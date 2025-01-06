2025年國際消費電子展（CES 2025）不容錯過的亮點

全球最具影響力的科技盛會將於1月7日至10日重返拉斯維加斯

維珍尼亞州阿靈頓2025年1月6日 /美通社/ -- 全球最具影響力的科技盛會——2025年國際消費電子展（CES®2025）——將於1月7日至10日重返拉斯維加斯，匯聚來自全球的公司，從頂尖品牌到創新初創企業，還有行業高層、媒體及政府領袖。

「我們已經準備好深入參與2025年國際消費電子展（CES 2025）。隨著創紀錄的3400多項創新獎提名、超過4500家參展商，其中大約1400家為初創企業，還有1100位講者參與超過300場會議，我們對本屆展會的動能感到非常振奮，」美國消費者技術協會（CTA®）總裁兼副主席Gary Shapiro表示。他補充道：「我們正朝著舉辦一場令人難忘的展會邁進，與會者將能夠一睹科技領域的最新成果，從人工智能和數碼健康，到先進的流動科技、智能社區、可持續發展和無障礙科技等領域的創新。」

深入體驗2025年國際消費電子展（CES 2025）

熱門趨勢

人工智能： 生成式人工智能正在推動創新。整個人工智能生態系統將貫穿國際消費電子展（CES），提升用戶體驗、提高生產力、推動健康發展等領域。 參展商示例：DeepX、EMD、LG、樂天（Lotte）、三星（Samsung）、西門子（Siemens）

生成式人工智能正在推動創新。整個人工智能生態系統將貫穿國際消費電子展（CES），提升用戶體驗、提高生產力、推動健康發展等領域。 數碼健康： 國際消費電子展（CES）將展示全方位的健康科技創新，涵蓋延長壽命、降低成本、促進健康公平和提升病患自主權等領域。 參展商示例：AARP、EssilorLuxottica、Nuvilab、OnMed、ResMed、Variowell、Withings

國際消費電子展（CES）將展示全方位的健康科技創新，涵蓋延長壽命、降低成本、促進健康公平和提升病患自主權等領域。 能源轉型： 新興技術既能推動能源轉型，同時亦能應對能源轉型的挑戰。全新的能源轉型會議專題將深入探討如何在克服技術與規模化障礙的同時，塑造可持續的未來。 參展商示例：Eaton、Eneos、日立（Hitachi）、Qnovo、SK、WePower Technologies

新興技術既能推動能源轉型，同時亦能應對能源轉型的挑戰。全新的能源轉型會議專題將深入探討如何在克服技術與規模化障礙的同時，塑造可持續的未來。 流動性： 國際消費電子展（CES）匯聚整個流動生態系統，涵蓋乘用車、自動駕駛車輛、建築機械、農業科技、海洋科技以及先進航空技術。西館（West Hall）全新舞台將呈現以未來流動為主題的節目，深入探討如何創建更可持續且互聯的世界。 參展商示例：寶馬（BMW）、Brunswick、Caterpillar、本田（Honda）、John Deere、Oshkosh、Scout Motors

國際消費電子展（CES）匯聚整個流動生態系統，涵蓋乘用車、自動駕駛車輛、建築機械、農業科技、海洋科技以及先進航空技術。西館（West Hall）全新舞台將呈現以未來流動為主題的節目，深入探討如何創建更可持續且互聯的世界。 量子力學： 預計硬件、軟件與人工智能將利用量子力學改進技術，創造出具備更高安全性、感測能力與計算性能的新應用，推動創新邁向新高。與量子世界大會（Quantum World Congress）合作推出的全新半日會議專題，將重點介紹這些進展。 參展商示例：Cellid、Combat Capabilities Development Command（簡稱「DEVCOM」）、Integrated Quantum Photonic

