von niedermolekularen Verbindungen und Biologika in verschiedenen Entwicklungsstadien für eine Reihe von soliden und hämatologischen Krebsarten.

Über Insilico Medicine

Insilico Medicine, ein globales Biotechnologieunternehmen für die klinische Phase, das sich auf generative KI stützt, verbindet Biologie, Chemie und die Analyse klinischer Studien mit KI-Systemen der nächsten Generation. Das Unternehmen hat KI-Plattformen erstellt, die Deep Generative Models, Reinforcement Learning, Transformer und andere Techniken des modernen Machine Learning nutzen, um neue Targets zu entdecken und molekulare Strukturen mit den gewünschten Eigenschaften zu entwickeln. Insilico Medicine entwickelt bahnbrechende Lösungen zur Entdeckung und Entwicklung innovativer Arzneimittel für Krebs, Fibrose, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Infektionskrankheiten, Autoimmunerkrankungen und altersbedingte Krankheiten. www.insilico.com

