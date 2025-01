O QUE NÃO PERDER NA CES 2025

O evento tecnológico mais poderoso do mundo retorna a Las Vegas de 7 a 10 de janeiro

ARLINGTON, Virgínia, 6 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A CES® 2025, evento de tecnologia mais poderoso do mundo, retorna a Las Vegas, de 7 a 10 de janeiro, reunindo empresas do mundo todo, desde as principais marcas até startups inovadoras, executivos do setor, mídia e líderes governamentais.

"Estamos ansiosos para PARTICIPAR da CES 2025. Há uma grande expectativa em relação à feira, com um recorde de mais de 3400 inscrições para o Prêmio de Inovação, mais de 4500 expositores, incluindo cerca de 1400 startups e 1100 palestrantes em mais de 300 sessões de conferência", afirmou Gary Shapiro, CEO e vice-presidente da Consumer Technology Association (CTA)®, proprietária e produtora da CES. "Estamos no caminho certo para uma feira incrível, onde os participantes verão tudo o que há de novo em tecnologia, desde o que há de mais recente em IA e saúde digital até mobilidade avançada, comunidades inteligentes, sustentabilidade e tecnologia de acessibilidade."

PARTICIPE da experiência CES 2025

Aplicativo CES – Planeje e navegue pela CES 2025 com o aplicativo oficial do evento. Pesquise "CES App" na sua loja de aplicativos. A novidade da CES 2025 é a navegação com ponto azul no Las Vegas Convention Center (LVCC) e no Venetian.

Baixe e ouça as principais tendências esperadas na CES 2025. CES Creator Space, apresentado pela Sony – Um novo espaço para contadores de histórias – mídia e criadores – produzirem conteúdo atraente.

Principais tendências

Inteligência artificial: A IA Generativa está impulsionando a inovação. A CES contará com um ecossistema completo de IA, aprimorando as experiências dos usuários, aumentando a produtividade, promovendo a saúde e muito mais. Exemplos de expositores: DeepX, EMD, LG, Lotte, Samsung, Siemens

os expositores mostrarão tecnologias destinadas a reduzir as emissões e melhorar a eficiência energética, bem como inovações em materiais sustentáveis e neutros em carbono.

Palestras e apresentações imperdíveis

Segunda-feira, 6 de janeiro Fundador e CEO da NVIDIA , Jensen Huang – 18h30, Mandalay Bay

Terça-feira, 7 de janeiro CEO do Grupo Panasonic Holdings Corporation , Sr. Yuki Kusumi , 8h30, Venetian Campus CTA CEO e vice-presidente Gary Shapiro e CTA presidente Kinsey Fabrizio, 8h30, Venetian Campus CEO da SiriusXM , Jennifer Witz , 11h, ARIA CEO da X Corp , Linda Yaccarino, 13h30, Venetian Campus CEO da Delta Air Lines , Ed Bastian , 17h, Sphere Isso marcará a primeira palestra da CES já realizada neste local inovador. Essa palestra terá um processo de emissão de ingressos e políticas de local diferentes das demais palestras. Para mais informações, acesse ces.tech. Obtenha a experiência completa da palestra Delta no Sphere a partir das 15h, quando as portas se abrirem para uma exposição imersiva e interativa no Átrio do local para celebrar a jornada de 100 anos da Delta. Após a palestra, a Delta tem o prazer de receber o ícone da música vencedor de vários prêmios do GRAMMY, Lenny Kravitz , no palco. A fotografia e a videografia profissionais estarão disponíveis no Delta News Hub logo após a palestra.

Quarta-feira, 8 de janeiro Presidente e CEO do Grupo Volvo , Martin Lundstedt , 9h, Venetian Campus Presidente e CEO da Accenture , Julie Sweet , 14h, Venetian Campus Co-CEO da Waymo , Tekedra Mawakana, Jantar de Líderes em Tecnologia * apenas para convidados



Principais trilhas da conferência

Acessibilidade – Descubra inovações e tecnologias para pessoas de todas as idades e habilidades.