預計硬件、軟件與人工智能將利用量子力學改進技術，創造出具備更高安全性、感測能力與計算性能的新應用，推動創新邁向新高。與量子世界大會（Quantum World Congress）合作推出的全新半日會議專題，將重點介紹這些進展。 可持續發展： 參展商將展示旨在減少排放和提高能源效率的技術，以及在可持續和碳中和材料方面的創新成果。 參展商示例：D-Carbonize、Exeger、Jackery、松下（Panasonic）

參展商將展示旨在減少排放和提高能源效率的技術，以及在可持續和碳中和材料方面的創新成果。

不可錯過的 主題演講 及演示

1月6日（星期一） 輝達（ NVIDIA ） 創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）——傍晚6時30分，曼德勒灣酒店（Mandalay Bay）

1月7日（星期二） 松下控股株式會社（Panasonic Holdings Corporation Group） 代表取締役社長執行役員（CEO）楠見雄規先生——上午8時30分，威尼斯人酒店（The Venetian） 美國消費者技術協會（CTA） 行政總裁兼副主席Gary Shapiro與 CTA 總裁Kinsey Fabrizio——上午8時30分，威尼斯人酒店（The Venetian） SiriusXM 行政總裁Jennifer Witz——上午11時，ARIA酒店 X Corp 行政總裁Linda Yaccarino——下午1時30分，威尼斯人酒店（The Venetian） 達美航空 （Delta Air Lines） 行政總裁Ed Bastian——下午5時，Sphere 這將是國際消費電子展（CES）主題演講首次於這個創新場地舉行。 此主題演講的售票流程及場地政策將有別於其他主題演講。詳情請瀏覽ces.tech。 從下午3時起，當大門開放，來到Sphere中庭，體驗一場沉浸式和互動式的展覽，慶祝達美航空（Delta）的百年歷程，並享受完整的達美航空（Delta）主題演講體驗。在主題演講結束後，達美航空（Delta）將榮幸迎來多次獲得格林美音樂獎的音樂偶像Lenny Kravitz登上舞台。 主題演講結束後，專業攝影和錄影將在達美新聞中心（Delta News Hub）上線供大家查看。

1月8日（星期三） Volvo集團 主席兼行政總裁Martin Lundstedt——上午9時，威尼斯人酒店（The Venetian） Accenture 主席兼行政總裁Julie Sweet——下午2時，威尼斯人酒店（The Venetian） Waymo 聯合行政總裁Tekedra Mawakana——科技領袖晚宴* 僅限獲邀人士出席



主要會議專題

無障礙科技（Accessibility） ——探索適合所有年齡和能力人士的創新技術。

無障礙與流動性：彌合鴻溝（Accessibility and Mobility: Bridging the Gap） ，1月7日（星期二）上午11時，威尼斯人酒店（The Venetian）蘭多廳（Lando）

，1月7日（星期二）上午11時，威尼斯人酒店（The Venetian）蘭多廳（Lando） 為善而行的科技：科技如何賦能神經多樣性人士（Tech for Good: How Technology is Empowering Neurodivergent） ，1月7日（星期二）下午2時，威尼斯人酒店（The Venetian）蘭多廳（Lando）

，1月7日（星期二）下午2時，威尼斯人酒店（The Venetian）蘭多廳（Lando） 賦能獨立生活：人工智能如何改善日常生活（Empowering Independence: How AI is Improving Daily Lives），1月7日（星期二）下午3時，威尼斯人酒店（The Venetian）蘭多廳（Lando）

由Sony呈獻的國際消費電子展創作者空間（CES Creator Space） ——由Pinterest贊助，Shira Lazar主持的國際消費電子展創作者空間（CES Creator Space）舞台將展示為期三天的節目，旨在幫助創作者磨練他們的技藝。該區域僅開放予認證媒體。

創作者經濟現狀（State of the Creator Economy） ，1月7日（星期二）上午10時30分，國際消費電子展創作者舞台（CES Creator Stage），拉斯維加斯會議中心（LVCC）大堂（Grand Lobby）

