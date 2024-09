O Presidente da COP28 apela a todas as Partes para que apresentem planos de ação climática "transformacionais" que mantenham 1,5°C ao alcance e impulsionem o crescimento socioeconômico sustentável

NOVA YORK, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Destacando que as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) devem ser vistas como uma oportunidade para gerar crescimento socioeconômico, o presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, pediu hoje às Partes que emitam uma terceira rodada de NDCs que "atendam à urgência do momento" e representem um "plano de resposta abrangente" ao Consenso dos Emirados Árabes Unidos.

As partes devem ver suas NDCs "não como um fardo, mas como plataformas para novos fluxos de crescimento, empregos verdes e um futuro limpo", disse o presidente da COP28 em um evento de alto nível da Troika das Presidências da COP, realizado à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

"O Consenso dos Emirados Árabes Unidos nos deu um plano para a transformação: agora devemos agir sobre isso", disse o Dr. Al Jaber no evento "Roadmap to Mission 1.5: NDC 3.0" da Troika das Presidências da COP. A Troika de Presidências da COP, uma colaboração sem precedentes entre as presidências da COP dos Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão e Brasil, está focada principalmente em estimular o "mais alto nível de ambição" na próxima rodada de NDCs, disse o Dr. Al Jaber.

Embora as Partes devam enviar sua próxima rodada de NDCs até fevereiro de 2025, enviá-las mais cedo ajudaria a criar impulso, disse o Dr. Al Jaber, anunciando que os Emirados Árabes Unidos enviarão sua terceira NDC antes da COP29, que será realizada no Azerbaijão de 11 a 22 de novembro.

"Deixe-me aproveitar esta oportunidade para pedir a todas as Partes que sejam pioneiras e forneçam sinais concretos sobre suas NDCs até ou antes da COP29 COP29 criar impulso durante esta década crítica de ação", disse o presidente da COP28. "Vamos entregar NDCs transformacionais apoiados por investimentos sérios para cumprir o mandato do Consenso dos Emirados Árabes Unidos e vamos impulsionar uma nova era de crescimento socioeconômico sustentável que mantenha 1,5°C ao alcance, avance a prosperidade e não deixe ninguém para trás."

A NDC dos Emirados Árabes Unidos "cobrirá todos os gases de efeito estufa e todos os setores da economia, incluindo energia, indústria, transporte e resíduos", disse ele. "Irá alavancar as mais recentes tecnologias, incluindo a IA, para impulsionar a descarbonização e aumentar a resiliência adaptativa, transformando os sistemas de alimentação, saúde e alerta precoce. E apoiará todos os esforços com uma estrutura legal robusta que responsabilize todos os setores por metas específicas e com prazo definido."

Em um apelo a todas as Partes, o Dr. Al Jaber disse que, se a próxima rodada de NDCs for feita corretamente, elas poderão "alavancar" as três megatendências globais da transição energética, a ascensão da IA e a expansão dos mercados emergentes e do Sul Global.

O Dr. Al Jaber disse que os Emirados Árabes Unidos têm sido líderes na diversificação do seu mix de energia, tendo já mais do que duplicado a sua capacidade de energia renovável desde 2019 e estando no caminho certo para mais do que triplicá-la até 2030.

O Dr. Al Jaber também destacou o progresso feito pela Carta de Descarbonização de Petróleo e Gás (OGDC) desde a COP28, que agora tem 54 membros, cobrindo 43% da produção global de petróleo. Para as nações que buscam incentivar os setores da indústria em suas NDCs, o OGDC demonstra como o "engajamento inclusivo" pode levar a "resultados significativos", disse ele.

O Presidente da COP28 enfatizou a importância de encontrar consenso sobre um Novo Objetivo Coletivo Quantificado (NCQG) sobre finanças COP29 COP29 para garantir que o financiamento vá para onde é mais necessário.

Como parte da missão da Troika de aumentar a ambição para a próxima rodada de NDCs, a Troika das Presidências da COP lançou uma série Action and Ambition Majlis, reunindo países em eventos como o Diálogo Climático de Petersberg na Alemanha e a Reunião Ministerial sobre Ação Climática em Wuhan, China.

