PRA Group fête ses dix ans d'expansion mondiale

NORFOLK, Virginie, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, PRA Group, Inc. (Nasdaq : PRAA), leader mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts non performants, célèbre les dix ans de l'acquisition d'Aktiv Kapital AS, une entreprise qui a joué un rôle important dans le même secteur dans toute l'Europe et le Canada. Cette étape marque donc le début d'une expansion mondiale significative pour PRA Group.

Members of the PRA Group Board of Directors and senior leaders gathered in London to commence the company’s milestone celebration of global expansion.

Les festivités de l'anniversaire ont commencé par une réception dans les bureaux de PRA Group à Londres, au cours de laquelle des membres du conseil d'administration de PRA Group et des cadres supérieurs ayant participé aux deux parties de l'acquisition ont partagé leur histoire. Leurs points de vue ont illustré non seulement l'histoire de l'entreprise, mais aussi son évolution vers l'entreprise mondiale qu'est devenu PRA Group.

Vik Atal, président et CEO, PRA Group, déclare : « Au fil du temps au sein du conseil d'administration et à la tête de l'entreprise, j'ai constaté que nous ne considérons plus ces activités comme des éléments distincts, ce qui témoigne d'une dynamique unificatrice. Nous sommes maintenant à l'étape suivante, qui consiste à tirer parti de notre globalité en soutenant et en renforçant notre différenciation géographique et notre collaboration ».

Les célébrations du dixième anniversaire se sont poursuivies tout au long de l'été dans les autres bureaux d'Europe et d'Amérique du Nord qui ont rejoint PRA Group avec l'acquisition, y compris ceux d'Autriche et d'Espagne.

« L'une des choses dont je suis le plus fier est la façon dont nous avons intégré les deux entreprises, non seulement en partageant les connaissances, mais aussi en tirant parti de l'incroyable talent que PRA Group a acquis en 2014 », déclare le président du conseil d'administration, Steve Fredrickson, l'un des cofondateurs de PRA Group. « Ce talent continue d'être un atout pour nos équipes, sans parler de notre leadership mondial. »

« Si l'association a si bien fonctionné, c'est en partie parce que les deux entreprises ont adopté une approche à long terme », déclare Martin Sjölund, président de PRA Group Europe, qui était responsable de la stratégie et du développement de l'entreprise pour Aktiv Kapital au moment de l'acquisition. « Non seulement la diversité géographique apportée par l'acquisition a permis d'équilibrer une activité cyclique, mais elle a également débloqué d'incroyables parcours de carrière et des opportunités d'innovation à l'échelle mondiale »

Geir Olsen, directeur du conseil d'administration de PRA Group, qui était CEO d'Aktiv Kapital il y a dix ans, ajoute : « Il est remarquable que plus d'un tiers des collègues qui ont rejoint PRA Group par le biais de l'acquisition fassent encore partie de l'entreprise aujourd'hui. Cela en dit long sur la force et l'unité de notre culture dans le monde entier ».

En développant ses opérations en Europe et en Amérique du Nord, PRA Group a mis sur pied des équipes en Autriche, au Canada, en Finlande, en Allemagne, en Norvège, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni en juillet 2014.

Dix ans après l'acquisition d'Aktiv Kapital, PRA Group a continué élargir sa diversité géographique par le biais d'acquisitions supplémentaires et d'ouvertures de bureaux en Europe, en Amérique du Sud et, plus récemment, en Australie. Aujourd'hui, PRA Group emploie plus de 3 000 personnes et dispose d'un portefeuille d'opérations dans 18 pays.

A propos de PRA Group

En tant que chef de file mondial de l'acquisition et du recouvrement de prêts non performants, PRA Group, Inc. restitue du capital aux banques et autres créanciers afin de contribuer à l'expansion des services financiers pour les consommateurs en Amérique, en Europe et en Australie. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les entreprises de PRA Group, Inc. collaborent avec les clients pour les aider à résoudre leurs dettes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pragroup.com.