Acessibilidade e mobilidade: preenchendo a lacuna , terça-feira, 7 de janeiro, 11h, Venetian, Lando

, terça-feira, 7 de janeiro, 11h, Venetian, Lando Tecnologia para o bem: como a tecnologia está capacitando a neurodivergência , terça-feira, 7 de janeiro, 14h, Venetian, Lando

, terça-feira, 7 de janeiro, 14h, Venetian, Lando Capacitando a independência: como a IA está aprimorando o dia a dia, terça-feira, 7 de janeiro, 15h, Venetian, Lando

CES Creator Space, apresentado pela Sony – O palco do CES Creator Space, patrocinado pelo Pinterest e emceed por Shira Lazar, contará com três dias de programação projetados para ajudar os criadores a aprimorar seu ofício. A área está aberta apenas para mídia credenciada.

Estado da economia criadora , terça-feira, 7 de janeiro, 10h30, CES Creator Stage, LVCC, Grand Lobby

, terça-feira, 7 de janeiro, 10h30, CES Creator Stage, LVCC, Grand Lobby Medindo o sucesso na economia criadora , quinta-feira, 9 de janeiro, 11h45, CES Creator Stage, LVCC, Grand Lobby

, quinta-feira, 9 de janeiro, 11h45, CES Creator Stage, LVCC, Grand Lobby Mantendo a sanidade: saúde mental na economia criadora, quinta-feira, 9 de janeiro, 14h15, CES Creator Stage, LVCC, Grand Lobby

Saúde Digital – Conheça as inovações que abordam os principais desafios de saúde e capacitam os consumidores a assumir o controle de sua saúde.

IA da saúde in 2030, quarta-feira, 8 de janeiro, 14h, Venetian, Marcello 4404

quarta-feira, 8 de janeiro, 14h, Venetian, Marcello 4404 Tecnologia vestível de última geração, quinta-feira, 9 de janeiro, 9h, Venetian, Marcello 4404

quinta-feira, 9 de janeiro, 9h, Venetian, Marcello 4404 Desenvolvendo a saúde da mulher: inovações, desafios, e soluções, quinta-feira, 9 de janeiro, 10h, Venetian, Level 4, Marcello 4404

Transição energética – saiba como as empresas planejam abordar soluções de energia sustentável.

A infraestrutura energética do futuro, quinta-feira, 9 de janeiro, 9h, LVCC, N261

quinta-feira, 9 de janeiro, 9h, LVCC, N261 Navegando na transição energética, quinta-feira, 9 de janeiro, 10h, LVCC, N261

quinta-feira, 9 de janeiro, 10h, LVCC, N261 A chave para impulsionar uma revolução sustentável com IA, quinta-feira, 9 de janeiro, 11:00, LVCC, N261

Grandes Mentes – explore a intersecção entre tecnologia e humanidade. Os palestrantes apresentados na série Grandes Mentes incluem executivos nível C, filantropos, influenciadores, líderes governamentais, empreendedores, capitalistas de risco e muito mais. As sessões incluem:

A nova era do ecossistema automotivo, quarta-feira, 8 de janeiro, 11h, LVCC Salão Oeste, W232

quarta-feira, 8 de janeiro, 11h, LVCC Salão Oeste, W232 Criando uma nova era de engenhosidade: o poder da inovação inclusiva, quarta-feira, 8 de janeiro, 15:00, LVCC, Salão Oeste, W232

quarta-feira, 8 de janeiro, 15:00, LVCC, Salão Oeste, W232 Revolucionando o engajamento do consumidor , quinta-feira, 9 de janeiro, 10h, LVCC, Salão Oeste, W232

, quinta-feira, 9 de janeiro, 10h, LVCC, Salão Oeste, W232 Não perca especialistas da NASA, Netflix, Mastercard, Coach e muito mais no palco.

Cúpula de políticas de inovação – A CES reúne formuladores de políticas de todo o mundo para discutir temas de política tecnológica nacionais e globais, incluindo privacidade, comércio, concorrência e muito mais.