，1月7日（星期二）上午10時30分，國際消費電子展創作者舞台（CES Creator Stage），拉斯維加斯會議中心（LVCC）大堂（Grand Lobby） 衡量創作者經濟的成功（Measuring Success in the Creator Economy） ，1月9日（星期四）上午11時45分，國際消費電子展創作者舞台（CES Creator Stage），拉斯維加斯會議中心（LVCC）大堂（Grand Lobby）

，1月9日（星期四）上午11時45分，國際消費電子展創作者舞台（CES Creator Stage），拉斯維加斯會議中心（LVCC）大堂（Grand Lobby） 保持理智：創作者經濟中的心理健康（Keeping Sane: Mental Health in the Creator Economy），1月9日（星期四）下午2時15分，國際消費電子展創作者舞台（CES Creator Stage），拉斯維加斯會議中心（LVCC）大堂（Grand Lobby）

數碼健康（Digital Health） ——了解應對重大健康挑戰的創新技術，並使消費者能夠掌握自己的健康。

2030年的健康人工智能（Health AI in 2030）， 1月8日（星期三）下午2時，威尼斯人酒店（The Venetian）Marcello 4404

1月8日（星期三）下午2時，威尼斯人酒店（The Venetian）Marcello 4404 下一代穿戴科技（Next Gen Wearable Tech）， 1月9日（星期四）上午9時，威尼斯人酒店（The Venetian）Marcello 4404

1月9日（星期四）上午9時，威尼斯人酒店（The Venetian）Marcello 4404 推動女性健康：創新、挑戰與解決方案（Advancing Women's Health: Innovations, Challenges, and Solutions），1月9日（星期四）上午10時，威尼斯人酒店（The Venetian）4樓Marcello 4404

能源轉型（Energy Transition） ——探索各公司計劃如何應對可持續能源解決方案。

未來的能源基礎設施（The Energy Infrastructure of the Future）， 1月9日（星期四）上午9時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）N261

1月9日（星期四）上午9時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）N261 能源轉型的導航（Navigating the Energy Transition）， 1月9日（星期四）上午10時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）N261

1月9日（星期四）上午10時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）N261 推動可持續人工智能革命的關鍵（The Key to Powering a Sustainable AI Revolution），1月9日（星期四）上午11時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）N261

偉大思想（Great Minds） ——探索科技與人類的交匯點。「偉大思想」（Great Minds）系列的演講者包括「C級」高層主管、慈善家、網紅、政府領袖、企業家、風險投資家等。會議包括：

汽車生態系統的新時代（The New Era of the Automotive Ecosystem）， 1月8日（星期三）上午11時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W232

1月8日（星期三）上午11時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W232 塑造全新創新時代：包容性創新的力量（Shaping a New Era of Ingenuity: The Power of Inclusive Innovation）， 1月8日（星期三）下午3時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W232

1月8日（星期三）下午3時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W232 顛覆客戶參與度（Revolutionizing Customer Engagement） ，1月9日（星期四）上午10時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W232

，1月9日（星期四）上午10時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W232 不要錯過來自美國太空總署（NASA）、Netflix、萬事達卡（Mastercard）、Coach等公司的專家登台演講。

創新政策高峰會（Innovation Policy Summit） ——國際消費電子展（CES）聚集來自世界各地的政策制定者，討論國內及全球技術政策議題，包括私隱、貿易、競爭等。

大即是壞？大型科技公司與創新經濟（Is Big Always Bad: Big Tech and the Innovation Economy）， 1月7日（星期二）下午1時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）N258

1月7日（星期二）下午1時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）N258 無國界科技：科技對所有社區的益處（Tech Without Borders: The Benefits of Tech for All Communities）， 1月8日（星期三）上午9時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）N258

1月8日（星期三）上午9時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）N258 2025年貿易：世界會破裂還是再全球化（Trade in 2025: Will the World Fracture or Reglobalize），1月8日（星期三）下午3時40分，拉斯維加斯會議中心（LVCC）N258

流動舞台（Mobility Stage） ——全新舞台展示流動性的未來，涵蓋電氣化、連接車輛、新型電池技術以及人工智能的最新進展。

如何為流動性打造實體人工智能（How to Build Physical AI for Mobility）， 1月7日（星期二）上午10時30分，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館1號館（West Hall 1）流動舞台（Mobility Stage）

