PRA 集團慶祝環球擴張十週年

美國維珍尼亞州諾福克2024年7月16日 /美通社/ -- 今天，專門從事收購和催收不良貸款企業的環球龍頭企業 PRA Group, Inc.（PRA 集團）（納斯達克股票代碼：PRAA）慶祝收購 Aktiv Kapital AS 十週年紀念，該企業在整個歐洲和加拿大的同行業中的表現一直很突出。因此，這個里程碑標誌著 PRA 集團重大環球擴張之開端。

週年慶典以 PRA 集團在倫敦辦事處舉行的接待酒會開始，在活動期間，涉及收購雙方的 PRA 集團董事會成員和高級領導人分享了其精彩故事。他們的觀點不僅說明了公司的悠久歷史，還說明了 PRA 集團成為環球企業的發展。

PRA 集團董事會成員和高級領導人齊聚倫敦，展開一連串慶祝公司環球擴張里程碑的活動。

PRA 集團主席兼行政總裁 Vik Atal 表示：「我在董事會和領導公司之時所看到的是，我們不再將這些事業視為單獨的業務——這是我們都連繫一起、同心協力的信號。我們現在處於下一個階段，透過維持和建立我們的地理差異化和通力合作，並利用我們的環球足跡。」

在整個夏天，歐洲和北美各地（包括奧地利和西班牙）的其他辦事處亦相繼慶祝在加盟 PRA 集團後這個十年里程碑。

PRA 集團董事會主席 Steve Fredrickso 表示：「我最為自豪的事情之一，就是將兩間公司融合，不僅能彼此分享知識，還能善用 PRA 集團在 2014 年獲得的難得人才。」「這些人才繼續成為我們團隊的資產，更不用說，繼續我們的環球領導地位。」

PRA 集團歐洲主席 Martin Sjölund 在收購之時擔任 Aktiv Kapital 的策略與企業發展主管，他表示：「融合效果如此之好，原因是兩間公司均採取長線方式營運業務。」「該收購所帶來的地理多元化不僅為週期性業務提供平衡，而且還為環球規模創新帶來極佳的職業途徑和創新機會。」

PRA 集團董事會成員 Geir Olsen 十年前擔任 Aktiv Kapital 的行政總裁，他補充說：「值得注意的是，透過收購而加入 PRA 集團的三分之一同事至今仍然為公司服務。這表明了我們在世界各地的文化的力量和團結。」

2014年七月，PRA 集團在歐洲和北美擴展其業務，先後在奧地利、加拿大、芬蘭、德國、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英國獲得新團隊成員。

自收購 Aktiv Kapital 十年以來，PRA 集團一直透過在歐洲、南美以至最近在澳洲進行額外收購和辦公室開設，繼續拓展其地理多元化。如今，PRA 集團僱用 3,000 多名員工，並在 18 個國家/地區擁有投資組合業務。

關於 PRA 集團

作為專門從事收購和催收不良貸款企業的環球龍頭企業，PRA Group, Inc. 將資金返回給銀行及其他債權人，協助擴展為美洲、歐洲和澳洲消費者提供的金融服務。PRA 集團在世界各地擁有數千名員工，與客戶緊密合作，協助他們解決債務問題。詳情請瀏覽www.pragroup.com。

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SOURCE PRA Group, Inc.