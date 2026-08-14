EL PAPA LEÓN XIV Y ANDREA BOCELLI SE UNEN EN UN HISTÓRICO "CÁNTICO DE PAZ" CON EL APOYO DE BANVELCA

Celebrado recientemente en el Borgo Laudato si', el encuentro presentó a 164 niños y jóvenes del coro ABF Voices, programa educativo global de la Fundación Andrea Bocelli, en una experiencia que combinó música, espiritualidad y un llamado a la concordia entre los pueblos. El encuentro tuvo como marco las celebraciones por el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís.

Los jóvenes participantes procedían de distintas comunidades afectadas por conflictos, pobreza y situaciones de vulnerabilidad en distintas partes del mundo. Esa diversidad se convirtió en parte esencial del mensaje de la jornada, centrado en la capacidad del arte para crear espacios de diálogo, esperanza y reconciliación.

Durante su reflexión, el papa León XIV destacó el significado de escuchar voces diferentes convertidas en una expresión común. "En este sentido, el coro se convierte en símbolo de concordia y cooperación", señaló.

Cultura y filantropía como instrumentos de encuentro

El respaldo a iniciativas como el "Cántico de Paz" forma parte de la labor de Banvelca Foundation, brazo de patrocinio cultural, preservación del patrimonio y filantropía internacional de la familia Herrera Velutini, que apoya programas culturales internacionales, proyectos sociales y educativos.

Para Melanie Herrera Velutini, presidenta de Banvelca Foundation, el encuentro refleja precisamente esa visión. "Apoyar una iniciativa que reúne a jóvenes con historias marcadas por circunstancias tan distintas, nos recuerda que la cultura puede ofrecer un territorio común. Ese es precisamente el tipo de programas que queremos acompañar como Fundación y como familia."

Un mensaje para las nuevas generaciones

En uno de los momentos centrales de la jornada, León XIV dirigió un mensaje especialmente a los jóvenes: "Recordad que habéis sido creados para grandes cosas y que el mundo entero no basta para saciar vuestra sed de sentido y felicidad". El Pontífice pidió además por la paz en los lugares que continúan sufriendo las consecuencias de la violencia.

El encuentro, que culminó diez días de convivencia y formación para los integrantes de ABF Voices, concluyó con el Padrenuestro, el signo de la paz, la bendición apostólica y la interpretación de "Amazing Grace" por Andrea Bocelli y el coro. "Cada voz lleva consigo una historia, una herencia y una esperanza", afirmó el Maestro Andrea Bocelli, fundador de ABF. "Cuando tantas voces se unen, desde lugares lejanos y provenientes de experiencias de vida tan diversas, sucede algo que va más allá del canto: la posibilidad de reconocernos, de escucharnos y de sentirnos menos distantes unos de otros. La música tiene ese don. No borra las diferencias, sino que las transforma en armonía."

"Cántico de Paz" dejó una imagen poderosa en Castel Gandolfo, la de 164 voces de distintas procedencias unidas por la música ante el Pontífice, una representación de la idea que quiso transmitir esa tarde cuando insistió en que las diferencias no necesariamente tienen que desaparecer para alcanzar la armonía.

FUENTE Banvelca