REALTY ONE GROUP 慶祝成立 19 週年，開展全球「ONE DAY」義工服務與回饋活動

2024年5月6日

加州拉古納尼格2024年5月6日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 是一家以目標為導向的現代生活方式品牌,亦是全球發展最快的特許經營商之一,於 5 月 1 日慶祝其成立 19 週年,在全球各地開展義工服務和回饋活動。從沿海到內陸的美國房地產專業人士,以及在 20 多個國家的辦事處和分支機構人員組成的 ONE 大家庭,在週三慷慨解囊,為兒童、退伍軍人、食品銀行、寵物等提供了數千小時的幫助。

「身為 ONE 大家庭的一員,意味著我們要在社區中發揮積極影響,隨時隨地互相幫助,」Realty ONE Group International 行政總裁兼創辦人 Kuba Jewgieniew 表示,「回饋是我們的基因,因為我們知道,一個善舉可以改變一個人的一生!」

週三,網絡上充斥著 Realty ONE Group 代理商和整個辦公室分發食物、修繕房屋、收集背包以及以其他多種方式提供服務的圖片。在不到 24 小時的時間內,還有更多的辦事處提交了義工影響表,僅此一天,這家地產特許經營商就影響了超過 334,000 人的生活,捐贈了 60,000 多美元。

Realty ONE Group 的 ONE Cares 是該機構的 501(c)3 慈善機構,推動了特許經營商 6C 價值觀中的社群(Community)價值觀,其他價值觀還包括互聯(Connect)、關懷(Cares)、輔導(Coaching)、酷文化(COOLTURE)和委任(Commission)。2023 年,這家全球特許經營商改變了 20 多萬人的生活。

在《企業家》(Entrepreneur)競爭激烈的 2024 年 Franchise 500 ® 榜單中 ,Realty ONE Group International 連續第三年蟬聯房地產特許經營企業第1名。這家業內唯一的現代生活方式品牌目前在美國 49 個州、華盛頓特區以及 20 多個國家和地區的 400 多個地點擁有 19,000 多名房地產專業人士。

www.OwnAOne.com

Realty ONE Group International 是房地產行業發展最快、以目標為導向的現代生活方式品牌之一,其「唯一宗旨」是向全球範圍敞開大門 — 一個家、一個夢想、一種生活。憑藉有實證的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、活潑的 COOLTURE、透過 ONE University 提供的卓越商業指導、出色的支援及專有技術 zONE,該集團已迅速發展成為一家在 20 個國家和地區設有 400 多個辦事處,並擁有超過 19,000 名地產專業人員的集團。Realty ONE Group International 連續三年被《企業家》雜誌(Entrepreneur Magazine)評為第一大房地產品牌,並繼續蓬勃發展,不僅為其客戶,而且為房地產專業人士和特許經營業主敞開大門。如欲進一步了解,請瀏覽 www.RealtyOneGroup.com。

