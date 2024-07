PRA Group feiert 10 Jahre globale Expansion

NORFOLK, Va., 16. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Heute feiert die PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Übernahme und Einziehung notleidender Kredite, das 10-jährige Jubiläum der Übernahme von Aktiv Kapital AS, einem Unternehmen, das in der gleichen Branche in ganz Europa und Kanada eine führende Rolle spielte. Dieser Meilenstein markiert den Beginn einer bedeutenden globalen Expansion der PRA Group.

Members of the PRA Group Board of Directors and senior leaders gathered in London to commence the company’s milestone celebration of global expansion.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen mit einem Empfang in den Büros der PRA Group in London, bei dem Mitglieder des Board of Directors der PRA Group und leitende Angestellte, die an beiden Seiten der Übernahme beteiligt waren, ihre Geschichten erzählten. Ihre Perspektiven veranschaulichten nicht nur die Geschichte des Unternehmens, sondern auch seine Entwicklung zu dem globalen Unternehmen, zu dem sich die PRA Group entwickelt hat.

Vik Atal, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der PRA Group, sagte: „Was ich im Laufe der Zeit im Vorstand und bei der Leitung des Unternehmens gesehen habe, ist, dass wir diese nicht mehr als getrennte Unternehmen betrachten – ein Zeichen dafür, dass wir alle zusammengekommen sind. Wir sind jetzt in der nächsten Phase, in der wir unsere Globalität nutzen, indem wir unsere geografische Differenzierung und Zusammenarbeit aufrechterhalten und darauf aufbauen."

Die Feierlichkeiten anlässlich des 10-jährigen Jubiläums wurden den ganzen Sommer über in den anderen Büros in Europa und Nordamerika fortgesetzt, die mit der Übernahme zur PRA Group gestoßen sind, darunter auch in Österreich und Spanien.

„Einer der Aspekte, auf die ich besonders stolz bin, ist die Art und Weise, wie gut wir die beiden Unternehmen integriert haben, nicht nur durch den Austausch von Wissen, sondern auch durch die Nutzung des unglaublichen Talents, das die PRA Group 2014 gewonnen hat", sagte der Vorstandsvorsitzende Steve Fredrickson, einer der Mitbegründer der PRA Group. „Dieses Talent ist nach wie vor ein Gewinn für unsere Teams, ganz zu schweigen von unserer globalen Führungsposition."

„Ein Grund, warum die Fusion so gut funktioniert hat, ist, dass beide Unternehmen einen langfristigen Ansatz für ihre Geschäfte gewählt haben", sagte Martin Sjölund, Vorstandsvorsitzender der PRA Group Europe, der zum Zeitpunkt der Übernahme bei Aktiv Kapital für die Strategie und Unternehmensentwicklung zuständig war. „Die geografische Vielfalt, die durch die Übernahme entstanden ist, hat nicht nur die Ausgewogenheit eines zyklischen Geschäfts gewährleistet, sondern auch unglaubliche Karrierewege und Innovationsmöglichkeiten auf globaler Ebene eröffnet."

Geir Olsen, Vorstandsmitglied der PRA Group und vor zehn Jahren Geschäftsführer von Aktiv Kapital, fügte hinzu: „Bemerkenswert ist, dass mehr als ein Drittel der Kollegen, die durch die Übernahme zur PRA Group kamen, bis heute Teil des Unternehmens sind. Das spricht Bände über die Stärke und Einheit unserer Kultur weltweit."

Im Zuge der Ausweitung ihrer Aktivitäten in Europa und Nordamerika hat die PRA Group im Juli 2014 Teams in Österreich, Kanada, Finnland, Deutschland, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien aufgebaut.

Ein Jahrzehnt nach der Übernahme von Aktiv Kapital hat die PRA Group ihre geografische Vielfalt durch weitere Akquisitionen und die Eröffnung von Büros in Europa, Südamerika und seit kurzem auch in Australien weiter ausgebaut. Heute beschäftigt die PRA Group mehr als 3.000 Mitarbeiter und ist in 18 Ländern tätig.

Informationen zur PRA Group

Als weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Einziehung notleidender Kredite gibt die PRA Group, Inc. Banken und anderen Gläubigern Kapital zurück, um den Ausbau von Finanzdienstleistungen für Verbraucher in Nord- und Südamerika, Europa und Australien zu unterstützen. Mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit arbeiten Unternehmen der PRA Group mit Kunden zusammen, um ihnen bei Verschuldungsproblemen zu helfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pragroup.com.

Kontakt für Medienvertreter:

Elizabeth Kersey

Senior Vizepräsidentin, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

(757) 641-0558

[email protected]

Kontakt für Investoren:

Najim Mostamand, Geprüfter Finanzanalyst

Vizepräsident, Investorenbeziehungen

(757) 431-7913

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2461466/Aktiv_Edit_PRA_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg