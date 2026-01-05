CTA: Apesar das tarifas e das dificuldades econômicas, a receita do setor de tecnologia de consumo dos EUA deve chegar a US$ 565 bilhões em 2026

LAS VEGAS, 5 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Enquanto as pressões tarifárias e a incerteza econômica afetam o cenário empresarial, a Consumer Technology Association (CTA)® divulga hoje sua Previsão para o setor de tecnologia de consumo dos EUA, segundo a qual o setor deve alcançar uma receita de US$ 565 bilhões em 2026, o que representa um crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior. A previsão será divulgada no evento Tech Trends to Watch (Tendências Tecnológicas a Observar) da CTA, que acontece durante os Media Days na CES® 2026, onde representantes do setor se reúnem para discutir as últimas inovações e avaliar o ano que se inicia.

A perspectiva destaca a resiliência do setor em um momento crucial, uma vez que as empresas enfrentam desafios econômicos, mudanças nas cadeias de suprimentos e pressão crescente sobre os gastos dos consumidores.

"Mesmo com o aumento das tarifas e das pressões econômicas em geral, os americanos continuam apostando em tecnologias que melhoram a produtividade, a conectividade e a qualidade de vida", disse Gary Shapiro, presidente executivo e CEO. "Mas o impacto causado pela incerteza econômica está cada vez mais visível, pois as empresas estão esgotando seus estoques pré-tarifários e enfrentam decisões sobre custos mais difíceis à medida que adentram 2026".

A previsão mostra que, embora o crescimento geral permaneça estável, o peso do aumento dos custos está sendo distribuído de forma desigual pelo setor, com maior chance de que as empresas menores enfrentem pressão sobre as margens ou interrupções na cadeia de suprimentos.

Apesar dos desafios, os principais segmentos seguem crescendo. As receitas de hardware devem registrar aumento de 3,4%, enquanto os gastos dos consumidores com software e serviços devem subir 4,2%, alcançando quase US$ 194 bilhões. Apesar disso, estima-se que as remessas por unidade cresçam apenas 0,7% em 2026.

Os consumidores priorizam cada vez mais o valor agregado pelo software, optando pelos serviços por assinatura e aproveitando formas de financiamento flexíveis, o que sugere um mercado cada vez mais impulsionado por recursos premium e experiências baseadas em IA.

Essas inovações estão em plena exibição na CES 2026, onde as Tech Trends to Watch da CTA evidenciam três forças principais que irão impulsionar a próxima fase do setor de tecnologia de consumo:

Transformação inteligente — A inteligência artificial está se tornando fundamental em dispositivos, plataformas e serviços, permitindo a criação de sistemas mais inteligentes e experiências mais personalizadas para os consumidores.

— A inteligência artificial está se tornando fundamental em dispositivos, plataformas e serviços, permitindo a criação de sistemas mais inteligentes e experiências mais personalizadas para os consumidores. Tecnologias de longevidade — Os avanços em saúde digital, atendimento à distância e ferramentas de bem-estar estão ocorrendo cada vez mais rápido, enquanto os consumidores buscam tecnologias que promovam uma vida mais longa e saudável.

— Os avanços em saúde digital, atendimento à distância e ferramentas de bem-estar estão ocorrendo cada vez mais rápido, enquanto os consumidores buscam tecnologias que promovam uma vida mais longa e saudável. Engenharia do Futuro — O investimento contínuo em eletrificação, mobilidade, planejamento energético e modernização da infraestrutura está preparando o terreno para inovações futuras.

Em contraste com o ano passado, essas tendências estão surgindo em meio a uma pressão econômica maior. Ainda assim, a previsão da CTA aponta para uma rápida adaptação do setor, com os principais motores de crescimento em 2026 sendo a migração para software, serviços e inovação premium.

Metodologia

As previsões da CTA para janeiro de 2026 para o setor de tecnologia de consumo dos EUA e as previsões do setor para um ano baseiam-se em informações qualitativas e quantitativas fornecidas pelas empresas-membro da CTA e participantes do setor, combinadas com análises da equipe de pesquisa da própria CTA.

