O REALTY ONE GROUP COMEMORA O 19º ANIVERSÁRIO COM O "UM DIA" GLOBAL DE VOLUNTARIADO E RETRIBUIÇÃO

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 3 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group International, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósitos e UM dos franqueadores que mais crescem no mundo, comemora seu aniversário em 1º de maio - este ano completa 19 anos – com um dia de voluntariado e retribuição no mundo inteiro. A família ONE de profissionais do setor imobiliário dos EUA, de costa a costa, como também escritórios e afiliados em mais 20 países, doou generosamente milhares de horas na quarta-feira, ajudando crianças, veteranos, bancos de alimentos, animais de estimação e muitos outros.

Logotipo do Realty ONE Group "Fazer parte da Família ONE significa que somos motivados a causar um impacto positivo em nossas comunidades, ajudando uns aos outros quando e onde pudermos", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group International. "Retribuir está em nosso DNA porque sabemos que UM ato de bondade pode mudar uma vida!"

Na quarta-feira, a internet foi inundada com imagens de agentes da Realty ONE Group e escritórios inteiros distribuindo alimentos, fazendo reparos em casas, coletando mochilas e servindo de várias outras maneiras. Em menos de 24 horas, com mais locais ainda enviando formulários de impacto de voluntários, o franqueador impactou mais de 334.000 vidas e doou mais de $60.000 em apenas este ÚNICO dia.

A ONE Cares, braço filantrópico 501(c)3 da Realty ONE Group, impulsiona a 'Comunidade' nos valores 6C's do franqueador, que também incluem Conectar, Cuidar, Treinar, COOLTURE e Comissão. Em 2023, o franqueador global transformou mais de 200.000 vidas.

O Realty ONE Group International conquistou o primeiro lugar entre os franqueadores imobiliários pelo terceiro ano consecutivo na lista altamente competitiva Franchise 500® de 2024 da Entrepreneur. A única marca moderna e de estilo de vida do setor agora tem mais de 19.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 locais em 49 estados dos EUA, Washington D.C. e mais 20 países e territórios.

Sobre o Realty ONE Group International

O Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida de mais rápido crescimento, moderna e orientada por propósitos no setor imobiliário, cujo ÚNICO Propósito é abrir portas em todas as partes do mundo – UMA casa, UM sonho, UMA vida de cada vez. A empresa cresceu rapidamente para mais de 19.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 locais em 20 países e territórios devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviço completo, cultura dinâmica, mentoria superior em negócios por meio da ONE University, excelente suporte e sua tecnologia proprietária, a zONE. O Realty ONE Group International foi eleito a marca imobiliária número UM pela revista Entrepreneur por três anos consecutivos e continua a avançar de vento em popa, abrindo portas não só para seus clientes, mas também para agentes imobiliários e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

