O primeiro satélite de teste do USPACE Technology Group, fabricado para a Alya Space do Brasil, deixa a linha de produção com sucesso

HONG KONG, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O USPACE Technology Group Limited ("USPACE " ou "o Grupo"; Código de ações: 1725.HK) tem o prazer de anunciar que o primeiro satélite de teste do Grupo para a Constelação de Satélites Alya-1 da brasileira Alya Satélite e Produção de Fotografias Aéreas Limitada ("Alya Space") concluiu com sucesso o teste de fábrica e deixou a linha de produção, o que também representa a saída inaugural do satélite da linha de produção da USPACE. Isso representa um marco significativo para a USPACE à medida que evolui da pesquisa e desenvolvimento pioneiros para a produção em escala total e a saída da linha de produção, estabelecendo uma base sólida para a maior expansão internacional de seus negócios aeroespaciais.

Em 12 de junho, o Sr. Sun Fengquan, presidente e CEO da USPACE, juntamente com a Sra. Aila, presidente da Alya Space, presidiram a cerimônia de saída da linha de produção do primeiro satélite de teste da Constelação de Satélites Alya-1. (PRNewsfoto/USPACE Technology Group Limited)

Em outubro de 2023, a USPACE firmou um contrato no valor de US$ 675 milhões com a Alya Space, com o escopo de serviços incluindo a fabricação de 108 satélites de observação da Terra para a Constelação de Satélites Alya-1. A saída do satélite de teste da linha de produção representa o primeiro satélite de teste da Constelação de Satélites Alya-1 a ser verificado e projetado especificamente com a finalidade de validação técnica parcial de suas funcionalidades. Após a verificação bem-sucedida, o Grupo prosseguirá com a fabricação dos 108 satélites restantes, reforçando o reconhecimento global da capacidade de fabricação de satélites da USPACE e a observância dos padrões de qualidade.

A Alya Space registrou com sucesso a frequência orbital para sua constelação de satélites com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), e o satélite de teste tem lançamento programado para o quarto trimestre de 2024. Além disso, o Grupo disponibilizou à Alya Space dados de imagens de monitoramento da floresta amazônica e continuará a fornecer esses dados a longo prazo para a região amazônica nos termos do contrato, contribuindo assim para os esforços de conservação ambiental.

A estratégia de globalização da USPACE continua a fazer avanços significativos, incluindo o andamento intenso da construção da Abu Dhabi Space Eco City nos Emirados Árabes Unidos. Com sede em Dubai e Hong Kong, na China, o Grupo assinou um contrato master de aquisição com a Organização de Cooperação Espacial Ásia-Pacífico (APSCO). O Grupo também tem planos para uma dupla listagem no Oriente Médio. Além disso, o Grupo incorporou Nathan Whigham, um proeminente investidor e especialista financeiro conhecido por seu envolvimento com a SpaceX, e o Xeique Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum, membro da família real de Dubai, à sua diretoria.

A Sra. Aila, presidente da Alya Space, disse: "Estamos muito satisfeitos com o satélite de teste fabricado pela USPACE e com os serviços de monitoramento de dados que ele fornece. O sucesso da saída do satélite de teste da linha de produção constitui um avanço significativo no desenvolvimento do nosso projeto de constelação de satélites."

O Sr. Sun Fengquan, presidente e CEO da USPACE comentou: "Temos o prazer de colaborar com a Alya Space para retirar nosso primeiro satélite da linha de produção. Estamos ansiosos para expandir ainda mais nossa cooperação e colher benefícios mútuos."

Em 2023, a USPACE concluiu com êxito a construção do primeiro centro de AIT de satélite de Hong Kong, com aproximadamente 20.000 metros quadrados. Com uma capacidade de desenvolvimento paralelo de satélites para comunicação, navegação, sensoriamento remoto e SAR, o centro de AIT pode produzir até 200 satélites por ano, com peso variando entre 10 e 1.000 kg.

O USPACE Technology Group Limited (USPACE) é a primeira empresa aeroespacial comercial de Hong Kong com foco em engenharia de constelação de satélites e fabricação precisa de satélites. A USPACE possui cinco centros de tecnologia e instalações de fabricação, incluindo um centro de fabricação de satélites, um centro de monitoramento ambiental espacial, um centro de telemetria, um centro de rastreio e controle de satélites (TT&C), um centro de aplicação de dados de satélites e um centro de fabricação de componentes eletrônicos de precisão. O atividade principal da USPACE consiste em várias operações, incluindo engenharia de constelação de satélites, aplicação de dados de satélites, projeto e fabricação de satélites, montagem e teste de satélites, seleção e especificação de carga útil de satélites, serviço de TT&C de satélites, montagem de placas de circuito impresso (PCBA) e fabricação de componentes eletrônicos, além do lançamento de satélites.