Ser grande é sempre ruim?: As Big Tech e a economia da inovação, terça-feira, 7 de janeiro, 13h, LVCC, N258

terça-feira, 7 de janeiro, 13h, LVCC, N258 Tecnologia sem fronteiras: os benefícios da tecnologia para todas as comunidades, quarta-feira, 8 de janeiro, 9h, LVCC, N258

quarta-feira, 8 de janeiro, 9h, LVCC, N258 Comércio em 2025: O mundo vai se fragmentar ou se reglobalizar?, quarta-feira, 8 de janeiro, 3h40, PM, LVCC, N258

Mobility Stage (Estágio da mobilidade) – o novo palco apresenta o futuro da mobilidade, desde a eletrificação até veículos conectados, novas tecnologias de bateria e avanços em IA.

Como construir IA física para mobilidade, terça-feira, 7 de janeiro, 10h30, LVCC Salão Oeste 1, Mobility Stage

terça-feira, 7 de janeiro, 10h30, LVCC Salão Oeste 1, Mobility Stage Avanços na redefinição da condução de veículos elétricos pela tecnologia de baterias, terça-feira, 7 de janeiro, 14h20, LVCC Salão Oeste 1, Mobility Stage

terça-feira, 7 de janeiro, 14h20, LVCC Salão Oeste 1, Mobility Stage Revolucionando o futuro da condução – liberando o poder da IA, quarta-feira, 8 de janeiro, 14h20, LVCC, Salão Oeste 1, Mobility Stage

Quantum significa negócios – nova parceria com o Quantum World Congress para abordar como hardware, software e IA estão usando a mecânica quântica para melhorar tecnologias e criar novas aplicações.

Quantum está aqui: desenvolvimentos na computação e aplicações tangíveis, quinta-feira, 9 de janeiro, LVCC, 9h, Salão Oeste, W218

quinta-feira, 9 de janeiro, LVCC, 9h, Salão Oeste, W218 Desafio da indústria global: celebrando o ano internacional do Quantum, quinta-feira, 9 de janeiro, 10h, LVCC, Salão Oeste, W218

quinta-feira, 9 de janeiro, 10h, LVCC, Salão Oeste, W218 Quantum é agora: melhoria sem precedentes em precisão e sensibilidade, quinta-feira, 9 de janeiro, 11h, LVCC, Salão Oeste, W218

Cúpula de pesquisa – saiba mais sobre as tendências de consumo e empresariais em todos os segmentos.

Superando o platô da demanda por veículos elétricos com IA e análise de dados, apresentado pela EY, segunda-feira, 6 de janeiro, 13h, LVCC, Salão Oeste, W232

segunda-feira, 6 de janeiro, 13h, LVCC, Salão Oeste, W232 Declaração de autonomia: seria a confiança o limite das possibilidades da IA, apresentado pela Accenture, terça-feira, 7 de janeiro, 14h, LVCC Salão Oeste, W232

terça-feira, 7 de janeiro, 14h, LVCC Salão Oeste, W232 Navegando no cenário da tecnologia de consumo: insights para impulsionar o crescimento, apresentado pela Circana, terça-feira, 7 de janeiro, 15h, LVCC, West Level 2, W232

Rostos conhecidos – de músicos a lendas do esporte e estrelas de cinema e televisão – estarão no palco da CES e durante todo o show discutindo e experimentando as mais recentes inovações.

Participe na CES Show Floor

Explore a inovação de empresas globais, incluindo expositores de primeira viagem, como Foxconn (FIH Mobile), Komatsu, Oshkosh, Suzuki e Scout Motors.

