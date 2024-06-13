洲際航天科技集團成功下線首顆為巴西Alya Space製造的試驗衛星

目前，Alya Space已經完成該衛星星座的軌道頻率在國際電聯注册，預計該試驗衛星將於2024年第四季度發射。此外，集團向Alya Space公司交付了亞馬遜雨林監測圖像數據，並根據合約為亞馬遜地區提供長期監測數據，為環境保護作出貢獻。

洲際航天的全球化戰略持續取得良好進展，包括積極推進在阿拉伯聯合酋長國建設的阿布扎比航天生態城項目。總部設於迪拜和中國香港的洲際航天與亞太空間合作組織（APSCO）簽署了總採購合約，集團又計劃在中東進行雙重上市。集團還邀得SpaceX投資者及著名金融專家Nathan Whigham先生及迪拜皇室成員Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum先生加入其董事會。

巴西Alya Space董事長Aila 女士表示：「我們對洲際航天製造的試驗衛星及其提供的數據監測服務感到非常滿意，這次試驗衛星的成功下線為我們的星座項目發展邁出重要一步。」

洲際航天董事局主席兼行政總裁文壹川先生表示：「我們很高興能與Alya Space合作，下線我們的第一顆衛星，期待雙方進一步拓寬合作領域，實現互利共贏。」

洲際航天於2023年7月成功建成20,000平方米的香港第一家衛星製造中心，該中心具備10到1,000千克通信、導航、遙感、雷達衛星等不同類型的多星並行研製能力，年產能200顆衛星。

關於洲際航天科技集團有限公司

洲際航天科技集團有限公司是香港第一家以星鏈工程和衛星精密製造為核心的商業航天企業，下轄衛星製造、空間環境測試、衛星測運控、衛星數據應用及精密電子製造等五家技術中心與生産基地。主要業務為星鏈工程、及衛星數據應用、衛星整星設計與製造、衛星總裝與集成測試、衛星載荷研發與定制、衛星測運控服務、印刷電路板組裝(PCBA)和全裝配電子製造及衛星發射。

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