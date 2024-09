Der Präsident der COP28 fordert alle Vertragsparteien auf, „transformative" Klimaaktionspläne zu erstellen, die das 1,5 °C-Ziel in Reichweite halten und ein nachhaltiges sozioökonomisches Wachstum fördern

NEW YORK, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- Der Präsident der COP28, Dr. Sultan Al Jaber, hob hervor, dass die nationalen Klimaschutzbeträge (Nationally Determined Contributions, NDCs) als Chance für sozioökonomisches Wachstum gesehen werden sollten, und forderte heute die Vertragsparteien auf, eine dritte Runde von NDCs zu verabschieden, die „der Dringlichkeit der aktuellen Situation gerecht werden" und einen „umfassenden Reaktionsplan" auf den VAE-Konsens darstellen.

Die Vertragsparteien sollten ihre NDCs „nicht als Belastung, sondern als Plattformen für neue Wachstumsströme, grüne Arbeitsplätze und eine saubere Zukunft betrachten", sagte der Präsident der COP28 bei einer hochrangigen Veranstaltung der Troika der COP-Präsidentschaften am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

„Der VAE-Konsens gab uns eine Blaupause für den Wandel: jetzt müssen wir danach handeln", sagte Dr. Al Jaber auf einem Event der Troika der COP-Präsidentschaften mit dem Titel „Roadmap to Mission 1.5: NDC 3.0". Die Troika der COP-Präsidentschaften, eine noch nie dagewesene Zusammenarbeit zwischen den COP-Präsidentschaften der VAE, Aserbaidschans und Brasiliens, konzentriert sich in erster Linie darauf, in der nächsten Runde der NDCs ein „Höchstmaß an Ehrgeiz" anzuregen, so Dr. Al Jaber.

Obwohl die Vertragsparteien ihre nächste Runde von NDCs bis Februar 2025 vorlegen müssen, würde eine frühere Vorlage dazu beitragen, eine Dynamik aufzubauen, sagte Dr. Al Jaber und kündigte an, dass die VAE ihr drittes NDC vor der COP29 vorlegen werden, die vom 11. bis 22. November in Aserbaidschan stattfinden wird.

„Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um alle Vertragsparteien aufzufordern, sich frühzeitig zu engagieren und bis zur COP29 konkrete Signale zu ihren NDCs zu geben, um in diesem kritischen Jahrzehnt des Handelns eine positive Dynamik aufzubauen", so der Präsident der COP28. „Lassen Sie uns transformative NDCs liefern, die durch ernsthafte Investitionen unterstützt werden, um das Mandat des VAE-Konsenses zu erfüllen, und lassen Sie uns eine neue Ära des nachhaltigen sozioökonomischen Wachstums einleiten, die das 1,5 °C-Ziel in Reichweite hält, den Wohlstand fördert und niemanden zurücklässt."

Das NDC der VAE wird „alle Treibhausgase und jeden Wirtschaftssektor abdecken, einschließlich Energie, Industrie, Verkehr und Abfall", sagte er. „Es wird die neuesten Technologien, einschließlich KI, nutzen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben und die Anpassungsfähigkeit zu verbessern, indem Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung und Frühwarnsysteme umgestaltet werden. Und es wird alle Bemühungen durch einen soliden Rechtsrahmen unterstützen, der jeden Sektor zur Einhaltung konkreter Ziele mit vorgegebenen Zeitrahmen verpflichtet."

In einem Aufruf an alle Vertragsparteien sagte Dr. Al Jaber, dass die nächste Runde der NDCs, wenn sie richtig gemacht werde, die drei globalen Megatrends der Energiewende, des Aufstiegs der künstlichen Intelligenz und der Expansion der Schwellenländer und des globalen Südens „als Hebel nutzen könne".

Dr. Al Jaber erklärte, dass die VAE bei der Diversifizierung ihres Energiemixes führend seien. Sie hätten ihre Kapazität an erneuerbaren Energien seit 2019 bereits mehr als verdoppelt und seien auf dem besten Weg, sie bis 2030 mehr als zu verdreifachen.

Dr. Al Jaber hob auch die Fortschritte hervor, die die Oil & Gas Decarbonization Charter (OGDC) seit der COP28 gemacht habe. Der Charter habe inzwischen 54 Mitglieder hat, die 43 Prozent der weltweiten Ölproduktion abdeckten. Für Länder, die in ihren NDCs Anreize für Industriesektoren schaffen wollten, zeige das OGDC, wie ein „inklusives Engagement" zu „sinnvollen Ergebnissen" führen könne, sagte er.

Der Präsident der COP28 betonte, wie wichtig es sei, auf der COP29 einen Konsens über ein neues kollektives quantifiziertes Ziel (New Collective Quantified Goal, NCQG) für die Finanzierung zu finden, um sicherzustellen, dass die Mittel dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt würden.

Als Teil der Mission der Troika, den Ehrgeiz für die nächste Runde der NDCs zu steigern, hat die Troika der COP-Präsidentschaften eine Reihe von Versammlungen, so genannte „Action and Ambition Majlis", ins Leben gerufen, die Länder auf Veranstaltungen wie dem Petersberger Klimadialog in Deutschland und dem Ministertreffen zum Klimaschutz in Wuhan, China, zusammenbringt.