Salão Central do LVCC

Apresentando a mais recente tecnologia doméstica e de entretenimento imersivo - o hub central para entretenimento personalizado e doméstico e jogos em família. Exemplos de expositores: Bosch, Hisense, LG, Panasonic, Samsung, Sony, TCL



Salão Norte do LVCC

Focado em comunidades inteligentes, IoT, IA, sustentabilidade, energia e soluções empresariais. O Salão Nortel mostra como essas tecnologias trabalham juntas para apoiar nossas vidas diárias agora e no futuro. Exemplos de expositores: AIMA E-Bike, Hitachi, Indiegogo, Siemens, Xpeng AeroHT



Salão Sul do LVCC

De volta a 2025, o Salão Sul é onde os acessórios e produtos memoráveis ganham vida para melhorar a forma como vivemos e trabalhamos. Exemplos de expositores: EcoFlow, Green Merit Ltd, Maono, Pecron, Pkcell



Salão Oeste do LVCC

Experimente todo o ecossistema de mobilidade na CES - desde carros de passageiros e autônomos até construção, agricultura, passeios de barco e viagens aéreas avançadas. Exemplos de expositores: Amazon Automotive, Honda, Invo Station, MobileEye, Qualcomm, Waymo



C Space ®/ARIA

Onde as principais marcas, anunciantes, plataformas de mídia e criadores de conteúdo do mundo se encontram para fechar negócios, explorar tendências e revelar as mais recentes tecnologias que remodelam o setor. Exemplos de expositores: Disney, Fox, iHeart, Kroger, Mars, Reddit, Roku, T-Mobile, Uber Ads, Walmart Ads



O Venetian Campus

O lar da vida inteligente, incluindo saúde digital, casa inteligente, gestão de energia, segurança, educação, estilo de vida e tecnologia alimentar. Exemplos de expositores: AARP, Pawport, Renpho

O Venetian Campus também abriga a Innovation Awards Showcase da CES, com a próxima rodada de homenageados com o prêmio de embargo programada para ser anunciada em 5 de janeiro.

Parque Eureka no Venetian Campus

O centro de startups da CES, que abriga quase 1.400 startups de todo o mundo. Exemplos de expositores: pavilhões globais da Coreia, Japão, Taiwan , Ucrânia, EUA e outros de todo o mundo.



Para pesquisar empresas expositoras da CES – por categoria de produto, palavra-chave ou país – acesse o Diretório de Expositores.

Dias da mídia

Ouça as últimas notícias de dezenas das maiores marcas do mundo em dois dias de eventos exclusivos para a mídia, de 5 a 6 de janeiro no Mandalay Bay, incluindo a CES Unveiled e a CES Tech Trends to Watch.

Conferências de imprensa – grandes marcas farão anúncios, incluindo LG, Hisense, John Deere, Samsung e Sony – 5 e 6 de janeiro, Mandalay Bay

– grandes marcas farão anúncios, incluindo LG, Hisense, John Deere, Samsung e Sony – 5 e 6 de janeiro, Mandalay Bay CES 2025 Tech Trends to Watch –– ouça as principais tendências na CES 2025 e muito mais -domingo, 5 de janeiro, 16h, Mandalay Bay, Oceanside C

–– ouça as principais tendências na CES 2025 e muito mais -domingo, 5 de janeiro, 16h, Mandalay Bay, Oceanside C CES Unveiled Las Vegas – O evento oficial de mídia do CES 2025 com prévias de produtos inovadores – domingo, 5 de janeiro, das 17h às 20h30, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall

Recursos de mídia

Visite Recursos de mídia da CES para ter acesso a:

Horários e locais da sala de mídia

Informação do ônibus de translado

B-Roll

Galeria de fotos da CES

Para obter as últimas notícias e informações, acesse CES.tech. Inscreva-se na CES 2025 aqui.

Sobre a CES®:

A CES é o evento de tecnologia mais poderoso do mundo – o campo de provas para tecnologias revolucionárias e inovadores globais. É o lugar onde as maiores marcas do mundo fazem negócios, encontram novos parceiros e onde os mais brilhantes inovadores se destacam. Pertencente e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2025 acontece de 7 a 10 de janeiro de 2025, em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)®:

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a apoiar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz a CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos @CTAtech.

