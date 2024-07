O PRA Group celebra 10 anos de expansão global

NORFOLK, Virgínia, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, o PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), líder global na aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, celebra 10 anos desde a aquisição da Aktiv Kapital AS, uma empresa que foi proeminente no mesmo setor em toda a Europa e Canadá. Como tal, foi o marco do início de uma expansão global significativa para o PRA Group.

Membros do Conselho de administração e líderes seniores do PRA Group se reuniram em Londres para iniciar a celebração do marco da expansão global da empresa.

As festividades do aniversário começaram com uma recepção nos escritórios do PRA Group em Londres, durante a qual membros do Conselho de administração e líderes seniores do PRA Group que estiveram envolvidos em ambos os lados da aquisição compartilharam suas histórias. Suas perspectivas foram ilustrativas não apenas da história da empresa, mas também de sua evolução na empresa global que o PRA Group se tornou.

O presidente e CEO do PRA Group, Vik Atal, refletiu: "O que eu vi ao longo do tempo no conselho e liderando a empresa é que não pensamos mais nesses negócios como separados – um sinal de que todos nos unimos. Estamos agora na próxima etapa de aproveitamento de nossa globalidade, sustentando e construindo sobre nossa diferenciação geográfica e colaboração".

As comemorações do marco de 10 anos continuaram durante todo o verão em outros escritórios que se juntaram ao PRA Group com a aquisição na Europa e América do Norte, incluindo os da Áustria e Espanha.

"Uma das coisas de que mais me orgulho é como integramos bem as duas empresas, não apenas compartilhando conhecimento, mas também aproveitando o talento incrível que o PRA Group adquiriu em 2014", disse o presidente do Conselho, Steve Fredrickson, um dos cofundadores do PRA Group. "Esse talento continua sendo um ativo para nossas equipes, sem mencionar nossa liderança global."

"Parte do motivo pelo qual a combinação funcionou tão bem é que ambas as empresas adotaram uma abordagem de longo prazo para fazer negócios", disse Martin Sjölund, presidente do PRA Group Europe, que era chefe de estratégia e desenvolvimento corporativo da Aktiv Kapital na época da aquisição. "A diversidade geográfica proporcionada pela aquisição não apenas trouxe equilíbrio para um negócio cíclico; ela também desbloqueou carreiras incríveis e oportunidades de inovação em escala global."

O diretor do Conselho do PRA Group, Geir Olsen, que há 10 anos era CEO da Aktiv Kapital, acrescentou: "Notavelmente, mais de um terço dos colegas que se juntaram ao PRA Group através da aquisição ainda fazem parte da empresa até hoje. Isso diz muito sobre a força e a unidade de nossa cultura mundial."

Ao expandir suas operações na Europa e América do Norte, o PRA Group ganhou equipes na Áustria, Canadá, Finlândia, Alemanha, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido em julho de 2014.

Uma década após adquirir a Aktiv Kapital, o PRA Group continuou a construir sobre sua diversidade geográfica através de aquisições adicionais e aberturas de escritórios na Europa, América do Sul e, mais recentemente, Austrália. Hoje, o PRA Group emprega mais de 3.000 pessoas e tem operações de portfólio em 18 países.

Sobre o PRA Group

como líder global na aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, o PRA Group, Inc. devolve capital a bancos e outros credores para ajudar a expandir os serviços financeiros para consumidores nas Américas, Europa e Austrália. Com milhares de funcionários em todo o mundo, as empresas do PRA Group, Inc. colaboram com os clientes para ajudá-los na resolução de suas dívidas. Para mais informações, acesse www.pragroup.com.

