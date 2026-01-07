Os inovadores marcam presença: a CES 2026 começa hoje

LAS VEGAS, 7 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A CES® 2026 abre oficialmente suas portas hoje, recebendo visionários, líderes do setor e do governo, investidores e mídia no local reservado para o encontro global de tecnologia. Com mais de 240 mil metros quadrados, a CES 2026 é o lugar onde ideias inovadoras ganham vida e os inovadores se apresentam para destacar as novidades do setor de tecnologia. Considerada o maior evento de tecnologia do mundo, a CES é a convergência de mais de 4.100 expositores que apresentam inovações em acessibilidade, IA, saúde digital, energia, soluções empresariais, entretenimento imersivo, mobilidade, quântica, robótica e muito mais.

A feira começou com dois Media Days dinâmicos, repletos de grandes anúncios de produtos e parcerias, além de demonstrações exclusivas. Organizada pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES 2026 acontece de hoje até sexta-feira, 9 de janeiro, em 13 locais de Las Vegas, incluindo o recém-renovado Las Vegas Convention Center (LVCC). A CES será o primeiro evento a utilizar o espaço, marcando a conclusão da reforma de 600 milhões de dólares do campus legado da LVCC.

"A CES é o evento em que inovadores aparecem, os negócios aceleram, as parcerias são firmadas e a tecnologia transforma os desafios do mundo real em oportunidades ousadas", declarou Gary Shapiro, presidente executivo e CEO da CTA. "Estamos entusiasmados em presenciar o surgimento de inovadores globais e a revelação de avanços que moldarão o futuro."

"De marcas globais a startups pioneiras, todo o ecossistema de tecnologia converge na CES", declarou Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "A CES é onde a inovação evolui da ideia para o impacto. Não há lugar melhor para testemunhar a possibilidade de como a tecnologia pode melhorar a vida de milhões de pessoas."

O discurso da CTA sobre o estado do setor, proferido por Shapiro e Fabrizio, definiu o tom do programa — destacando como a IA está estimulando a inovação, que a CES é o campo de provas de onde ela decola e que as pessoas estão no centro de tudo.

Palestrantes

AMD

A presidente e CEO da AMD, Dr.ª Lisa Su, abordou como o portfólio de produtos de IA da empresa e as profundas colaborações entre setores estão transformando a promessa da IA em impacto no mundo real, destacando que a IA está em todos os lugares e para todos. Ela revelou novos produtos focados em IA, incluindo o Ryzen AI 400 Series para PCs com IA de última geração, a GPU MI440X para empresas e a plataforma de desenvolvedores Ryzen AI Halo, enfatizando a integração da IA de data centers a dispositivos de borda e aplicativos do mundo real, com parceiros como a OpenAI. Ela também forneceu uma visão inicial de sua plataforma em escala de rack "Helios". Michael Kratsios, Conselheiro de Ciência e Tecnologia do Presidente, juntou-se a Su no palco para uma conversa sobre o papel da colaboração público-privada no avanço da inovação, da competitividade e das oportunidades em IA. A AMD anunciou um compromisso de 150 milhões de dólares para levar a IA a mais salas de aula e comunidades.

Siemens

O presidente e CEO da Siemens AG, Roland Busch, revelou tecnologias para acelerar a revolução da IA industrial. O fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, juntou-se a Busch no palco para ampliar sua parceria e construir o sistema operacional industrial de IA. A Siemens lançou o software Digital Twin Composer para viabilizar o metaverso industrial em larga escala. Athina Kanioura, CEO da América Latina e Diretora Global de Estratégia e Transformação da PepsiCo, discutiu como a empresa utiliza o software Digital Twin Composer para simular atualizações em suas instalações nos EUA, com planos de expansão global. A Siemens destacou novas tecnologias para acelerar a descoberta de fármacos, a direção autônoma e a eficiência no ambiente fabril. Na fabricação, a Siemens anunciou uma colaboração para levar a IA industrial aos óculos de IA Meta Ray-Ban.

Media Days (4 a 5 de janeiro)

Conferências de imprensa

Marcas de destaque fizeram anúncios importantes e despertaram a atenção da mídia global em coletivas de imprensa no Mandalay Bay. Oito empresas participaram, incluindo a Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto Group, Hisense, Hyundai, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc. e The LEGO Group (O Grupo LEGO).

CES Unveiled (CES Revelada)

CES Unveiled Las Vegas, o evento oficial de imprensa da CES 2026, contou com mais de 225 empresas e suas inovações revolucionárias, como a escova de dentes gamificada Kolibree da Baracoda para crianças, o monitor de amamentação da Coro, o dispositivo não invasivo da Earflo para aliviar a pressão do ouvido das crianças, o exoesqueleto robótico da Dephy, o tomador de notas AI vestível da Plaud e os esquis elétricos da Skywheel.

CES Tech Trends to Watch

Brian Comiskey, diretor sênior de inovação e tendências, CTA, e Melissa Harrison, vice-presidente de marketing e comunicações, CTA, apresentaram o CES Tech Trends to Watch 2026. Este evento exclusivo para a mídia ofereceu insights sobre o futuro da tecnologia, destacando como a IA possibilita experiências de consumo mais personalizadas e impulsiona soluções de saúde digital para apoiar vidas mais longas e saudáveis. A Previsão da Indústria de Tecnologia de Consumo dos EUA concluiu que o setor deve atingir 565 bilhões de dólares em receita em 2026, crescendo 3,7% ano após ano.

Mais na CES

Com um número recorde de inscrições para o CES Innovation Awards® 2026, mais homenageados foram reconhecidos esta semana. Os participantes podem explorar pessoalmente os produtos vencedores selecionados no CES Innovation Awards Showcase, no The Venetian, estande n.º 50043.

Durante um corte de fita que revelou a renovação do LVCC e marcou o início da CES, a CTA anunciou que pretende conceder 125.000 de dólares em apoio a dois grandes projetos de sustentabilidade da cidade de Las Vegas por meio do programa CES 2026 Green Grants. Isso inclui contribuições para a iniciativa de plantio de árvores em toda a cidade e para a modernização da iluminação pública com eficiência energética. Esses projetos apoiam os esforços de sustentabilidade de Las Vegas e demonstram que a colaboração entre governo, comunidade e tecnologia pode gerar soluções eficazes.

A CES Foundry, uma nova comunidade que reúne líderes em IA e tecnologia quântica, abrirá na quarta-feira, 7 de janeiro, para dois dias de programação, demonstrações e networking no Fontainebleau. A CES 2026 conta com mais de 400 sessões de conferência com as principais trilhas e palcos como Great Minds (Grandes Mentes), Accessibility (Acessibilidade), C Space®, Digital Health (Saúde Digital), Innovation Policy Summit (Cúpula de Políticas de Inovação), Manufacturing (Manufatura) e muito mais. Mais de 1.300 palestrantes subirão ao palco, incluindo celebridades e funcionários do governo. Acesse CES.tech para atualizações ao vivo e transmissões da programação da CES 2026.

Baixe o aplicativo CES nas lojas de aplicativos Android e Apple para planejar seu programa e navegar no local.

Sobre a CES®:

A CES é o maior evento de tecnologia do mundo – o campo de provas de tecnologias revolucionárias e inovadoras globais. É o lugar onde as maiores marcas do mundo fazem negócios e encontram novos parceiros e onde os mais brilhantes inovadores se destacam. Pertencente e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2026 acontece de 6 a 9 de janeiro em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)®:

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a sustentar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz a CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos em @CTAtech.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

FONTE Consumer Technology Association