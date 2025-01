Menarini Group et Insilico Medicine concluent un second accord de licence mondiale exclusive pour un actif préclinique découvert par l'IA et ciblant d'importants besoins non satisfaits en oncologie

Il s'agit du second actif que Menarini Group a obtenu sous licence d'Insilico Medicine et qui a été découvert grâce à sa plateforme d'IA générative, tout comme l'inhibiteur de KAT6 au stade préclinique (MEN2312) obtenu sous licence il y a un an et qui a rapidement progressé vers la phase clinique.

En vertu de cet accord, le groupe Menarini se verra accorder les droits mondiaux de développement et de mise sur le marché de l'actif. L'accord comprend un paiement initial de 20 millions de dollars et la valeur combinée, y compris toutes les étapes de développement, réglementaires et commercailes, est supérieure à 550 millions de dollars, suivis de redevances échelonnées.

FLORENCE, Italie et CAMBRIDGE, Massachusetts, 12 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe Menarini (« Menarini »), une société pharmaceutique et diagnostique internationale de premier plan, et Stemline Therapeutics, Inc. (« Stemline »), une filiale à part entière du groupe Menarini dont l'objectif est d'apporter des traitements oncologiques transformationnels aux patients atteints de cancer, et Insilico Medicine (« Insilico »), une société de biotechnologie générative axée sur l'IA au stade clinique, annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord de licence exclusif accordant à Stemline les droits mondiaux de développement et de mise sur le marché d'une petite molécule préclinique ciblant des besoins importants non satisfaits en oncologie.

Il s'agit d'un inhibiteur de petite molécule hautement sélectif et potentiellement le meilleur de sa catégorie, ciblant une large gamme de cancers à tumeur solide, développé avec l'aide de Chemistry42, le moteur de chimie générative d'Insilico, et de l'équipe de découverte de médicaments d'Insilico. L'actif a terminé avec succès son développement préclinique et a démontré une large activité anti-tumorale dans des certains cancers.

« Nous sommes ravis d'entamer notre deuxième collaboration avec Insilico Medicine, un leader dans le domaine de l'IA générative, pour une petite molécule hautement sélective et potentiellement la meilleure de sa catégorie, ciblant un large éventail de cancers », déclare Elcin Barker Ergun, CEO, Menarini Group. « Cet actif nous aidera à avancer dans de nouveaux domaines présentant des besoins non satisfaits, élargissant ainsi les zones tumorales où nous pouvons aider les patients atteints de cancer grâce à des thérapies révolutionnaires. »

« Notre précédent accord avec Menarini Stemline a prouvé que la société est efficace, agile, stratégique et engagée à fournir rapidement les meilleures solutions thérapeutiques innovantes aux patients atteints de cancer, maximisant ainsi la probabilité de succès du programme », déclare Alex Zhavoronkov, PhD, fondateur et CEO, Insilico Medicine. « La gestion stratégique et visionnaire de Menarini Stemline modifie rapidement le domaine de l'oncologie, et nous sommes très heureux de participer à leur quête pour prolonger la vie des patients dans le monde entier. »

Selon les termes de l'accord, Stemline versera un paiement initial de 20 millions de dollars à Insilico. La valeur combinée de l'accord, y compris toutes les étapes de développement, réglementaires et commerciales, s'élève à plus de 550 millions de dollars, suivis de redevances échelonnées.

Avant cette collaboration, Menarini Group et Insilico ont conclu un accord de licence exclusif en janvier 2024 pour MEN2312, une petite molécule innovante pour le traitement du cancer du sein et d'autres indications en oncologie.

À propos de MEN2312

MEN2312 a été conçu par l'équipe R&D d'Insilico avec l'aide de sa plateforme Pharma Generative AI pour inhiber le KAT6 et bloquer le récepteur endocrinien au niveau transcriptionnel, ce qui lui confère le potentiel de surmonter la résistance aux thérapies endocriniennes due à la mutation ou à l'activation constitutive indépendante des ligands du récepteur endocrinien. Dans les études précliniques, la molécule a démontré une puissante inhibition du KAT6 dans de multiples modèles CDX et PDX avec une bonne efficacité et une bonne innocuité.

À propos de Menarini Group

Menarini Group est une entreprise pharmaceutique et diagnostique internationale de premier plan, avec un chiffre d'affaires de plus de 4,7 milliards de dollars et plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques où les besoins ne sont pas satisfaits, avec des produits pour la cardiologie, l'oncologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Avec 18 sites de production et 9 centres de recherche et développement, les produits Menarini sont disponibles dans 140 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site menarini.com.

À propos de Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. (« Stemline »), une filiale à 100 % du groupe Menarini, est une entreprise biopharmaceutique en phase commerciale qui se concentre sur le développement et la commercialisation de nouveaux traitements oncologiques. Stemline commercialise ORSERDU® (elacestrant) aux États-Unis et dans l'UE, une thérapie endocrinienne orale indiquée pour le traitement des femmes ménopausées ou des hommes adultes atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique à récepteurs d'œstrogènes positifs, à récepteurs du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2) négatifs, à ESR1 muté, et dont la maladie progresse après au moins une ligne de thérapie endocrinienne. Stemline commercialise également ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), un nouveau traitement ciblé sur le CD123 pour les patients atteints de néoplasme blastique des cellules dendritiques plasmacytoïdes (BPDCN), un cancer hématologique agressif, aux États-Unis et en Europe, qui est le seul traitement approuvé pour le BPDCN aux États-Unis et dans l'UE à ce jour. Stemline commercialise également NEXPOVIO® (selinexor) en Europe, un inhibiteur de XPO1 pour le myélome multiple. Stemline dispose également d'un vaste portefeuille clinique de petites molécules et de produits biologiques à différents stades de développement pour un grand nombre de cancers solides et hématologiques.

À propos d'Insilico Medicine

Insilico Medicine, une entreprise mondiale de biotechnologie clinique fondée sur l'IA générative, relie la biologie, la chimie et l'analyse des essais cliniques à l'aide de systèmes d'IA de nouvelle génération. L'entreprise a développé des plateformes d'IA qui utilisent des modèles génératifs profonds, l'apprentissage par renforcement, des transformateurs et d'autres techniques modernes d'apprentissage automatique pour la découverte de nouvelles cibles et la génération de nouvelles structures moléculaires dotées des propriétés souhaitées. Insilico Medicine développe des solutions révolutionnaires pour découvrir et mettre au point des médicaments innovants contre le cancer, la fibrose, les maladies du système nerveux central, les maladies infectieuses, les maladies auto-immunes et les maladies liées au vieillissement. www.insilico.com