1月7日（星期二）上午10時30分，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館1號館（West Hall 1）流動舞台（Mobility Stage） 突破性電池技術重塑電動車駕駛體驗（Breakthroughs in Battery Tech Redefine EV Driving）， 1月7日（星期二）下午2時20分，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館1號館（West Hall 1）流動舞台（Mobility Stage）

1月7日（星期二）下午2時20分，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館1號館（West Hall 1）流動舞台（Mobility Stage） 革新駕駛未來——釋放人工智能的力量（Revolutionizing the Future of Driving – Unleashing the Power of AI），1月8日（星期三）下午2時20分，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館1號館（West Hall 1）流動舞台（Mobility Stage）

量子科技商機（Quantum Means Business） ——與量子世界大會（Quantum World Congress）的全新合作關係，探討硬件、軟件和人工智能如何利用量子力學改善技術並創造新應用。

量子科技現已到來：計算進展與實際應用（Quantum is Here: Computing Advancements and Tangible Applications）， 1月9日（星期四）上午9時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W218

1月9日（星期四）上午9時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W218 全球產業挑戰：慶祝國際量子年（Global Industry Challenge: Celebrating International Year of Quantum）， 1月9日（星期四）上午10時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W218

1月9日（星期四）上午10時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W218 量子科技現已到來：前所未有的精確度與敏感度提升（Quantum is Now: Unprecedented Improvement in Precision and Sensitivity），1月9日（星期四）上午11時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W218

研究峰會（Research Summit） ——了解各垂直行業領域的消費者和企業趨勢。

利用人工智能和數據分析工具突破電動車需求平台期（Breaking Through the EV Demand Plateau with AI and Data Analytics），由安永（EY）主講， 1月6日（星期一）下午1時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W232

1月6日（星期一）下午1時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W232 自主宣言：信任是否是人工智能可能性的限制（Declaration of Autonomy: Is Trust the Limit of AI's Possibilities），由埃森哲（Accenture）主講， 1月7日（星期二）下午2時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W232

1月7日（星期二）下午2時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）W232 導航消費者科技領域：推動增長的洞察（Navigating the Consumer Tech Landscape: Insights to Drive Growth），由Circana主講，1月7日（星期二）下午3時，拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）第2層（Level 2）W232

多張熟悉的面孔——從音樂家到體育傳奇，再到電影和電視明星——將在國際消費電子展（CES）舞台上及整個展會期間，討論並體驗最新的創新技術。

體驗國際消費電子展展覽現場（CES Show Floor）

探索來自全球公司的創新技術，包括首次參展的公司，如富士康（Foxconn）（FIH Mobile）、小松（Komatsu）、奧斯科（Oshkosh）、鈴木（Suzuki）和Scout Motors。

拉斯維加斯會議中心（LVCC）中央大廳（Central Hall）

展示圍繞家庭和沉浸式娛樂的最新技術——成為定制家庭娛樂和家庭遊戲的中央樞紐。 參展商示例：博世（Bosch）、海信（Hisense）、LG、松下（Panasonic）、三星（Samsung）、Sony、TCL



拉斯維加斯會議中心（LVCC）北館（North Hall）

專注於智能社區、物聯網（IoT）、人工智能（AI）、可持續性、能源與企業解決方案。北館展示這些技術如何協同運作，支持我們當前及未來的日常生活。 參展商示例：AIMA E-Bike、日立（Hitachi）、Indiegogo、西門子（Siemens）、小鵬匯天（Xpeng AeroHT）



拉斯維加斯會議中心（LVCC）南館（South Hall）

2025年回歸，南館（South Hall）將展示各種配件和難忘產品，改善我們的生活和工作方式。 參展商示例：EcoFlow、Green Merit Ltd、Maono、Pecron、Pkcell



