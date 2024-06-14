أول قمر صناعي تجريبي لـمجموعة USPACE Technology Group صُنع من أجل Alya Space في البرازيل يغادر بنجاح خط الإنتاج

مؤشر لبداية مرحلة جديدة في تصنيع الأقمار الصناعية والخروج من خط الإنتاج

حصلت قدرات التصنيع على الاعتراف الدولي

On 12 June, Mr. Sun Fengquan, Chairman and CEO of USPACE, together with Ms. Aila, Chairwoman of Alya Space, jointly presided over the departure-from-production-line ceremony for the first test satellite of Alya-1 Satellite Constellation.

هونغ كونغ، 14 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- يَسرُّ USPACE Technology Group Limited ("المجموعة" أو USPACE""؛ رمز الأسهم: 1725.HK) أن تعلن أن أول قمر صناعي تجريبي للمجموعة من مجموعة الأقمار الصناعية Alya-1 لشركة Alya Satélite e Produção de Fotografias Aéreas Limitada في البرازيل ("Alya Space") أنهى بنجاح اختبار المصنع، وغادر خط الإنتاج، وهو ما يمثل أيضًا مغادرة القمر الصناعي الافتتاحي لخط الإنتاج في USPACE. يمثل هذا علامة فارقة مهمة لـ USPACE؛ حيث تتطور من البحث والتطوير الرائدين إلى الإنتاج على نطاق واسع والخروج من خط الإنتاج، مما يضع أساسًا متينًا لمزيد من التوسع في أعمالها الفضائية الدولية.

في أكتوبر 2023، وقّعت USPACE عقدًا بقيمة 675 مليون دولار أمريكي مع Alya Space، يحتوي على نطاق الخدمات التي من بينها تصنيع 108 أقمار صناعية لرصد الأرض لمجموعة الأقمار الصناعية Alya-1. تمثل مغادرة القمر الصناعي التجريبي لخط الإنتاج أول قمر صناعي تجريبي لمجموعة الأقمار الصناعية Alya-1 ليتم التحقق منه، وهو مصمم خصيصًا للتحقق التقني الجزئي من وظائفه. بعد التحقق الناجح، ستستمر المجموعة في تصنيع الأقمار الصناعية الـ 108 المتبقية، وهذا يؤكد الاعتراف العالمي بقوة تصنيع الأقمار الصناعية في USPACE ومدى التزامها بمعايير الجودة.

سجلت شركة Alya Space بنجاح التردد المداري لمجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بها مع الاتحاد الدولي للاتصالات ((ITU، ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي التجريبي في الربع الرابع من عام 2024. فضلاً على ذلك، قدمت المجموعة إلى Alya Space بيانات تصوير المراقبة لغابة الأمازون المطيرة، وستواصل توفير بيانات المراقبة الطويلة الأجل لمنطقة الأمازون بموجب بنود العقد، ومن ثم تساهم في جهود الحفاظ على البيئة.

تستمر إستراتيجية العولمة في USPACE في إحراز خطوات كبيرة، بما في ذلك التقدم الفعال في بناء مدينة أبوظبي الفضائية الملائمة للبيئة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووقعت المجموعة، التي يقع مقرها في دبي وهونغ كونغ بالصين، اتفاقية شراء رئيسية مع منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ (APSCO). تخطط المجموعة أيضًا لوضع خطة مزدوجة في الشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بإضافة Nathan Whigham، وهو مستثمر بارز وخبير مالي معروف بمشاركته في SpaceX، والشيخ محمد مكتوم جمعة آل مكتوم، عضو في العائلة المالكة في دبي، إلى مجلس إدارتها.

قالت السيدة آيلا، رئيسة شركة Alya Space: "نحن راضون للغاية عن القمر الصناعي الاختباري المصنع من قبل USPACE وخدمات مراقبة البيانات التي تقدمها. حيث يمثل خروج القمر الصناعي التجريبي الناجح من خط الإنتاج خطوة كبيرة إلى الأمام في تطوير مشروع كوكبة الأقمار الصناعية لدينا".

أعرب السيد Sun Fengquan، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة USPACE، قائلاً: "يسرنا أن نتعاون مع Alya Space ليغادر أول قمر صناعي لدينا خط الإنتاج. ونتطلع إلى توسيع تعاوننا بشكل أكبر وتحقيق فوائد مشتركة".

في عام 2023، أكملت USPACE بنجاح بناء أول مركز تابع للمعهد الآسيوي للتكنولوجيا للأقمار الصناعية في هونغ كونغ، تبلغ مساحته نحو 20,000 متر مربع. مع قدرة التطوير الموازية للقمر الصناعي للاتصالات والملاحة والاستشعار عن بُعد والرادار ذي الفتحة الصناعية، يمكن لمركز المعهد الآسيوي للتكنولوجيا إنتاج ما يصل إلى 200 قمر صناعي في السنة يتراوح وزن الواحد منها بين 10 و1000 كيلوغرام.

حول USPACE Technology Group Limited (USPACE)

USPACE Technology Group Limited (USPACE) هي أول مؤسسة فضائية تجارية في هونغ كونغ تركز على هندسة تشكيل الأقمار الصناعية وتصنيع الأقمار الصناعية الدقيقة. تمتلك USPACE خمسة مراكز تكنولوجية وقواعد تصنيع، وهي: مركز تصنيع الأقمار الصناعية، ومركز مراقبة البيئة الفضائية، ومركز قياس الأقمار الصناعية والتتبع والتحكم ((TT&C، ومركز استخدام بيانات الأقمار الصناعية، ومركز تصنيع إلكتروني دقيق. تتكون أعمال USPACE الأساسية من عدة عمليات، بما في ذلك هندسة تشكيل الأقمار الصناعية، واستخدام بيانات الأقمار الصناعية، وتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية، وتجميع واختبار الأقمار الصناعية، واختيار وتحديد حمولة الأقمار الصناعية، وخدمة مركز قياس الأقمار الصناعية والتتبع والتحكم، وتجميع لوحات الدوائر المطبوعة (PCBA) والتصنيع الإلكتروني، وإطلاق الأقمار الصناعية.

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