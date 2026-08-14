O Papa Leão XIV e Andrea Bocelli unem-se num histórico "Cântico da Paz" com o apoio da Banvelca.

Realizado recentemente em Borgo Laudato si', o encontro reuniu 164 crianças e jovens do ABF Voices, o programa educacional global da Fundação Andrea Bocelli, para uma experiência inspiradora que uniu música, espiritualidade e um apelo à harmonia entre os povos. O evento foi realizado como parte das comemorações que marcaram o oitavo centenário da morte de São Francisco de Assis.

Os jovens participantes vieram de diferentes comunidades ao redor do mundo afetadas por conflitos, pobreza e situações de vulnerabilidade. Essa diversidade tornou-se parte essencial da mensagem do encontro, destacando o poder da arte para criar espaços de diálogo, esperança e reconciliação.

Durante sua reflexão, o Papa Leão XIV destacou a importância de ouvir diferentes vozes transformadas em uma expressão comum. "Nesse sentido, o coro se torna um símbolo de concórdia e cooperação", ele disse.

Cultura e filantropia como instrumentos de conexão

O apoio a iniciativas como "Cântico da Paz" reflete a missão da Fundação Banvelca, o braço filantrópico da família Herrera Velutini dedicado ao patrocínio cultural, à preservação do patrimônio e à filantropia internacional, apoiando iniciativas culturais, bem como programas sociais e educacionais em todo o mundo.

Para Melanie Herrera Velutini, Presidente da Fundação Banvelca, o encontro reflete precisamente esta visão. "Apoiar uma iniciativa que reúne jovens cujas vidas foram moldadas por circunstâncias tão diferentes nos lembra do poder da cultura para criar um terreno comum. São exatamente esses os tipos de programas que estamos comprometidos em apoiar, tanto como Fundação quanto como família."

Uma mensagem para as gerações futuras

Durante um dos momentos centrais do encontro, Leão XIV dirigiu uma mensagem especialmente aos jovens: "Lembrem-se de que vocês foram criados para grandes coisas e que o mundo inteiro não é suficiente para satisfazer sua sede de significado e felicidade." O Pontífice também rezou pela paz nos lugares que continuam a sofrer as consequências da violência.

O encontro, que marcou o culminar de dez dias de convívio e formação para os membros do ABF Voices, encerrou-se com a Oração do Senhor, o sinal da paz, a bênção apostólica e uma apresentação de "Amazing Grace" por Andrea Bocelli e o coro. "Cada voz carrega consigo uma história, uma herança e uma esperança", disse o Maestro Andrea Bocelli, fundador da ABF. "Quando tantas vozes se unem, vindas de lugares distantes e com experiências de vida tão diversas, algo acontece que vai além do canto: a possibilidade de nos reconhecermos, de nos ouvirmos, de nos sentirmos menos distantes uns dos outros. A música tem esse dom. Não elimina as diferenças, mas as transforma em harmonia."

O "Cântico da Paz" deixou uma imagem poderosa e duradoura em Castel Gandolfo: 164 vozes de origens diversas unidas pela música diante do Pontífice, personificando sua mensagem de que a harmonia não exige o desaparecimento das diferenças, mas sim nos convida a abraçá-las.

FONTE Banvelca