拉斯維加斯會議中心（LVCC）西館（West Hall）

於國際消費電子展（CES）體驗整個流動生態系統——從乘用車和自駕車到建築、農業、航海及先進空中旅行。 參展商示例：Amazon Automotive、本田（Honda）、Invo Station、MobileEye、Qualcomm、Waymo



C Space®/ARIA

全球領先品牌、廣告商、媒體平台及內容創作者匯聚一堂，共同促成交易、探索趨勢，並展示重塑產業的最新技術。 參展商示例：迪士尼（Disney）、霍士（Fox）、iHeart、Kroger、Mars、Reddit、Roku、T-Mobile、Uber Ads、Walmart Ads



威尼斯人酒店（The Venetian）

威尼斯人尤里卡園區（Eureka Park at The Venetian）

國際消費電子展（CES）的初創企業中心，匯聚來自全球近1400家初創企業。 參展商示例：來自南韓、日本、台灣、烏克蘭、美國及其他全球地區的國際展館。



若要按產品類別、關鍵字或國家/地區搜尋國際消費電子展（CES）參展公司，請瀏覽參展商名錄（Exhibitor Directory）。

媒體日（Media Days）

聽取來自全球最大品牌的最新消息，這些品牌將在1月5日至6日於曼德勒灣酒店（Mandalay Bay）舉行的兩天媒體專屬活動中亮相，活動包括揭示國際消費電子展（CES Unveiled）和國際消費電子展科技趨勢前瞻（CES Tech Trends to Watch）。

新聞發佈會（Press Conferences） ——主要品牌將發佈公告，包括LG、海信（Hisense）、John Deere、三星（Samsung）和Sony——1月5日和6日，曼德勒灣酒店（Mandalay Bay）

——主要品牌將發佈公告，包括LG、海信（Hisense）、John Deere、三星（Samsung）和Sony——1月5日和6日，曼德勒灣酒店（Mandalay Bay） 2025年國際消費電子展科技趨勢前瞻（CES 2025 Tech Trends to Watch） 聆聽2025年國際消費電子展（CES 2025）及未來的頂尖趨勢——1月5日下午4時，曼德勒灣酒店（Mandalay Bay）Oceanside C展覽廳

聆聽2025年國際消費電子展（CES 2025）及未來的頂尖趨勢——1月5日下午4時，曼德勒灣酒店（Mandalay Bay）Oceanside C展覽廳 揭示拉斯維加斯國際消費電子展（CES Unveiled Las Vegas）——2025年國際消費電子展（CES 2025）官方媒體活動，展示創新產品預覽——1月5日下午5時至8時30分，曼德勒灣酒店（Mandalay Bay）Shoreline展覽廳

媒體資源（Media Resources）

瀏覽國際消費電子展（CES）媒體資源以獲取以下內容：

媒體室開放時間及地點

穿梭巴士資訊

幕後花絮

國際消費電子展（CES）相片集

有關最新消息和詳情，請瀏覽CES.tech。請點按此處報名參加2025年國際消費電子展（CES 2025）。

國際消費電子展（CES®）簡介：

國際消費電子展（CES）是全球最具影響力的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗平台。全球最大的品牌均在這裡開展業務並結識新的合作拍檔，而最頂尖的創新者也會在此亮相。國際消費電子展（CES）由美國消費者技術協會（CTA®）擁有和主辦，展示各個科技領域的創新與發展。2025年國際消費電子展（CES 2025）將於2025年1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行。請瀏覽CES.tech了解詳情，並在社交媒體上關注國際消費電子展（CES）。

美國消費者技術協會（CTA®）簡介：

作為北美最大的科技貿易協會，美國消費者技術協會（CTA）正是科技業界的代表。我們的會員均為全球領先的創新者——從初創公司到知名品牌——為美國創造了超過1800萬個就業機會。美國消費者技術協會（CTA）擁有並主辦國際消費電子展（CES®）——全球最具影響力的科技盛會。請瀏覽CTA.tech深入認識本會。歡迎追蹤我們：@CTAtech。

SOURCE Consumer Technology Association